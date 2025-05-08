Большинство смертных жалуется, Паулин, на коварство природы: дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведенное нам время пролетает так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, еще не успев к ней как следует подготовиться. Об этом всеобщем, как принято считать, бедствии вопит не только невеже­ственная толпа; не только чернь, но и многие славные мужи не сдер­жали горестных жалоб перед лицом такой напасти.

Вот величайший из врачевателей (Гиппократ) восклицает: «Жизнь корот­ка, искусство длинно». Вот Аристотель предъявляет природе претен­зию, мало приличествующую мудрецу: «Иным животным она по ми­лости своей настолько удлинила век, что они переживают по пять, а то и по десять поколений; а человеку, рожденному для великих дел, положила конец куда скорейший».

Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам достаточно долгая, и ее с избытком хватит на свершение вели­чайших дел, если распределить ее с умом. Но если она не направля­ется доброю целью, если наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас меж пальцев, то когда пробьет наш послед­ний час, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь, течения которой мы не заметили, истекла.

Именно так: мы не получили короткую жизнь, а сделали ее ко­роткой. Мы не обделены ею, а бессовестно ее проматываем. Как бога­тое царское достояние, перейдя в руки дурного хозяина, в мгновение ока разлетается по ветру, а имущество, пусть и скромное, переданное доброму хранителю, умножается, так и время нашей жизни удлиняется для того, кто умно им распорядится.

Сенека Луций Анней - Философские трактаты

пер., вступ. ст., коммент. Т. Ю. Бородай

СПб: Алетейя, 2017, 400 с.

Серия «Новая античная библиотека. Источники»

ISBN 978-5-89329-283-1

Сенека Луций Анней - Философские трактаты - Оглавление

Т. Ю. Бородай. Луций Анней Сенека и его философская проза

О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

О СКОРОТЕЧНОСТИ ЖИЗНИ

О СТОЙКОСТИ МУДРЕЦА, или О том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить

О ПРОВИДЕНИИ, или О том, почему с хорошими людьми случаются неприятности несмотря на то, что существует провидение

О ГНЕВЕ

О ПРИРОДЕ

Книга I. Об огнях в воздухе

Книга II. О громах и молниях

Книга III. О водах

Книга IV (часть первая). О Ниле

Книга IV (часть вторая). Об облаках

Книга V. О ветрах

Книга VI. О землетрясении

Книга VII. О кометах

Джон М. Рист. Сенека и стоическая ортодоксия Указатель имен

Указатель географических названий Указатель мифологических имен