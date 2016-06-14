Василий много путешествовал по монастырям Египта, Палестины и Сирии, изучая хранящиеся в монастырских библиотеках труды святых отцов, посещал отшельников, совершал множество аскетических подвигов. Святой Василий строго соблюдал церковные каноны, вел праведную и аскетичную жизнь, помогал всем нуждающимся и болящим.

Он организовал два монастыря, странноприимный дом, гостиницу и богадельню. Неустанными трудами и глубокой верой Василий снискал у Господа дар провидения и чудотворения – он мог исцелять больных наложением рук и предвидеть грядущие события.

После смерти Василия осталось множество богословских трудов и писем, из которых более 300 документов дошло до наших дней. Кроме того, Василий сотворил чин литургии и придумал иконостас.

Молятся Василию Великому те, кто желает исцелиться от болезней, избавиться от телесной нужды и обрести семейный мир и достаток. День памяти святого Василия православная церковь отмечает 14 января.

Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты

Издательство AB Publishing, 2015

ООО «Креатив Джоб», 2015

50 стр.

Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты - Содержание

Глава первая. Великие святые, почитаемые во всем христианском мире

1.1. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн

1.2. Превысшая Апостолов Богородица Дева Мария

1.3. Святая равноапостольная Мария Магдалина

1.4. Равноапостольный святитель Николай Японский

1.5. Святой мученик Иаков Исповедник

Глава вторая. Великие святители

2.1. Василий Великий

2.2. Григорий Богослов

2.3. Афанасий Великий

2.4. Иоанн Златоуст

2.5. Равнопочитаемый Николай Мирликийский

Глава третья. Святые великомученики

3.1. Анастасия Узорешительница

3.2. Георгий Победоносец

3.3. Пантелеймон Целитель

3.4. Варвара Илиопольская

Глава четвертая. Великие преподобные

4.1. Преподобный Герасим Иорданский

4.2. Преподобный Даниил Столпник

4.3. Преподобная Мария Египетская

4.4. Преподобный Симеон

Глава пятая. Великие святые земли Русской

5.1. Ксения Петербуржская

5.2. Старица Матрона Московская

5.3. Сергий Радонежский

5.4. Серафим Саровский

Глава шестая. Святые подвижники

6.1. Преподобный Антоний Великий

6.2. Андрей Рублев

6.3. Чудотворец Тихон Задонский

Глава седьмая. Современные святые

7.1. Старец Порфирий

7.2. Святитель Иоанн Шанхайский

7.3. Блаженная Алипия

Алексей Семёнов - Великие святые: неизвестные факты - Иоанн

Иоанн – это последний христианский пророк, предсказавший приход Мессии. Он родился на полгода раньше Иисуса Христа и избежал избиения младенцев благодаря матери, которая укрылась с пятимесячным сыном в пустыне. Отец пророка Захария был убит в храме слугами Ирода, когда отказался признаться, где укрывается его сын. О жизни Иоанна в пустыне известно мало – предположительно, он жил в ессейском монастыре. Там услышал он глас Божий, после чего вышел из пустыни и стал проповедовать. На момент первой проповеди Иоанну исполнилось 30 лет. Он ходил по всей земле Иорданской, проповедуя покаяние для отпущения грехов и крещение. Иоанн передавал людям волю Божью, выражал гнев Божий грешникам и призывал к раскаянию, требовал вернуться к патриархальным устоям и отречься от гордыни.

К Иоанну, крестившему людей у реки Иордан в Вифаваре, пришел Иисус Христос, и Иоанн крестил его. При крещении к Иисусу спустился дух святой в виде белого голубя, и раздался глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!». Таким образом при участии Иоанна Крестителя было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа. После крещения Иисуса Иоанн продолжал крестить в Еноне и обличал преступления против праведности. В числе прочих обличил Иоанн Ирода Антипу, тетрарха Галилеи, который отнял жену у своего брата и сам женился на ней, презрев законы. За это Иоанна арестовали, но Ирод Антипа не решался убить пророка, которого очень любили в народе.

В день рождения Ирода Антипы для него плясала дочь жены его Саломея, и танец так понравился Ироду, что он пообещал выполнить любую просьбу девушки. Мать подговорила ее просить головы Иоанна Крестителя, и Ирод не решился нарушить обещание – Иоанну отсекли голову в темнице и на блюде преподнесли Саломее. В память об этих событиях установлен праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи, который отмечается христианами 11 сентября. Это всегда постный день, что необычно для церковных праздников. Согласно народным верованиям и преданиям, молитвы к Иоанну Крестителю помогают излечиться от болезней головы, лихорадки, кровотечений и детских болезней. Также молитвы к Иоанну дают возможность избавиться от порчи и гнева начальства.