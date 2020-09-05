Эта книга адресована прежде всего к читателям-подросткам, но и более взрослые, в особенности, если они недостаточно знакомы с историей еврейского народа, смогут почерпнуть в ней много важных и интересных с ведений. В популярной и лаконичной форме здесь рассказывается о всех значительных событиях нашей истории, а также об основных идеях ее выдающихся деятелей.

Книга построена по хронологическому принципу, она начинается с повествования о жизни Авраама —родоначальника еврейского народа и кончается рассказом о современной жизни государства Израиль. Текст сопровождается большим количеством фотографий, репродукций, таблиц, карт, что превращает книгу в своего рода краткую иллюстрированную энциклопедию.

Основная часть этой книги (главы I — XXXV) представляет собой перевод на русский язык книги американской писательницы Рут Сэмюэлс "По тропам еврейской истории", вышедшей в свет в США в 1967 году и выдержавшей три издания. Но поскольку книга Р. Сэмюэлс была написана 20 лет назад и, кроме того, ее структура и характер изложения ориентированы на американского читателя. "Общество по исследованию еврейских общин", решившее предпринять ее издание на русском языке, столкнулось с необходимостью несколько видоизменить ее и дополнить. Вледствие этого последние главы (XXXVI — ХLIII) было поручено написать специалисту по современной еврейской истории. сотруднице Иерусалимского университета Хаве Ульман.

Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории

(Серия "ОРОТ")

М.: БИБЛИОТЕКА - АЛИЯ, СП ,ПАНАС", Московская еврейская Религиозная община, 1991. - 375 с.

ISBN 965-320-133-6

Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории - Содержание

Глава 1. Истоки

Глава 2. Завоевание Ханаана

Глава 3. Молодая демократия: период Судей

Глава 4. Самуил и первый царь Израиля

Глава 5. Династия Давида

Глава 6. Мятеж и раскол: царства Израильское и Иудейское

Глава 7. Новое Израильское царство

Глава 8. Твердыня веры – Иудея

Глава 9. Возрожденная Иудея

Глава 10. Под властью греков

Глава 11. Иудея вновь обретает независимость

Глава 12. Преемники Ирода

Глава 13. Иудейская война

Глава 14. Борьба за выживание

Глава 15. Новое восстание против Рима

Глава 16. Эпоха Мишны и Талмуда

Глава 17. Новый духовный центр в Вавилонии

Глава 18. Евреи в Аравии

Глава 19. Перемены в Вавилонии

Глава 20. Сила церкви

Глава 21. Евреи в Испании

Глава 22. Мыслители и переводчики, грамматики и комментаторы

Глава 23. Феодализм. Крестовые походы. Гетто

Глава 24. Испания под властью христиан

Глава 25. Эпоха Возрождения

Глава 26. Мистики, ученые, философы

Глава 27. Евреи Восточной Европы

Глава 28. Возникновение хасидизма

Глава 29. Новые горизонты

Глава 30. Революция. Реакция. Реформы

Глава 31. Англия: Ротшильды и Монтефиоре

Глава 32. Еврейская община в Америке (до Первой Мировой войны)

Глава 33. Евреи России в XIX - начале XX века

Глава 34. Зарождение политического сионизма

Глава 35. Первая мировая война

Глава 36. Евреи в период между двумя мировыми войнами

Глава 37. Борьба за образование еврейского государства (1917—1947)

Глава 38. Антисемитизм: от «кровавых наветов» к расовому геноциду

Глава 39. Катастрофа европейского еврейства

Глава 40. Образование государства Израиль

Глава 41. Государство Израиль с 1967 года до наших дней

Глава 42. Евреи диаспоры в наши дни

Глава 43. Израиль сегодня

Рут Сэмюэлс - По тропам еврейской истории - Истоки

ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ — АВРААМ

Первой крупной фигурой еврейской истории был Авраам. Много веков тому на зад (около 1900 года до н. э.) Авраам и его семья, согласно Библии, оставили родной город Ур и отправились на запад в по исках новых земель. Возможно, оттого, что они перешли реку Евфрат, их стали называть евреями (иврим, от слова эвер — ’’другая сторона”) — название, закрепившееся за их потомками до наших дней. Итак, с Авраама началась еврейская история; с течением времени она неразрывно переплелась с историей мировой цивилизации и оказала на нее огромное влияние.

Родина Авраама, город Ур, находился в Месопотамии (Двуречье). Приблизительно в то время, когда там жила семья Авраама, властитель Месопотамии Хаммурапи, царствовавший в Вавилоне, составил свой знаменитый свод законов. Это были мудрые и гуманные законы, предоставлявшие каждому защиту от несправедливости. Кодекс Хаммурапи был тем первым сводом в истории, что ознаменовал значительный шаг цивилизации вперед.

ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ МЕСОПОТАМИИ

Месопотамия была плодородной страной, привлекавшей многие народы. Различные этнические группы, такие как шумеры, ассирийцы и аморреи, поочередно завоевывали ее и селились в ней. Некоторые источники называют их общим именем — вавилоняне (или халдеи). Две могучие реки этой страны — Тигр и Евфрат — широко разливаются каждой весной, обогащая почву. После спада воды вся обширная равнина, лежащая между ними, становится пригодной для успешного земледелия.

Здесь, в этой плодородной стране, развилась великая цивилизация, возможно, первая из известных человечеству. Ур, один из основных ее городов, находился вблизи Евфрата. В наше время археологи, проводившие раскопки на месте этого древнего города, открыли многие из его достопримечательностей. Ур изобиловал роскошными садами и богато украшенными дворцами, а также храмами, посвященными многочисленным богам страны. Он был оживленным торговым центром, привлекавшим купцов из ближних и дальних краев. Караваны из Ура достигали отдаленных земель, поддерживая меновую торговлю с ними. В Уре было также немало художников и ученых. Астрономы этого города одними из первых приступили к исследованиям тайн мира звезд: каждую ночь они наблюдали небо с вершин высоких башен. Поэты находили новые формы для старых легенд, а ремесленники изготовляли изящные каменные кувшины и другие предметы прикладного искусства.