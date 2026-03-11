Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Книга Берри Сент-Клера «Иисус — нет равных» посвящена личности Иисуса Христа и Его уникальному значению для жизни человека. Автор приглашает читателя к личной и глубокой встрече с Сыном Божьим через размышление над евангельскими событиями и библейскими истинами.

В книге раскрываются различные стороны служения Христа — Его любовь, милость, сила, учение и жертва ради спасения людей. Автор показывает, что Иисус не имеет равных в истории человечества и что истинное понимание Его личности способно преобразить жизнь человека.

Издание предназначено для широкого круга читателей и будет полезно всем, кто стремится лучше узнать Иисуса Христа, углубить свою веру и пережить более близкие отношения с Богом.

Берри Сент-Клер - Иисус — нет равных - Полная переживаний встреча с Сыном Божьим

Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. — 240 с.

ISBN 5-87727-039-7

Берри Сент-Клер - Иисус — нет равных – Содержание

Предисловие

  • Введение. Главное путешествие

  • Глава 1. Свидания вслепую и важное знакомство

    • Неделя первая

  • Глава 2. Поговорим попросту

    • Неделя вторая

  • Глава 3. Супергерой супербоевика

    • Неделя третья

  • Глава 4. Мост через пропасть

    • Неделя четвертая

  • Глава 5. Надувательство или реальность?

    • Неделя пятая

  • Глава 6. Знать Иисуса

    • Неделя шестая

Примечания

Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

