Уважаемые читатели, в Ваших руках сборник докладов, речей и приветствий Международного Конгресса «Семья — сообщество любви», который состоялся в Киеве в мае 2006 г.

За этими печатными словами стоит труд долгой солидарной подготовки многих людей, желанием которых было поделиться со слушателями ценными мыслями о семейной и родственной действительности.

Потому данный сборник — это не только механическое фиксирование определенного события, но, в первую очередь, побуждение читателя очень серьезно задуматься над тематикой, которая не знает границ и всех других различий, которые обычно разделяют человечество.

Понятно, что мы очень благодарны авторам статей этого сборника, но не менее также, организаторам Конгресса, распорядителям и издателям этого сборника. Этот их вклад в углубление понимания семейной и родственной проблематики и привлечение читателей к тому, чтобы сторить свою жизнь на личном, семейном, общественном и государственном уровнях согласно с солидарными моральными принципами пусть найдет надлежащее вознаграждение у Творца.

Благословение Господне на Вас!

+ ЛЮБОМИР

Верховный Архиепископ Украинской Греко -Католической Церкви

Семья — сообщество любви

Фонд "Родина — спільнота любові", Дух i Літера, 2007

ISBN 978-966-378-050-4

Семья — сообщество любви - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ Блаженнейший Любомир (Гузар) Глава Украинской Греко-Католической Церкви Катерина Ющенко, Глава Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» ПОСЛАНИЯ К КОНГРЕССУ Приветствие Президента Украины Виктора Ющенка Послание Святейшего Отца Бенедикта XVI Приветственное послание епископа Стефаника, Главы Совета епископата в Польше в делах семьи (РКЦ) Приветственное письмо + Игоря ( Исиченка), архиепископа Харьковского и Полтавского (УАЦП) Приветственное послание Войцека Жуковски, воеводы г. Люблина Приветственное послание Мари Панайотопулос-Кассиоту, главы Межгруппового совета « Семья и защита детства» при Европейском Союзе ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА Лилия ПРОЦИВ ( Украина), Глава оргкомитета «Семья - сообщество любви» Блаженнейший ЛЮБОМИР (Гузар), Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ (Денисенко), Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Блаженнейший ВЛАДИМИР (Сабодан), Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви Приветственное слово г. Катерины Ющенко, Главы Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000»

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ СЕМЬЯ СЕМЬЯ - КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА Епископ Марьян БУЧЕК(Украина) Семья - универсальная ценность Френсис О’ДОННЕЛЛ (ООН) Семья, чем ты есть в XXI столетии? Айнарс БАСТИКС (Латвия) Семья XXI столетия - какая она? СЕМЬЯ И УКРАИНА Юрий ПАВЛЕНКО (Украина) Просемейная политика как политика государства Юрий ПИДЛИСНЫЙ(Украина) Общество: опека семьи или равнодушие к ней? Мария ЕОВЕЕРА (Украина) «Заробитчанство»: шанс или крах для семьи? Елена ФИЛОН (Украина) Дети улицы 99 СООБЩЕСТВО ПОЛУЧЕННЫЙ ДАР Збигнев НОСОВСКИЙ (Польша) «Мужчину и женщину создал их»(Быт.1:27) Мерседес Арсу ВИЛЬСОН (США/Еватемала) Естественное планирование семьи Яна ЯМБОРОВА (Чехия) «Новый феминизм» для третьего тысячелетия НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ О.Святослав ШЕВЧУК (Украина) Защита достоинства человеческой жизни Жерар Франсуа ДЮМОН (Франция) Дети — богатство нации

Петро ГУСАК (Украина) Ответственность в любви

Збигнев ЖИЛИЧ (Великобритания) «Почитай отца твоего и мать твою»(Исх.20:12) СЕМЬЯ И СМИ Тед БАЭР (США) «... и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Инн.8:32) Бернар МАРГЕРИТ (Франция) Диалог и согласие Микола ВЕРЕСЕНЬ (Украина) Мы не знаем общества, в котором живем ЛЮБОВЬ ВЕЛИЧИЕ И СЛАБОСТЬ ЧЕЛОВЕКА Франц Алтинг фон ГЕЙЗАУ (Нидерланды) Семья - школа гуманизма Людмила ГРИДКОВЕЦ(Украина) Родители как важнейший источник любви Олег РОМАНЧУК (Украина) Любовь исцеляющая МОЛОДЕЖЬ - НАДЕЖДА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ Наталья ЧЕРНЫШ (Украина) Молодежь: неуверенность в завтрашнем дне Стивен Клеймейер (США) От любви фальшивой - к истинной Иоанна ФАБИСЯК (Польша) Позитивный мир Анне ГЕЛПАЙН (США) Молодежь. Вызовы современности

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

Олександр ДОБРОЕР (Украина) Семья - домашняя Церковь Марек Пенковский (Польша) Европа: потребности и задачи воспитания :как понимать понятие свободы? Ричард Дж. Уилкинс, Роберт В. Баркер (США) Международное право и семья Ежи ГОЦКО (Польша) Просемейная политика государства Михал Гинтер (Польша) Союз семей Иоланта Мичельска(Нидерланды/Польша) «Карманное» волонтерство Ольга Егерская (Украина/Италия) Волонтерское движение медицинского направления в Италии Карина Багратион-Мухрански(Франция) К сожалению, в нашем мире опасно жить! Адриан Буковинский (Украина) Выход общества из семейного кризиса существует Анна Кудринская, Надежда Лысюк (Украина) Экономично активная молодежь - мощный ресурс в формировании среднего класса Наталья Ковалиско (Украина) Социальная дифференциация и социальное самоощущение молодёжи(региональный аспект) Яирк Мичельски (Нидерланды/Польша) Букварь для родителей Анджей Мазан (Польша) Роль отца в семье Анна Козакова (Словакия) Мать-одиночка: роль отца в семье Дариуш Цупял ( Польша) Вернуть ребенку сердце отца Борис Зименковский, с, Диогена Терешкевич (Украина) Биоэтика в системе высших учебных медицинских заведений Украины Владимир Андрушко у Олег Огирко (Украина) Значение биоэтики в формировании моральной личности Галина Кришталь (Украина) Призвание развивать «культуру жизни»

Елена Кравчук (Украина) Телесность и человеческое достоинство

Пилар Кальва ( Мексика) Овуляционный метод Геня Сомборская (Украина) Беременность планируемая методом распознавания оплодотворения Елена Сулема (Украина) Недоношенные дети и проблема семьи в Украине Иоганна Грефин фон Вестфален (Германия) Защита жизни Павел Восицки (Польша) Как закон защищает жизнь: ситуация в Польше Наталья Карпова (Украина) Манипуляция как проявление насилия Барбара Мария Монгейм (Германия, Польша) Помощь детям улицы

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА Юрий Павленко, Министр Украины в делах семьи, молодёжи и спорта Архиепископ Иван Юркович, Апостольский Нунций в Украине Епископ Виталий Скомороский, епископ- помощник Киевско-Житомирской диецезии (РКЦ) Игумен Аристарх Лебедев(УПЦ)у преподаватель Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви Шейх Ахмед Тамим, Муфтий Украины, Глава Духовного управления Мусульман Украины Якоб ДовБшйх, главный раввин Киева и Украины Блаженниший Любомир Гузар, Глава Украинской Греко-католической Церкви Ельжбета Друцка Любецка де Сежурне, Глава Фундации «Семья - будущее завтрашнего дня» Мирослава Маринович, вице-ректор Украинского католического Университета, директор Института религии и общества РЕЗОЛЮЦИЯ-ОБРАЩЕНИЕ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА СЕМЬИ «СЕМЬЯ - СООБЩЕСТВО ЛЮБВИ» ПРОГРАММА XXII МIЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ «СЕМЬЯ - СООБЩЕСТВО ЛЮБВИ» ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА, ЗАНИМАБЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Семья — сообщество любви - ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО ОТЦА БЕНЕДИКТА XVI

Святой Отец искренне заинтересовался тем, что в Киеве с 9 по 11 мая этого года состоится XXII Международный Конгресс Семьи, который соберет представителей Католической Церкви для обсуждения темы «Семья - сообщество любви».

Папа Римский поручил мне сообщить Вашему Высокопреосвященству о Своем духовном участии в этом примечательном церковном событии. Он стремится засвидетельствовать сердечное приветствие - церковной и государственной власти, докладчикам и всем тем, кто принимает в этом участие, - а также выразить надежду, что результатом такой встречи станет большое количество интересных и ценных мыслей, которые будут прекрасным свидетельством важной роли семьи в наше время и в будущем - в соответствии с замыслом Творца относительно всего человечества.

Мнение Церкви, в этой связи, основывается на Откровении и находит подтвержденную в миропорядке мощь Того, Кто создал семью как земное отображение сообщества любви, присутствующего в Божьей Троице. Христианская семья (благодаря таинству Брака, соединяющему супругов неразрывной связью обоюдной любви, которая являетсяотображением любви Христа к Церкви) призвана быть тайной вечерей верной и открытой к жизни любви.

Сознавая, насколько необходимым является все более интенсивный и плодотворный диалог между разными церковными инстанциями, которые занимаются обсуждением столь важных тем, Римский Понтифик надеется, что этот Симпозиум будет способствовать утверждению общего представления Церкви о назначении и миссии семьи в Церкви и в обществе. Именно ей действительно поручено быть жизненным звеном общества и «малой Домашней Церковью». Эта идея находит свое особенное подтверждение в наше время, поскольку определенная материалистическая и потребительская культура угрожает главным конститутивным элементам.

Его Святость выражает радость по поводу внимания к этой теме и заверяет, что будет вспоминать в молитвах тех, кто принимает участие в этом важном событии и поддерживает их чувства, выражает добрые пожелания Марии - Царице Семьи, с особенным Апостольским Благословением, которое от всего сердца передает Вашему Высокопреосвященству, участникам Симпозиума и всем тем, кто трудится во благо семьи.

Пользуюсь возможностью, чтобы засвидетельствовать свое чувство глубокого уважения.

Анжело Кардинал САДАНО Государственный секретарь