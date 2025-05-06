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Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом - Полезные инструменты в работе с подростками

Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Данная серия книг предназначена для того, чтобы помочь вам усовершенствоваться как лидерам в трех сферах:
  1. ваших личных отношениях с Христом в книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом»;
  2. вашем видении жизни и служения в книге «Видение жизни и служения»;
  3. ваших навыках в работе с подростками в книге «Необходимые инструменты в работе с подростками».
Все эти книги можно использовать в церкви для обучения лидеров. Каждая книга представляет собой двенадцатинедельный курс обучения, в который включены одиннадцать разделов для обсуждения в группах и одно практическое занятие.
В книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом» автор фокусирует ваше внимание на духовном росте. Вы узнаете, как можно приобрести уверенность в личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, утвердиться в качестве духовного лидера, научиться общаться с Богом, читая Библию, молясь и запоминая места из Писания, а также обрести привычку ежедневно находиться под водительством Духа Святого.
В книге «Видение жизни и служения» указаны основы для служения подросткам. Вы узнаете, как развить служение, сфокусированное на Иисусе Христе, которое включает в себя построение лидерской команды, духовное возрастание подростков через служение ученичества, изучение подростковой культуры и оказание помощи подросткам в личном свидетельстве о Христе их друзьям.
В книге «Необходимые инструменты в работе с подростками» предоставляются практические советы для обучения подростков. В молодежном служении вам необходимы следующие навыки:
  • способность иметь видение (как мы представляем что-то в будущем) собственной жизни и служения;
  • правильное распределение времени;
  • понимание и использование своих духовных даров;
  • способность приблизить подростка к Христу и оказать помощь в его духовном возрастании;
  • проведение группы ученичества (наставничества);
  • консультирование подростков и общение с их родителями, а также церковными лидерами.
По мере прохождения материала вы заметите, что разделы включают в себя как индивидуальную работу, так и обсуждение в группах. Изучая каждый раздел индивидуально, необходимо применять изложенный материал в определенных сферах своей жизни и служении. Затем, раз в неделю вы встречаетесь с другими лидерами молодежного служения (назовем эту группу — лидерской командой) для того, чтобы ободрить друг друга, обсудить изучаемый материал, вместе помолиться и найти, как можно практически применить то, что узнали из изучаемого материала. Здорово, правда! Это обогатит ваш опыт в служении.

Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом

Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104 с.
ISBN (eng.) 1-931617-02-3

Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом – Содержание

Вступление
  • РАЗДЕЛ 1 Начало (работа б группе)
  • РАЗДЕЛ 2 Что? Кто я? Лидер?
  • РАЗДЕЛ 3 Трудности руководства
  • РАЗДЕЛ 4 Уверенность во Христе
  • РАЗДЕЛ 5 Принятие Божьей любби
  • РАЗДЕЛ 6 Пригодный инструмент
  • РАЗДЕЛ 7 Наполненная
  • РАЗДЕЛ 8 Насыщение самого себя
  • РАЗДЕЛ 9 Личное бремя с Богом
  • РАЗДЕЛ 10 Погружение б Божье Слобо
  • РАЗДЕЛ 11 Запоминание Писания
  • РАЗДЕЛ 12 Общение с Богом
Вопросы для обсуждения

Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками

Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104с.
ISBN (eng.) 1-931617-02-3

Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками – Содержание

Вступление
  • РАЗДЕЛ 1 Понимание Вашей цели
  • РАЗДЕЛ 2 Определение личных целей
  • РАЗДЕЛ 3 Усовершенствование своих отношений
  • РАЗДЕЛ 4 Созидание Вашего служения
  • РАЗДЕЛ 5 Мудрое использование бремени
  • РАЗДЕЛ 6 Составление расписания (групповой проект)
  • РАЗДЕЛ 7 Распознание своих духовных даров
  • РАЗДЕЛ 8 Как привести подростка ко Христу
  • РАЗДЕЛ 9 Духовное возрастание новообращенного
  • РАЗДЕЛ 10 Призыв к ученичеству
  • РАЗДЕЛ 11 Консультирование подростков
  • РАЗДЕЛ 12 Прободение малой группы
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Rating 5.0 / 5
Added 06.05.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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