Книга Сэма ван Шайка «Приближаясь к Великому Совершенству» посвящена учению Дзогчен — одной из высших духовных традиций тибетского буддизма. Автор исследует взгляды и тексты великого тибетского мастера XVIII века Джигме Лингпы, уделяя особое внимание вопросу о соотношении мгновенного и постепенного пути духовного пробуждения.
В книге рассматриваются философские и практические аспекты учения Дзогчен, включая понимание природы ума, методы духовной практики и особенности передачи духовного знания. Ван Шайк анализирует ключевые тексты Джигме Лингпы, объясняя их исторический контекст и значение для развития тибетской духовной традиции.
Автор также показывает, как идеи мгновенного просветления сочетаются с постепенной духовной практикой, раскрывая сложную систему буддийского пути к освобождению.
Книга будет интересна исследователям религии, студентам религиоведения, практикующим буддизм и всем читателям, интересующимся философией и духовной традицией тибетского буддизма.
Сэм ван Шайк - Приближаясь к Великому Совершенству - Мгновенный и постепенный путь в работах Джигме Лингпы
(Серия «Измерения опыта»)
СПб.: Издательство «Шанг Шунг», Издательство «АИК», 2023. — 566 с.
ISBN 978-5-905281-20-4 / 978-5-94396-261-5
Сэм ван Шайк - Приближаясь к Великому Совершенству - Мгновенный и постепенный путь в работах Джигме Лингпы - Содержание
Предисловие
Список сокращений
Часть I: Введение
Глава первая: Подходы к просветлению - Глава вторая: Джигме Лингла - Глава третья: Лонгчен Ньингтиг
Часть II: Мгновенный и постепенный подходы
Глава четвёртая: Неотъемлемость и различие - Глава пятая : Мгновенный подход - Глава шестая: Постепенный подход - Глава седьмая: Интерпретация и примирение - Глава восьмая: Заключение
Часть III: Переводы
Технические замечания к переводам - Тексты-клады - Чистые видения - Наставления
Часть IV: Критические издания
Приложение I: Структура «Гуру мудрости»
Приложение II: Соответствие общих терминов, относящихся к уму и ментальным событиям
Приложение III: Список тибетских имён собственных
Библиография
Алфавитный указатель
Примечания
