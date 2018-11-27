Представьте себе землю и далее всю Вселенную без человека или подобного ему чувствующего, сознательного существа. Светят звезды, вращаются планеты, идут материальные, энергетические процессы, даже расцветает и умирает элементарная и органическая, пусть и животная жизнь.

Будет ли в таком мире добро и зло? Что в нем зло, что добро? Такой вопрос нелеп. Только человек, его сердечная, нравственная позиция вносит это разделение. Итак, то что в космосе происходит, не имеет без человека этической оценки и более того вообще не чувствуется, пока не возникает жизнь. Жизнь - это прежде всего способность ощущать.

В животном мире - возможно, в какой-то мере и в растительном - переживание жизнехранительных (питание, размножение) моментов существования, вообще пика жизни, ее расцвета, несомненно, дают положительные ощущения, от приятности до блаженства. И напротив, всякий ущерб жизни (от частичного до полного ее разрушения) сопровождается страхом, болью и страданием.

Светлана Семенова - Тайны Царствия Небесного

М.: Школа-Пресс, 1994. - 415 с. (серия "Вселенная духа")

ISBN 5-88527-058-9

Светлана Семенова - Тайны Царствия Небесного

Часть I ТАЙНЫ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО Основное зло Две реальности Бога Высшая цель Благая весть миру Идеал всеобщего дела Вера, пришедшая в "разум истины". Богословие как богодействие Федорова Камни преткновения 1. Истина и благо

2. Тело и сознание

3. Человекобожие или богочеловечество?

4. Свобода и всеобщность Обнажение истины ( рас символизация мира) ЧАСТЬ II РЕАЛЬНЫЕ ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО (Какою силою оно берется) Язычество - религия мира сего Низшая и высшая свобода Долгоживущий человек - путь к Эдему бессмертия Цена возрастов человеческих Автотрофность человека - искупление греха пожирания Христианизация науки "Не убий!" Воскрешение умерших и преображение

Часть III МЕТАМОРФОЗА ПОЛА

Эрос и либидо (Платон и Фрейд)

Чертог брачный ("Будут двое одна плоть")

Йога. Тантризм

"Положительное целомудрие" Н.Ф.Федорова

Часть IV ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оправдание России

Учение Н.Ф.Федорова и наши дни

ПРИЛОЖЕНИЕ

Учение Н.Ф.Федорова в оценках религиозных философов и богословов

"Любовь к Судьбе" или "Ненависть к Року"?

"Смысл любви" В.С.Соловьева

Преобразовательная эротика А.К.Горского

Указатель имен

Светлана Семенова - Тайны Царствия Небесного - Основное зло

Царствие Небесное вовсе не представляется буквальным восстановлением райского типа существования: торжествует принципиально новый порядок бытия, который абсолютно расстается с природными чертами, все же присутствующими в раю. Там уже "не женятся, не посягают" и не едят никакой природной пищи. А в Эдеме человек был в определенном смысле природным существом: Богом ему было предписано плодиться-размножаться, питаться растительной пищей, покорствовать всей твари, будучи совершеннее ее, но и обладая какой-то общей с ней счастливой животной бессознательностью (раз не сознавал человек до грехопадения добра и зла). Главная загадка тут: почему древо грехопадения называется так благородно древом познания добра и зла, а не скажем попросту древом зла?

Почему, испробовав его плоды, люди в понимании сути вещей должны стать несравненно выше, чем они были до того, стать как боги, но и несравненно несчастнее в самом переживании жизни? Какое понимание первым делом пронзило их после вкушения запретного плода, после обретения сознания добра и зла? Люди осознали, что наги, точнее, что несут на себе жгучие природные знаки размножения, и устыдились их, то есть как бы признали недостойными себя похоть к жене, ведущей к размножению, а значит, и к смене в индивидуальных особях, к вытеснению родителей.

(Не забудем, что в раю, пусть в смягченном виде, но жизнь каждой животной и двух человеческих особей поддерживалась пожиранием, уничтожением другой жизни: животные питались "зеленью травной", люди - "всякой травой, сеющей семя... и всяким деревом, у которого плод древесный, сеющий семя".) Иначе говоря, в результате грехопадения происходит важнейший эволюционный скачок человека к существу, сознающему природный порядок как таящий в себе зло, причем от сознания это зло, естественно, стократно усиливается, его выявления становятся в ходе дальнейшей послерайской жизни откровенными, циничными: рождение нового человека в муках, зависть, убийство, борьба и смерть, смерть, смерть.

Но открывается новый путь: осознание зла природной жизни, зла смерти должно привести к стремлению людей преодолеть это зло, уничтожить смерть. В своем райском состоянии не знал человек, что есть в Эдеме древо жизни, древо бессмертия. Да оно ему - при предпосылке бессознательности - непонятно и не нужно было. И только вкусив от первого древа, люди ощутили страстную заинтересованность во втором. И недаром тут же путь к древу жизни преграждается для человека огненным херувимом.