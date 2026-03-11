Книга Берри Сент-Клера «Иисус — нет равных» посвящена личности Иисуса Христа и Его уникальному значению для жизни человека. Автор приглашает читателя к личной и глубокой встрече с Сыном Божьим через размышление над евангельскими событиями и библейскими истинами.

В книге раскрываются различные стороны служения Христа — Его любовь, милость, сила, учение и жертва ради спасения людей. Автор показывает, что Иисус не имеет равных в истории человечества и что истинное понимание Его личности способно преобразить жизнь человека.

Издание предназначено для широкого круга читателей и будет полезно всем, кто стремится лучше узнать Иисуса Христа, углубить свою веру и пережить более близкие отношения с Богом.

Берри Сент-Клер - Иисус — нет равных - Полная переживаний встреча с Сыном Божьим

Пер. с англ. — М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2002. — 240 с.

ISBN 5-87727-039-7

Берри Сент-Клер - Иисус — нет равных – Содержание

Предисловие

Введение. Главное путешествие

Глава 1. Свидания вслепую и важное знакомство Неделя первая

Глава 2. Поговорим попросту Неделя вторая

Глава 3. Супергерой супербоевика Неделя третья

Глава 4. Мост через пропасть Неделя четвертая

Глава 5. Надувательство или реальность? Неделя пятая

Глава 6. Знать Иисуса Неделя шестая



Примечания