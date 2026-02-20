Семенов - Философия истории

Книга «Философия истории» Юрия Семёнова — это монументальный труд, в котором автор представляет оригинальную глобально-формационную (эстафетно-стадиальную) концепцию развития человечества. Семёнов переосмысливает классический марксистский подход, адаптируя его к огромному массиву новых исторических и этнографических данных. Он доказывает, что история — это не хаотичное нагромождение событий, а закономерный процесс смены общественно-экономических формаций, который имеет общемировой вектор развития, даже если отдельные регионы развиваются неравномерно.

Главная инновация автора заключается в теории «исторической эстафеты»: прогресс не обязательно происходит внутри одного и того же общества. Напротив, центр мирового развития постоянно перемещается от одной группы социоров к другой (например, от Древнего Востока к Античности, затем к Западной Европе). Семёнов вводит такие понятия, как «параформации» и «периферийный капитализм», объясняя, почему страны «третьего мира» развиваются иначе, чем западные государства, и как мировая система влияет на судьбу каждого конкретного народа.

Работа Семёнова отличается энциклопедическим охватом и строгой логикой. Автор детально анализирует все этапы существования человека: от первобытности и возникновения частной собственности до современных глобальных проблем. Это книга для тех, кто ищет целостную, научно обоснованную картину прошлого и настоящего, стремясь понять объективные законы, которые управляют движением цивилизаций во времени.

Семенов Ю.И. - Философия истории - Общая теория исторического процесса

М.: Академический Проект; Трикста, 2020. — 615 с. — (Технологии истории).

ISBN 978-5-8291-3322-1

Семенов Ю.И. - Философия истории – Содержание

ВВЕДЕНИЕ: ИСТОРИОЛОГИЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА) И ИСТОРИОСОФИЯ (ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ)

1. Специфика исторического познания

2. Основной вопрос философии в его применении к обществу и истории. Исторический идеализм и исторический материализм

3. Взаимоотношение философии истории и теоретической историологии

4. Основные проблемы философии и общей теории истории

1. ПРОБЛЕМА СУБСТАНТА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

2. ПРОБЛЕМА КОНФИГУРАЦИИ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (УНИТАРНО-СТАДИАЛЬНЫЙ И ПЛЮРАЛЬНО-ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ИСТОРИИ, ЛИНЕЙНО-СТАДИАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНО-СТАДИАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)

3. ПРОБЛЕМА ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА И ДВИЖУЩИХ СИЛ ИСТОРИИ

4. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В СВЕТЕ ГЛВБАЛЬНО-ФОРМАЦИОННОГО ПДДХОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Современность: основные тенденции и перспективы исторического развития

СОКРАЩЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА



