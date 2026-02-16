Семьин - Величайшая жертва

Книга Н. Б. Семьина «Величайшая жертва» представляет собой глубокий гомилетический труд, центральной темой которого является искупительный подвиг Иисуса Христа. Автор рассматривает Голгофскую жертву не просто как историческое событие, но как кульминацию Божьего плана спасения человечества, без которой немыслима христианская вера. Проповеди пропитаны духом евангелизма и направлены на то, чтобы раскрыть перед слушателем всю глубину Божьей любви, проявленной в добровольном самопожертвовании Сына Божьего ради грешного мира.
Автор мастерски связывает ветхозаветные прообразы жертвы с их исполнением в Новом Завете, показывая преемственность библейского откровения. Семьин подчеркивает, что принятие этой «величайшей жертвы» требует от человека не только формального согласия, но и полной отдачи жизни Богу, что находит отражение в практических советах по освящению и духовному росту. Проповеди отличаются ясностью изложения, строгой библейской аргументацией и сильным эмоциональным призывом к покаянию и благодарности Творцу.
Сборник служит ценным ресурсом для служителей церкви и рядовых верующих, помогая глубже осознать цену спасения и значение христианской жизни в свете креста. Каждое слово автора нацелено на то, чтобы возвеличить Христа и вдохновить читателя на святое хождение перед Богом. «Величайшая жертва» — это не просто книга для чтения, а призыв к поклонению Тому, Кто отдал Свою жизнь за спасение многих.
Семьин Н. Б. - Величайшая жертва - Сборник христианских проповедей
М.: Издательский дом «Альд», 2007. — 320 с.
ISBN 5-98006-027-8
Семьин Н. Б. - Величайшая жертва – Содержание
Предисловие
Проповедь 1-я. Именем Иисуса Христа...
Проповедь 2-я. Цена одного таланта
Проповедь 3-я. Почетные места в Царстве Божьем
Проповедь 4-я. Моя величайшая жертва
Проповедь 5-я. Кто, если не Пилат?
Проповедь 6-я. Убежище всех веков
Проповедь 7-я. Примите Царствие Божие, как дитя
Проповедь 8-я. Кто мой царь?
Проповедь 9-я. Симон волхв — символ мертвого христианина
Проповедь 10-я. Христианин-гражданин
Проповедь 11-я. На войне как на войне
Проповедь 12-я. Возведите очи ваши...
Проповедь 13-я. «Мне нужно быть у тебя дома»
Проповедь 14-я. Чума XXI века
Проповедь 15-я. Чума XXI века: безнадежно больных нет!
Проповедь 16-я. Чума XXI века, или Приведите их ко Мне
Проповедь 17-я. Чума XXI века, или Власть изгонять дьявола
Проповедь 18-я. Один шаг между мной и смертью
Проповедь 19-я. Прикосновение верой
Проповедь 20-я. Вера без комплексов
Проповедь 21-я. Идеальная семья
Проповедь 22-я. Подлинная красота женщины
Проповедь 23-я. Кому мы отдаем наших детей на служение?
Проповедь 24-я. Что течет из моего источника?
Проповедь 25-я. Слепота души
Проповедь 26-я. Бог в моем доме. Для чего?
Проповедь 27-я. Завет мира
Проповедь 28-я. Две награды участников Великой Борьбы
Проповедь 29-я. Вознесешь ли Ты меня, Господи?
Проповедь 30-я. На вселенской стройке
