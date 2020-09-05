Сэмюэлс - По тропам еврейской истории
Эта книга адресована прежде всего к читателям-подросткам, но и более взрослые, в особенности, если они недостаточно знакомы с историей еврейского народа, смогут почерпнуть в ней много важных и интересных с ведений. В популярной и лаконичной форме здесь рассказывается о всех значительных событиях нашей истории, а также об основных идеях ее выдающихся деятелей.
Книга построена по хронологическому принципу, она начинается с повествования о жизни Авраама —родоначальника еврейского народа и кончается рассказом о современной жизни государства Израиль. Текст сопровождается большим количеством фотографий, репродукций, таблиц, карт, что превращает книгу в своего рода краткую иллюстрированную энциклопедию.
Основная часть этой книги (главы I — XXXV) представляет собой перевод на русский язык книги американской писательницы Рут Сэмюэлс "По тропам еврейской истории", вышедшей в свет в США в 1967 году и выдержавшей три издания. Но поскольку книга Р. Сэмюэлс была написана 20 лет назад и, кроме того, ее структура и характер изложения ориентированы на американского читателя. "Общество по исследованию еврейских общин", решившее предпринять ее издание на русском языке, столкнулось с необходимостью несколько видоизменить ее и дополнить. Вледствие этого последние главы (XXXVI — ХLIII) было поручено написать специалисту по современной еврейской истории. сотруднице Иерусалимского университета Хаве Ульман.
Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории
(Серия "ОРОТ")
М.: БИБЛИОТЕКА - АЛИЯ, СП ,ПАНАС", Московская еврейская Религиозная община, 1991. - 375 с.
ISBN 965-320-133-6
Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории - Содержание
- Глава 1. Истоки
- Глава 2. Завоевание Ханаана
- Глава 3. Молодая демократия: период Судей
- Глава 4. Самуил и первый царь Израиля
- Глава 5. Династия Давида
- Глава 6. Мятеж и раскол: царства Израильское и Иудейское
- Глава 7. Новое Израильское царство
- Глава 8. Твердыня веры – Иудея
- Глава 9. Возрожденная Иудея
- Глава 10. Под властью греков
- Глава 11. Иудея вновь обретает независимость
- Глава 12. Преемники Ирода
- Глава 13. Иудейская война
- Глава 14. Борьба за выживание
- Глава 15. Новое восстание против Рима
- Глава 16. Эпоха Мишны и Талмуда
- Глава 17. Новый духовный центр в Вавилонии
- Глава 18. Евреи в Аравии
- Глава 19. Перемены в Вавилонии
- Глава 20. Сила церкви
- Глава 21. Евреи в Испании
- Глава 22. Мыслители и переводчики, грамматики и комментаторы
- Глава 23. Феодализм. Крестовые походы. Гетто
- Глава 24. Испания под властью христиан
- Глава 25. Эпоха Возрождения
- Глава 26. Мистики, ученые, философы
- Глава 27. Евреи Восточной Европы
- Глава 28. Возникновение хасидизма
- Глава 29. Новые горизонты
- Глава 30. Революция. Реакция. Реформы
- Глава 31. Англия: Ротшильды и Монтефиоре
- Глава 32. Еврейская община в Америке (до Первой Мировой войны)
- Глава 33. Евреи России в XIX - начале XX века
- Глава 34. Зарождение политического сионизма
- Глава 35. Первая мировая война
- Глава 36. Евреи в период между двумя мировыми войнами
- Глава 37. Борьба за образование еврейского государства (1917—1947)
- Глава 38. Антисемитизм: от «кровавых наветов» к расовому геноциду
- Глава 39. Катастрофа европейского еврейства
- Глава 40. Образование государства Израиль
- Глава 41. Государство Израиль с 1967 года до наших дней
- Глава 42. Евреи диаспоры в наши дни
- Глава 43. Израиль сегодня
Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории - Истоки
ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ — АВРААМ
Первой крупной фигурой еврейской истории был Авраам. Много веков тому на зад (около 1900 года до н. э.) Авраам и его семья, согласно Библии, оставили родной город Ур и отправились на запад в по исках новых земель. Возможно, оттого, что они перешли реку Евфрат, их стали называть евреями (иврим, от слова эвер — ’’другая сторона”) — название, закрепившееся за их потомками до наших дней. Итак, с Авраама началась еврейская история; с течением времени она неразрывно переплелась с историей мировой цивилизации и оказала на нее огромное влияние.
Родина Авраама, город Ур, находился в Месопотамии (Двуречье). Приблизительно в то время, когда там жила семья Авраама, властитель Месопотамии Хаммурапи, царствовавший в Вавилоне, составил свой знаменитый свод законов. Это были мудрые и гуманные законы, предоставлявшие каждому защиту от несправедливости. Кодекс Хаммурапи был тем первым сводом в истории, что ознаменовал значительный шаг цивилизации вперед.
ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ МЕСОПОТАМИИ
Месопотамия была плодородной страной, привлекавшей многие народы. Различные этнические группы, такие как шумеры, ассирийцы и аморреи, поочередно завоевывали ее и селились в ней. Некоторые источники называют их общим именем — вавилоняне (или халдеи). Две могучие реки этой страны — Тигр и Евфрат — широко разливаются каждой весной, обогащая почву. После спада воды вся обширная равнина, лежащая между ними, становится пригодной для успешного земледелия.
Здесь, в этой плодородной стране, развилась великая цивилизация, возможно, первая из известных человечеству. Ур, один из основных ее городов, находился вблизи Евфрата. В наше время археологи, проводившие раскопки на месте этого древнего города, открыли многие из его достопримечательностей. Ур изобиловал роскошными садами и богато украшенными дворцами, а также храмами, посвященными многочисленным богам страны. Он был оживленным торговым центром, привлекавшим купцов из ближних и дальних краев. Караваны из Ура достигали отдаленных земель, поддерживая меновую торговлю с ними. В Уре было также немало художников и ученых. Астрономы этого города одними из первых приступили к исследованиям тайн мира звезд: каждую ночь они наблюдали небо с вершин высоких башен. Поэты находили новые формы для старых легенд, а ремесленники изготовляли изящные каменные кувшины и другие предметы прикладного искусства.
No comments yet. Be the first!