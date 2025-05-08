Сенека - Философские трактаты
Большинство смертных жалуется, Паулин, на коварство природы: дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведенное нам время пролетает так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, еще не успев к ней как следует подготовиться. Об этом всеобщем, как принято считать, бедствии вопит не только невежественная толпа; не только чернь, но и многие славные мужи не сдержали горестных жалоб перед лицом такой напасти.
Вот величайший из врачевателей (Гиппократ) восклицает: «Жизнь коротка, искусство длинно». Вот Аристотель предъявляет природе претензию, мало приличествующую мудрецу: «Иным животным она по милости своей настолько удлинила век, что они переживают по пять, а то и по десять поколений; а человеку, рожденному для великих дел, положила конец куда скорейший».
Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам достаточно долгая, и ее с избытком хватит на свершение величайших дел, если распределить ее с умом. Но если она не направляется доброю целью, если наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас меж пальцев, то когда пробьет наш последний час, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь, течения которой мы не заметили, истекла.
Именно так: мы не получили короткую жизнь, а сделали ее короткой. Мы не обделены ею, а бессовестно ее проматываем. Как богатое царское достояние, перейдя в руки дурного хозяина, в мгновение ока разлетается по ветру, а имущество, пусть и скромное, переданное доброму хранителю, умножается, так и время нашей жизни удлиняется для того, кто умно им распорядится.
Сенека Луций Анней - Философские трактаты
пер., вступ. ст., коммент. Т. Ю. Бородай
СПб: Алетейя, 2017, 400 с.
Серия «Новая античная библиотека. Источники»
ISBN 978-5-89329-283-1
Сенека Луций Анней - Философские трактаты - Оглавление
Т. Ю. Бородай. Луций Анней Сенека и его философская проза
О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ
О СКОРОТЕЧНОСТИ ЖИЗНИ
О СТОЙКОСТИ МУДРЕЦА, или О том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить
О ПРОВИДЕНИИ, или О том, почему с хорошими людьми случаются неприятности несмотря на то, что существует провидение
О ГНЕВЕ
О ПРИРОДЕ
- Книга I. Об огнях в воздухе
- Книга II. О громах и молниях
- Книга III. О водах
- Книга IV (часть первая). О Ниле
- Книга IV (часть вторая). Об облаках
- Книга V. О ветрах
- Книга VI. О землетрясении
- Книга VII. О кометах
Джон М. Рист. Сенека и стоическая ортодоксия Указатель имен
Указатель географических названий Указатель мифологических имен
Большое спасибо!