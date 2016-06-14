Семёнов - Великие святые
Василий много путешествовал по монастырям Египта, Палестины и Сирии, изучая хранящиеся в монастырских библиотеках труды святых отцов, посещал отшельников, совершал множество аскетических подвигов. Святой Василий строго соблюдал церковные каноны, вел праведную и аскетичную жизнь, помогал всем нуждающимся и болящим.
Он организовал два монастыря, странноприимный дом, гостиницу и богадельню. Неустанными трудами и глубокой верой Василий снискал у Господа дар провидения и чудотворения – он мог исцелять больных наложением рук и предвидеть грядущие события.
После смерти Василия осталось множество богословских трудов и писем, из которых более 300 документов дошло до наших дней. Кроме того, Василий сотворил чин литургии и придумал иконостас.
Молятся Василию Великому те, кто желает исцелиться от болезней, избавиться от телесной нужды и обрести семейный мир и достаток. День памяти святого Василия православная церковь отмечает 14 января.
Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты
Издательство AB Publishing, 2015
ООО «Креатив Джоб», 2015
50 стр.
Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты - Содержание
Глава первая. Великие святые, почитаемые во всем христианском мире
- 1.1. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн
- 1.2. Превысшая Апостолов Богородица Дева Мария
- 1.3. Святая равноапостольная Мария Магдалина
- 1.4. Равноапостольный святитель Николай Японский
- 1.5. Святой мученик Иаков Исповедник
Глава вторая. Великие святители
- 2.1. Василий Великий
- 2.2. Григорий Богослов
- 2.3. Афанасий Великий
- 2.4. Иоанн Златоуст
- 2.5. Равнопочитаемый Николай Мирликийский
Глава третья. Святые великомученики
- 3.1. Анастасия Узорешительница
- 3.2. Георгий Победоносец
- 3.3. Пантелеймон Целитель
- 3.4. Варвара Илиопольская
Глава четвертая. Великие преподобные
- 4.1. Преподобный Герасим Иорданский
- 4.2. Преподобный Даниил Столпник
- 4.3. Преподобная Мария Египетская
- 4.4. Преподобный Симеон
Глава пятая. Великие святые земли Русской
- 5.1. Ксения Петербуржская
- 5.2. Старица Матрона Московская
- 5.3. Сергий Радонежский
- 5.4. Серафим Саровский
Глава шестая. Святые подвижники
- 6.1. Преподобный Антоний Великий
- 6.2. Андрей Рублев
- 6.3. Чудотворец Тихон Задонский
Глава седьмая. Современные святые
- 7.1. Старец Порфирий
- 7.2. Святитель Иоанн Шанхайский
- 7.3. Блаженная Алипия
Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты - Иоанн
Иоанн – это последний христианский пророк, предсказавший приход Мессии. Он родился на полгода раньше Иисуса Христа и избежал избиения младенцев благодаря матери, которая укрылась с пятимесячным сыном в пустыне. Отец пророка Захария был убит в храме слугами Ирода, когда отказался признаться, где укрывается его сын. О жизни Иоанна в пустыне известно мало – предположительно, он жил в ессейском монастыре. Там услышал он глас Божий, после чего вышел из пустыни и стал проповедовать. На момент первой проповеди Иоанну исполнилось 30 лет. Он ходил по всей земле Иорданской, проповедуя покаяние для отпущения грехов и крещение. Иоанн передавал людям волю Божью, выражал гнев Божий грешникам и призывал к раскаянию, требовал вернуться к патриархальным устоям и отречься от гордыни.
К Иоанну, крестившему людей у реки Иордан в Вифаваре, пришел Иисус Христос, и Иоанн крестил его. При крещении к Иисусу спустился дух святой в виде белого голубя, и раздался глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!». Таким образом при участии Иоанна Крестителя было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа. После крещения Иисуса Иоанн продолжал крестить в Еноне и обличал преступления против праведности. В числе прочих обличил Иоанн Ирода Антипу, тетрарха Галилеи, который отнял жену у своего брата и сам женился на ней, презрев законы. За это Иоанна арестовали, но Ирод Антипа не решался убить пророка, которого очень любили в народе.
В день рождения Ирода Антипы для него плясала дочь жены его Саломея, и танец так понравился Ироду, что он пообещал выполнить любую просьбу девушки. Мать подговорила ее просить головы Иоанна Крестителя, и Ирод не решился нарушить обещание – Иоанну отсекли голову в темнице и на блюде преподнесли Саломее. В память об этих событиях установлен праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи, который отмечается христианами 11 сентября. Это всегда постный день, что необычно для церковных праздников. Согласно народным верованиям и преданиям, молитвы к Иоанну Крестителю помогают излечиться от болезней головы, лихорадки, кровотечений и детских болезней. Также молитвы к Иоанну дают возможность избавиться от порчи и гнева начальства.
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