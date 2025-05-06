Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом - Полезные инструменты в работе с подростками
Данная серия книг предназначена для того, чтобы помочь вам усовершенствоваться как лидерам в трех сферах:
- ваших личных отношениях с Христом в книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом»;
- вашем видении жизни и служения в книге «Видение жизни и служения»;
- ваших навыках в работе с подростками в книге «Необходимые инструменты в работе с подростками».
Все эти книги можно использовать в церкви для обучения лидеров. Каждая книга представляет собой двенадцатинедельный курс обучения, в который включены одиннадцать разделов для обсуждения в группах и одно практическое занятие.
В книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом» автор фокусирует ваше внимание на духовном росте. Вы узнаете, как можно приобрести уверенность в личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, утвердиться в качестве духовного лидера, научиться общаться с Богом, читая Библию, молясь и запоминая места из Писания, а также обрести привычку ежедневно находиться под водительством Духа Святого.
В книге «Видение жизни и служения» указаны основы для служения подросткам. Вы узнаете, как развить служение, сфокусированное на Иисусе Христе, которое включает в себя построение лидерской команды, духовное возрастание подростков через служение ученичества, изучение подростковой культуры и оказание помощи подросткам в личном свидетельстве о Христе их друзьям.
В книге «Необходимые инструменты в работе с подростками» предоставляются практические советы для обучения подростков. В молодежном служении вам необходимы следующие навыки:
- способность иметь видение (как мы представляем что-то в будущем) собственной жизни и служения;
- правильное распределение времени;
- понимание и использование своих духовных даров;
- способность приблизить подростка к Христу и оказать помощь в его духовном возрастании;
- проведение группы ученичества (наставничества);
- консультирование подростков и общение с их родителями, а также церковными лидерами.
По мере прохождения материала вы заметите, что разделы включают в себя как индивидуальную работу, так и обсуждение в группах. Изучая каждый раздел индивидуально, необходимо применять изложенный материал в определенных сферах своей жизни и служении. Затем, раз в неделю вы встречаетесь с другими лидерами молодежного служения (назовем эту группу — лидерской командой) для того, чтобы ободрить друг друга, обсудить изучаемый материал, вместе помолиться и найти, как можно практически применить то, что узнали из изучаемого материала. Здорово, правда! Это обогатит ваш опыт в служении.
Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом
Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104 с.
ISBN (eng.) 1-931617-02-3
Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом – Содержание
Вступление
- РАЗДЕЛ 1 Начало (работа б группе)
- РАЗДЕЛ 2 Что? Кто я? Лидер?
- РАЗДЕЛ 3 Трудности руководства
- РАЗДЕЛ 4 Уверенность во Христе
- РАЗДЕЛ 5 Принятие Божьей любби
- РАЗДЕЛ 6 Пригодный инструмент
- РАЗДЕЛ 7 Наполненная
- РАЗДЕЛ 8 Насыщение самого себя
- РАЗДЕЛ 9 Личное бремя с Богом
- РАЗДЕЛ 10 Погружение б Божье Слобо
- РАЗДЕЛ 11 Запоминание Писания
- РАЗДЕЛ 12 Общение с Богом
Вопросы для обсуждения
Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками
Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104с.
ISBN (eng.) 1-931617-02-3
Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками – Содержание
Вступление
- РАЗДЕЛ 1 Понимание Вашей цели
- РАЗДЕЛ 2 Определение личных целей
- РАЗДЕЛ 3 Усовершенствование своих отношений
- РАЗДЕЛ 4 Созидание Вашего служения
- РАЗДЕЛ 5 Мудрое использование бремени
- РАЗДЕЛ 6 Составление расписания (групповой проект)
- РАЗДЕЛ 7 Распознание своих духовных даров
- РАЗДЕЛ 8 Как привести подростка ко Христу
- РАЗДЕЛ 9 Духовное возрастание новообращенного
- РАЗДЕЛ 10 Призыв к ученичеству
- РАЗДЕЛ 11 Консультирование подростков
- РАЗДЕЛ 12 Прободение малой группы
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