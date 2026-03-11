Сент-Клер - Подготовка лидеров молодежного служения

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Книга Берри Сент-Клера «Подготовка лидеров молодёжного служения» посвящена развитию и обучению руководителей, работающих с молодёжью в церкви. Автор делится принципами эффективного лидерства, основанными на библейских ценностях и практическом опыте служения.

В книге рассматриваются вопросы формирования духовного характера лидера, наставничества, организации молодёжного служения и построения команды. Особое внимание уделяется личному духовному росту служителя, его способности вдохновлять молодёжь и помогать молодым людям развивать отношения с Богом.

Издание предназначено для пасторов, руководителей молодёжных служений, наставников и всех, кто участвует в духовном воспитании молодого поколения.

Берри Сент-Клер - Подготовка лидеров молодежного служения

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2001. - 264 с.

ISBN 5-87727-029-Х

Берри Сент-Клер - Подготовка лидеров молодежного служения – Содержание

Введение

Раздел 1. Личные взаимоотношения руководителя молодежи с Иисусом Христом

  • Занятие 1 КАК ПРИСТУПИТЬ?

  • Занятие 2 Я — РУКОВОДИТЕЛЬ?

  • Занятие 3 ТРУДНОСТИ РУКОВОДСТВА

  • Занятие 4 ДОВЕРЯТЬСЯ ХРИСТУ

  • Занятие 5 ВОСПРИЯТИЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

  • Занятие 6 ПРИГОДНЫЕ СОСУДЫ

  • Занятие 7 НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬ

  • Занятие 8 КАК ПИТАТЬ СЕБЯ?

  • Занятие 9 ОБЩЕНИЕ НАЕДИНЕ С БОГОМ

  • Занятие 10 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

  • Занятие 11 ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОВ ИЗ БИБЛИИ НАИЗУСТЬ

  • Занятие 12 ПОНИМАНИЕ МОЛИТВЫ

Раздел 2. Подход руководителя к жизни и служению

  • Занятие 13 ПОДДНЯ В МОЛИТВЕ

  • Занятие 14 РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКИХ ПОДХОДОВ

  • Занятие 15 ПРИНЯТИЕ ГОСПОДСТВА ИИСУСА ХРИСТА. Часть 1

  • Занятие 16 ПРИНЯТИЕ ГОСПОДСТВА ИИСУСА ХРИСТА. Часть 2

  • Занятие 17 СТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Часть 1

  • Занятие 18 СТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Часть 2

  • Занятие 19 ПРОНИКНОВЕНИЕ В МОЛОДЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ Часть 1

  • Занятие 20 ПРОНИКНОВЕНИЕ В МОЛОДЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ Часть 2

  • Занятие 21 ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. Часть 1

  • Занятие 22 ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. Часть 2

  • Занятие 23 РАССКАЗ МОЛОДЕЖИ О ХРИСТЕ

  • Занятие 24 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Раздел 3. Что необходимо знать руководителю для работы с молодежью

  • Занятие 25 ПОНИМАНИЕ ВАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ

  • Занятие 26 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

  • Занятие 27 ОЧИЩЕНИЕ ВАШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЛЮДЬМИ

  • Занятие 28 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ВАШЕГО СЛУЖЕНИЯ

  • Занятие 29 МУДРОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

  • Занятие 30 СОСТАВЛЕНИЕ РАСПОРЯДКА

  • Занятие 31 ОСОЗНАНИЕ ВАШИХ ДУХОВНЫХ ДАРОВ

  • Занятие 32 ПРИВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КО ХРИСТУ

  • Занятие 33 ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ НОВООБРАЩЕННЫХ

  • Занятие 34 ПРИЗЫВ К УЧЕНИЧЕСТВУ

  • Занятие 35 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

  • Занятие 36 РУКОВОДСТВО МАЛОЙ ГРУППОЙ

Приложения

  • УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО ГРУППЫ

  • ПОДГОТОВКА К ВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

  • НАПРАВЛЕНИЕ ДИСКУССИИ

  • ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ-ЗАДАНИЕ ПОСОБИЯ «РУКОВОДСТВО МОЛОДЕЖНЫМ СЛУЖЕНИЕМ»

  • ДНЕВНИК ДУХОВНОГО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

