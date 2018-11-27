На экстремах человека изначально свивалось его умственное и особенно эмоционально потрясенное самоопределение. Отчего мятется человек? Отчего так до боли, до ужаса и отвращения угнетает зрелище его какой-то разрывающей его самого противоречивости, чудовищные крайности его природы, самоистребительность поведения и дел?

Оттого такая же крайность колебания в оценке человека, его самооценке: от гуманистического восторга перед ним до мизантропии. Сласть (до приторности) переходит в горечь — выплюнуть и растереть!

Светлана Семенова - Тропами сердечной мысли - Этюды, фрагменты, отрывки из дневника

М. : Издательский дом «ПоРог», 2012. —720 с.

ISBN 978-5-902377-39-9

Светлана Семенова - Тропами сердечной мысли - Этюды, фрагменты, отрывки из дневника

Глава I. ЧЕЛОВЕК

Экстремы человеческой природы

Три варианта размышления о двойственности человека

Ценность языческой интуиции. Что более объективно-нейтрально к добру и злу - материя или дух?

Выход из дихотомии дух - материя

Относительность и потенциальность человека

Потенция личности

«Человек - животное...»

Патологический случай маркиза де Сада

Человек человеку

О сердечной добавке к мышлению и мысли

Две линии философствования и их синтез

Глава II. ПОИСКИ НИТИ АРИАДНЫ В ЛАБИРИНТЕ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Древнейшая этическая мысль античности. Семь мудрецов

Практический философ Сократ

Киники

Эпикур

Стоики

Скептики

Древний Китай. Конфуций

Даосы

Древнеиндийская метафизика. Йога

Тантра-йога

Глава III. ОТ ЧЕЛОВЕКА СМЕРТНОГО К ЧЕЛОВЕКУ БЕССМЕРТНОМУ

Неизбежность смерти - лишь вопрос времени

Физиологизм ветхозаветного языка

Анестезии страха смерти

Жизнь как произведение искусства

Простились - прости

Несоизмеримость малого срока жизни с вечностью

Уехать - немножко умереть

Пунктирность человеческой жизни. Пульсирующая тварь

Перемена отца вещей и существ

Амбивалентность смерти

Крематорий или креаторий?

В каком-то смысле хорошо, что человек стареет и слабеет

Люди и вещи

Эстетический критерий

Звонок на радио об опыте умирания

Сергий Булгаков и Достоевский. В связи с картиной Гольбейна

Относительно положительное значение смерти

Надмение живого над умершим

Религия, философия, искусство рождаются у могилы

Откуда и куда?

Откуда идет феномен внутривидовой борьбы в роде людском?

Александр Кожев о смертобожничестве Гегеля

Два типа чаяния бессмертия

Эдуард Гартман и сетевой немецкий антропофаг

Смертопоклонство и смертный ужас современной массовой культуры

Сюжет для Достоевского

Как относиться к эвтаназии?

Что стоит за верой в смерть? За утверждением ее незыблемости?

Общность онтологического удела всех - залог возможности единства человечества

Идея преодоления смерти - и от земли, и от неба

Расширение идеи бессмертия

Кому труднее принять единство плоти и духа – материалистическому или спиритуалистическому мировоззрению?

Почему Льву Толстому оказался близок индуистско-буддийский взгляд на личность?

Апофатический характер самого определения «бессмертие»

О, глубины этимологии

Момент и дурная бесконечность времени

Аргумент против бессмертия

В поругании утешаться образом Христа

Бессмертие надо вырвать

Трагедия бытия и истинный катарсис

Один клубень рода людского - солидарность и ответственность

Нищие духом - сознание своей онтологической нищеты

Основная ошибка всех реформаторов

Бердяевский этический императив

Туда, туда!

Пятое царство

Химия горделиво возвысилась над алхимией

Две крайние стороны развития

«Естественная необходимость воскресения»

Глава IV. ТРИ ВЕСТНИКА

Федоров, Пьер Тейяр де Шарден, Шри Ауробиндо Гхош

Принципиально новое слово в самоопределении человека в мире

Открыть путь, а не создавать новую религию

Материя и дух, тело и сознание

Эра активной эволюции. Регуляция природы, внешней и внутренней

Технический и органический прогресс

Архитекторы бессмертья

Человек и человечество. Выковать целое из нашего множества

Полнота спасения. Превращение зла в добро

Сверх, супра, ультра

Бытийственное совершеннолетие

Свертываемся или развертываемся?

«Переход к простору небесного пространства...»

Любовь. Аморизация

Рай готовый или созидаемый?

Радость, Ананда

Некоторые мифы и недоразумения вокруг учения Федорова

Глава V. ХРИСТИАНСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Остается ли религия для современного мира ценностным вектором развития?

Как определить отличие религиозного человека от секулярного?

Великое, безусловное занятие Церкви

Причины кризиса христианства

Мир под властью кризиса

Духовный авангард и мир

Вселенский шанс христианства

Расширение и углубление объема Богопочитания

О Карле Барте и его «теологической революции»

Теология освобождения и эсхатологическая теология надежды

Ответ на вызов секуляризации Ганса Кюнга

Христос - Центрообраз русской мысли и литературы

Церковь и культура

Новая секта - клонейд

Коррекция представления о тотальном Промысле

Два разных «не верую» в «Братьях Карамазовых»

Мейстер Экхарт и Федоров

Дробный и целостный идеалы

Создастся ли когда-то активно-христианское богослужение?

Искать и ценить долю истины в многообразии векового духовного опыта

«Всё испытывайте, хорошего держитесь»

«Благо вечности». Антропологическое обоснование бытия Бога у Несмелова

Две грани детскости

Глава VI. ВСЕОБЩНОСЬ СПАСЕНИЯ. ЭСХАТОЛОГИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Идея спасения. Расширение ее объема

Всеобщность спасения - полнота религиозного идеала

Возвышение богопознания от Ветхого к Новому завету

Развитие идеи спасения в самом христианстве

Главные обоснования метафизики всеобщего спасения у богословских ее отцов

Постепенность процесса спасения

Как в литературе представал главный антагонист Бога и его свита?

Одна из причин бегства в секулярность

Экзотерическая суть догмата о разделительном спасении

Есть ли ограничение свободы в идее всеобщности спасения?

Ад как метафизический образ дурной бесконечности

Греческий Аид и ветхозаветная селекция

Пророчество о новом небе и новой земле у пророка Исайи

Вечный ад как Божественная неудача

Чем может быть настоящее бытийственное одоление зла?

Христос как разрушитель ада нашего природно-смертного рока

Сатана в логике рассимволизации представления о мире

Ответственность добрых за зло и злых

Природная логика в лицево-изнаночном эсхатологическом финале

Царствие Небесное - «по ту сторону добра и зла»

Западное и восточное христианство: разные акценты в вопросе о спасении

Виктор Несмелое об объеме конечного спасения

Два христианских извода

Радикальный исход из сердцевины первородного греха

Спасение «как бы из огня»

Обновление христианства как извлечение того, что в нем уже есть

Хилиастическая перспектива

Следы борьбы сотериологических тенденций в Новом Завете

Как понимать фигуру антихриста?

Максимализм истинной, высокой религии

Критика некоторых мыслей Андрея Кураева

Принцип прообразования

Последний член «Символа веры» и молитва о всеобщем спасении

Глава VII. ЭТИКА СНИСХОЖДЕНИЯ И ФИЛОСОФИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ

Оглушительная новость Христовых нравственных заветов

Павлов парадокс человеческого поведения

Гедонистическая и утилитаристская линия нравственности

Эволюционистская этика Петра Кропоткина

Императивная мораль

Есть ли нравственный прогресс в роде людском?

Источник нравственного зла в человеке

К этике евангельского «узкого пути»

Закон «иррационального противоборства»

Порочность обличительства и критиканства

Философская основа этики снисхождения

В снисхождении нуждаются все

Любовь - солнце христианской этики и метафизики

Немного об отцах. Родовой критерий в этике и логике воскрешения

Эмпатия, вчувствование в другого, как в самого себя

Соотнесенность идеи Личного Бога с человеческой личностью. Катастрофичность разрыва этой связи

«Колеблясь над бездной...» О подростковых самоубийствах

Как быть с явно работающими на зло идеями и людьми?

Искупительная роль исследования и знания

Научная новость: препарат, стирающий фракции травмирующей памяти

Св. Франциск Ассизский и Николай Федоров

Критерий различения добра и зла

Скучно ли, тускло добро?

Хула на Духа Святого

О страсти

К любви и ее расширению

К возможности нравственных и бытийственных метаморфоз

Вопрос о смысле жизни

Юродство проповеди

Реакция на большую футбольную победу. А какой она могла бы быть при

Глава VIII. КАКАЯ КРАСОТА СПАСЕТ МИР?

Красота и спасение

Совершенное соединение духа и материи

Красота в искусстве и наличном мире. О Пушкине

Есть ли красота зла?

«Помутилась эстетическая идея в человечестве»

Взыскание красоты из смертного безобразия, тлена и праха

Глава IX. РОССИЯ, РУССКАЯ МЫСЛЬ И МИР

Россия и Европа - тема и предмет русской философии

Петр Чаадаев о России

К нашему новому празднику

О «блаженном патриотизме». Широта и глубина понятия «народ»

Удалось ли нам стать «совестным судом» «перед великим трибуналом» человечества?

России не хватает общеазийского пафоса

«Ходить ли побираться под чужими окнами?»

Христианское «горчичное зерно» русского умозрения. Вехи русского подвижничества и святости

О русских духовных стихах

Русское масонство XVIII века

Первый русский философский имморталист

«Реформа телесного организма». А.В. Сухово-Кобылин

Вызревание русской идеи

Вершинная плеяда русских религиозных мыслителей

Закономерность религиозного характера магистральной русской философии

Новый фундаментальный выбор в активно-христианской мысли

Богочеловечество

Историософская озабоченность русской мысли

Органическое вызревание Царствия Небесного и «комплекс Обломова»

Онтологизм русского подхода к познанию

Всеединство и соборность

Антропологическая доминанта

Всеобщее восстановление

О высшем небе духовных светил рода людского

Розанов и христианство

Универсальность идеологии - условие претензии на мировую роль России

Густав Шпет, оппонент магистральной русской мысли

Две ветви русской философии, по Розанову

Достоевский о будущем «мире как христианстве»

Ироническая судьба пророческих толков

Отчего Россия так чужда и как бы опасна, на взгляд Запада?

Притча с параолимпийцами

Плюхнулись в относительность

«В позабытой пачке старых записей...». От 18 января 1992

О «философии» в русской литературе

Об одной записи Андрея Платонова

О советском периоде и мавзолее Ленина

Интеллигенция и «мещане»

Жаль по-своему нашу 70-летнюю Коммуну

Как мутировала нынешняя «капиталистическая» наша интеллигенция!

Как бы Федоров отнесся к Октябрьской революции?

О культурных взлетах и провалах

Отношение к собственности в христианской и социалистической идеях

О «культурной революции»

Георгий Федотов о «плоти России»

«Карнавализация» нашей жизни

О «христианской политике»

Что значит этот бесконечно варьируемый русский футурум?

Россия исторически пульсирует

Антиномия свободы и единства

Польза «синяков и шишек»

Западный Мэрри Крисмэс

Магнитное поле похоти денег

Утешительная формула Гегеля

Дискредитация серьезности

Мир симулякров. Игровая цивилизация

Искус виртуальности

Еще один слоган современной потребительской и игровой цивилизации

Подпитка хамитизму

О терроризме

Диагнозы Панарина

Всеобщее дело и онтологическое устроение мира

Турбулентная Россия - в пике активного солнца

Высокое юродство

Глава X. КУДА ДВИЖЕТСЯ ЖИЗНЬ, МИР И ЧЕЛОВЕК?

Что новый век, грядущее тысячелетие нам готовит?

О русском космизме. Предварительные замечания

О глобальных проблемах и глобальных кризисах

Еще о стратегии разрешения глобальных кризисов в русском космизме

Прорыв временной и пространственной фатальности

Почему народ так остыл к космосу?

Вопрос о смерти и жизни

Федоров и Циолковский. Несколько тезисов

Выживание или восхождение?

Неотменимая опора: личность и род

К глобализации и активно-эволюционной альтернативе

Прикладная, теоретическая наука и христианство

О «белом шуме»

О чуде

Об Интернете

Наброски к разговору о клонировании

Что нам «светит» в трансгуманизме как новой идеологии?

Какой социальный уклад наиболее соответствует осуществлению всеобщего дела?

Омассовление истории - хорошо или плохо?

К проблеме пола и эроса. Мутации и перспективы на будущее

В поле Большой Надежды

МЫСЛИ И СИТУАЦИИ. Отрывки из поздних дневников (1991-2012)

Светлана Семенова - Тропами сердечной мысли - Этюды, фрагменты, отрывки из дневника - Экстремы человеческой природы

В Новом Завете есть эпизод, где иудеи, разгневанные «богохульными», на их взгляд, утверждениями Иисуса, что творит Он дела во имя Отца Своего Небесного, что «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30), схватились за каменья, дабы побить Его. И тогда Богочеловек напомнил, что Господь не то что Его, а людей, к кому Он обращал Свое слово, назвал так: «Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 82(81):6).

Какое высочайшее определение сынов и дочерей человеческих, вот куда генетически и духовно возводится человек — к Богу, своему Творцу и Отцу, Который оживотворил, одушевил оформленную Им материю («прах земной») дыханием уст Своих (см.: Быт. 2:7). Иисус пришел на Землю и напомнить об этом небесном родстве (вы — не рабы, а сыны Божий), и навести на понимание, сколько эта весть усыновления Богу несла в себе и вышней надежды, и совершеннолетней ответственности самих людей.

Но человек — воплощенное противоречие и двойственность, это — разительное и неоспоримое его качество, его он осознал сразу же, как только родово определил себя «смертным». С глубокой древности мыслители отрефлектировали это качество стократно, любой живущий знает его в себе. Только к человеку приложимы столь полярные оценки: божественный ум, совесть, доброта, красота, талант, творчество и низины нравственного безобразия, падения, изощренного злодейства...

Сколь кричаще противоречивое, оглушительно диссонансное это существо! И не только в совокупности своего рода, в том смысле, что один — гений, подвижник, герой, другой — мирный бескрылый обыватель, третий — холодный эгоист, скот и подлец, айв том, что клубок противоречий свит фактически в каждом. И этот, можно сказать, онтологический факт его естества осознавался как первичный, как глубинное, конститутивное начало.