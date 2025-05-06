Данная серия книг предназначена для того, чтобы помочь вам усовершенствоваться как лидерам в трех сферах:

ваших личных отношениях с Христом в книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом»; вашем видении жизни и служения в книге «Видение жизни и служения»; ваших навыках в работе с подростками в книге «Необходимые инструменты в работе с подростками».

Все эти книги можно использовать в церкви для обучения лидеров. Каждая книга представляет собой двенадцатинедельный курс обучения, в который включены одиннадцать разделов для обсуждения в группах и одно практическое занятие.

В книге «Личные взаимоотношения с Иисусом Христом» автор фокусирует ваше внимание на духовном росте. Вы узнаете, как можно приобрести уверенность в личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, утвердиться в качестве духовного лидера, научиться общаться с Богом, читая Библию, молясь и запоминая места из Писания, а также обрести привычку ежедневно находиться под водительством Духа Святого.

В книге «Видение жизни и служения» указаны основы для служения подросткам. Вы узнаете, как развить служение, сфокусированное на Иисусе Христе, которое включает в себя построение лидерской команды, духовное возрастание подростков через служение ученичества, изучение подростковой культуры и оказание помощи подросткам в личном свидетельстве о Христе их друзьям.

В книге «Необходимые инструменты в работе с подростками» предоставляются практические советы для обучения подростков. В молодежном служении вам необходимы следующие навыки:

способность иметь видение (как мы представляем что-то в будущем) собственной жизни и служения;

правильное распределение времени;

понимание и использование своих духовных даров;

способность приблизить подростка к Христу и оказать помощь в его духовном возрастании;

проведение группы ученичества (наставничества);

консультирование подростков и общение с их родителями, а также церковными лидерами.

По мере прохождения материала вы заметите, что разделы включают в себя как индивидуальную работу, так и обсуждение в группах. Изучая каждый раздел индивидуально, необходимо применять изложенный материал в определенных сферах своей жизни и служении. Затем, раз в неделю вы встречаетесь с другими лидерами молодежного служения (назовем эту группу — лидерской командой) для того, чтобы ободрить друг друга, обсудить изучаемый материал, вместе помолиться и найти, как можно практически применить то, что узнали из изучаемого материала. Здорово, правда! Это обогатит ваш опыт в служении.

Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом

Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104 с.

ISBN (eng.) 1-931617-02-3

Берри Сент-Клер - Личные взаимоотношения с Иисусом Христом – Содержание

Вступление

РАЗДЕЛ 1 Начало (работа б группе)

РАЗДЕЛ 2 Что? Кто я? Лидер?

РАЗДЕЛ 3 Трудности руководства

РАЗДЕЛ 4 Уверенность во Христе

РАЗДЕЛ 5 Принятие Божьей любби

РАЗДЕЛ 6 Пригодный инструмент

РАЗДЕЛ 7 Наполненная

РАЗДЕЛ 8 Насыщение самого себя

РАЗДЕЛ 9 Личное бремя с Богом

РАЗДЕЛ 10 Погружение б Божье Слобо

РАЗДЕЛ 11 Запоминание Писания

РАЗДЕЛ 12 Общение с Богом

Вопросы для обсуждения

Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками

Издательство «Рука Допомоги», 2006. — 104с.

ISBN (eng.) 1-931617-02-3

Берри Сент-Клер - Полезные инструменты в работе с подростками – Содержание

Вступление