«Плоть и камень»—это история города, рассказанная как история телесного опыта его жителей: как двигались мужчины и женщины, что они видели и слышали, какие запахи их донимали, где они ели, во что одевались, когда мылись и как занимались любовью в городах от античных Афин до современного Нью-Йорка. Хотя эта книга и использует человеческое тело как способ понять прошлое, она отнюдь не сводится к перечислению описанных в истории физиологических переживаний в городской среде.

Цивилизации Запада всегда с трудом давалось уважение к достоинству тела и к разнообразию человеческих тел — я постарался уяснить, каким образом эти телесные трудности находили свое выражение в архитектуре, городском планировании и градостроительной практике. Взяться за этот сюжет меня побудило мое собственное недоумение перед лицом одной из проблем нашего времени — проблемы сенсорной депривации, которая, по всей видимости, стала проклятием большинства современных зданий, той тоскливости, того однообразия и той осязательной обедненности, которые поразили городскую среду.

Эта сенсорная депривация озадачивает еще больше, если учесть, какое привилегированное место наш век отводит телесным ощущениям и физической свободе движений. Пассивное тело. Несколько лет назад я вместе с приятелем отправился в кинотеатр, расположенный в пригородном торговом центре неподалеку от Нью-Йорка. Во время Вьетнамской войны пуля раздробила моему спутнику левую руку, и военным хирургам пришлось ампутировать ее выше запястья. Теперь он носит механическое приспособление с металлическими пальцами, позволяющее ему держать вилку и пользоваться компьютером.

Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации

Перевод с английского

Издательство – «Strelka Press» – 504 с.

Москва – 2016 г.

ISBN 978-5-906264-62-6

Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации – Содержание

Благодарности

Введение. Тело и город

Часть первая. Сила голоса и зрения

Глава первая. Нагота. Тело гражданина в Афинах перикла

Глава вторая. Покров тьмы

Защитные ритуалы в древних Афинах

Глава третья. Одержимость образом.

Место и время в Риме императора Адриана

Глава четвертая. Время в теле. Первые христиане в Риме

Часть вторая. Движения сердца

Глава пятая. Община. Париж Жана Де Шелля

Глава шестая. «Каждый сам себе сатана». Париж Гумберта Романского

Глава седьмая. Боязнь прикосновения.

Еврейское гетто в Венеции эпохи ренессанса

Часть третья. Артерии и вены

Глава восьмая. Тела в движении.

Революция Уильяма Гарвея

Глава девятая. Освобожденное тело.

Париж Этьена-Луи Булле

Глава десятая. Городской индивидуализм.

Лондон Э.М. Форстера

Заключение. Городские тела. Мульти культурный Нью-Йорк

Примечания

Права на иллюстрации

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Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации – Кровообращение и дыхание

На протяжении более чем двух тысячелетий медицинская наука придерживалась тех же древних представлений о телесном жаре, что царили в Афинах времен Перикла. Авторитет давней традиции не позволял сомневаться, что внутренний жар тела объясняет разницу как между мужчинами и женщинами, так и между людьми и животными. С выходом в свет в 1628 году труда Уильяма Гарвея «De motu cordis» [«О движении сердца»] эта уверенность пошатнулась. Своими открытиями в области кровообращения Гарвей заложил основы научной революции в понимании тела—его устройства, его здорового состояния и его соотношения с душой. Начал складываться новый эталонный образ человеческого тела.

Эти перемены в понимании тела совпали по времени с зарождением современного капитализма и поспособствовали грандиозному социальному нововведению, которое мы обозначаем словом «индивидуализм». Современный индивид — это прежде всего человек подвижный. Первым последствия открытий Гарвея в этой области описал в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» Адам Смит, во многом представлявший себе свободный рынок труда и товаров как беспрепятственную циркуляцию крови в теле — и по его механике, и по его живительным результатам. Наблюдая за лихорадочной деловой активностью своих современников, Смит смог разглядеть управляющие ею закономерности.

Обращение товаров и денег, оказывается, сулило куда больший доход, чем неизменное и постоянное обладание ими. Собственность была лишь предпосылкой для обмена — по крайней мере для тех, кто стремился к улучшению своего положения в мире. Однако Смит понимал: для того что-бы извлекать выгоду из экономики свободной циркуляции, людям придется отказаться от старых привязанностей. Такой подвижный экономический субъект должен был к тому же освоить специализированные, индивидуальные навыки, чтобы иметь возможность предложить нечто уникальное.