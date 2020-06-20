Сеннет – Плоть и камень
«Плоть и камень»—это история города, рассказанная как история телесного опыта его жителей: как двигались мужчины и женщины, что они видели и слышали, какие запахи их донимали, где они ели, во что одевались, когда мылись и как занимались любовью в городах от античных Афин до современного Нью-Йорка. Хотя эта книга и использует человеческое тело как способ понять прошлое, она отнюдь не сводится к перечислению описанных в истории физиологических переживаний в городской среде.
Цивилизации Запада всегда с трудом давалось уважение к достоинству тела и к разнообразию человеческих тел — я постарался уяснить, каким образом эти телесные трудности находили свое выражение в архитектуре, городском планировании и градостроительной практике. Взяться за этот сюжет меня побудило мое собственное недоумение перед лицом одной из проблем нашего времени — проблемы сенсорной депривации, которая, по всей видимости, стала проклятием большинства современных зданий, той тоскливости, того однообразия и той осязательной обедненности, которые поразили городскую среду.
Эта сенсорная депривация озадачивает еще больше, если учесть, какое привилегированное место наш век отводит телесным ощущениям и физической свободе движений. Пассивное тело. Несколько лет назад я вместе с приятелем отправился в кинотеатр, расположенный в пригородном торговом центре неподалеку от Нью-Йорка. Во время Вьетнамской войны пуля раздробила моему спутнику левую руку, и военным хирургам пришлось ампутировать ее выше запястья. Теперь он носит механическое приспособление с металлическими пальцами, позволяющее ему держать вилку и пользоваться компьютером.
Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации
Перевод с английского
Издательство – «Strelka Press» – 504 с.
Москва – 2016 г.
ISBN 978-5-906264-62-6
Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации – Содержание
- Благодарности
- Введение. Тело и город
- Часть первая. Сила голоса и зрения
- Глава первая. Нагота. Тело гражданина в Афинах перикла
- Глава вторая. Покров тьмы
- Защитные ритуалы в древних Афинах
- Глава третья. Одержимость образом.
- Место и время в Риме императора Адриана
- Глава четвертая. Время в теле. Первые христиане в Риме
- Часть вторая. Движения сердца
- Глава пятая. Община. Париж Жана Де Шелля
- Глава шестая. «Каждый сам себе сатана». Париж Гумберта Романского
- Глава седьмая. Боязнь прикосновения.
- Еврейское гетто в Венеции эпохи ренессанса
- Часть третья. Артерии и вены
- Глава восьмая. Тела в движении.
- Революция Уильяма Гарвея
- Глава девятая. Освобожденное тело.
- Париж Этьена-Луи Булле
- Глава десятая. Городской индивидуализм.
- Лондон Э.М. Форстера
- Заключение. Городские тела. Мульти культурный Нью-Йорк
Примечания
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Ричард Сеннет – Плоть и камень: Тело и город в западной цивилизации – Кровообращение и дыхание
На протяжении более чем двух тысячелетий медицинская наука придерживалась тех же древних представлений о телесном жаре, что царили в Афинах времен Перикла. Авторитет давней традиции не позволял сомневаться, что внутренний жар тела объясняет разницу как между мужчинами и женщинами, так и между людьми и животными. С выходом в свет в 1628 году труда Уильяма Гарвея «De motu cordis» [«О движении сердца»] эта уверенность пошатнулась. Своими открытиями в области кровообращения Гарвей заложил основы научной революции в понимании тела—его устройства, его здорового состояния и его соотношения с душой. Начал складываться новый эталонный образ человеческого тела.
Эти перемены в понимании тела совпали по времени с зарождением современного капитализма и поспособствовали грандиозному социальному нововведению, которое мы обозначаем словом «индивидуализм». Современный индивид — это прежде всего человек подвижный. Первым последствия открытий Гарвея в этой области описал в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» Адам Смит, во многом представлявший себе свободный рынок труда и товаров как беспрепятственную циркуляцию крови в теле — и по его механике, и по его живительным результатам. Наблюдая за лихорадочной деловой активностью своих современников, Смит смог разглядеть управляющие ею закономерности.
Обращение товаров и денег, оказывается, сулило куда больший доход, чем неизменное и постоянное обладание ими. Собственность была лишь предпосылкой для обмена — по крайней мере для тех, кто стремился к улучшению своего положения в мире. Однако Смит понимал: для того что-бы извлекать выгоду из экономики свободной циркуляции, людям придется отказаться от старых привязанностей. Такой подвижный экономический субъект должен был к тому же освоить специализированные, индивидуальные навыки, чтобы иметь возможность предложить нечто уникальное.
спасибо