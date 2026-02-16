Книга Ивана Семенюка «Беседы о вечном» представляет собой сборник духовных размышлений, в которых автор через призму Священного Писания анализирует фундаментальные вопросы человеческого бытия. Основная цель текстов — помочь читателю переключить внимание с временных земных забот на вечные истины, формируя библейский взгляд на смысл жизни, страдания и спасение. Автор пишет в доступной, доверительной манере, превращая сложные богословские истины в понятные жизненные уроки, актуальные для каждого христианина.
В своих беседах Семенюк уделяет особое внимание силе Слова Божьего как главному инструменту в борьбе с искушениями и жизненными трудностями. Он подробно разбирает библейские сюжеты и притчи, подчеркивая важность личных отношений с Богом и верности Христу, которого он называет единственным неизменным Другом. Книга призывает к глубокому самоанализу и духовной бдительности, напоминая о необходимости быть готовым к встрече с вечностью в любой момент.
Иван Семенюк - Беседы о вечном
Брест : Христиан. Миссионер. об-во «Благовест» Союза ЕХБ в Респ. Беларусь, 2012. - 288 с.
ISBN 978-985-6853-14-5.
Иван Семенюк - Беседы о вечном – Содержание
Предисловие
Возлюби Господа - 10 заповедей - Искушение Христа - Об искушении - Притча о десяти девах - Неверные виноградари - Чтобы уверенно стоять, необходимо склониться перед Богом - О дружбе - Иерусалим и Вавилон - Иерусалим и Вавилон - Сон Навуходоносора - Срубите это дерево! - Даниил и львы - Помощь от Бога - Манна - Валаам - Грех к смерти - Исцеление Вартимея - Вифезда - Творец в творении - Молитва - Отче наш - «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое!» - «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» - «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» - «И прости нам долги наши» - «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого» - И еще о молитве - Иди и не греши - Познайте Бога - Должно вам родиться свыше! - Я есмь! - Последние наставления - Лов рыбы - Обращение Савла - Притча о блудном сыне - Иди и не греши - Чему надлежит быть вскоре - Книга Откровение - Послания церквам - Запечатанная книга - Снятие печатей - Перед престолом - Молитвы Святых - Трубы Суда Божьего - Восхищение Церкви - Великая блудница! - 1000-летнее царство. Белый престол - Небесный Иерусалим
