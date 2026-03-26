Сеньоль - Сказания о Дьяволе

Крайне интересное исследование знаменитого писателя и собирателя фольклора, в популярной форме представляющее не только Дьявола во французской народной традиции, но и легенды о колдунах, чудовищах, полуязыческих духах, «страшные сказки», выдержки из гримуаров, поверья, заклинания, обряды и молитвы. Книга написана в ироническом ключе и заставит читателя не раз от души рассмеяться.

В 1959 году я опубликовал сборник под названием «Дьявол в народной традиции», в котором, ограничившись провинцией Гюйен, предложил читателю рассказы, собранные в ней между 1934 и 1954 годами. Этот труд, быстро разошедшийся, издатели посоветовали дополнить большим количеством документов с тем пожеланием, чтобы представить своего рода панораму адского мира согласно французским народным верованиям.

Книга вышла под названием («Les Évangelies du Diable»), которое, безусловно, способно раздражать, однако оно кажется мне подходящим именно потому, что представляет большое разнообразие сказаний, характеризующих видение предмета в разных районах нашей страны.

Я приводил один за другим, следуя логической цепи ситуаций, тексты, доселе разрозненные и представляющие различный интерес и ценность, от кратких эмоциональных присказок переходя к реалистическим и наивным рассказам, а затем и к классическим легендам; таким образом сложился костяк и основание народной дьяволиады.