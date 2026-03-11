Книга Берри Сент-Клера «Подготовка лидеров молодёжного служения» посвящена развитию и обучению руководителей, работающих с молодёжью в церкви. Автор делится принципами эффективного лидерства, основанными на библейских ценностях и практическом опыте служения.

В книге рассматриваются вопросы формирования духовного характера лидера, наставничества, организации молодёжного служения и построения команды. Особое внимание уделяется личному духовному росту служителя, его способности вдохновлять молодёжь и помогать молодым людям развивать отношения с Богом.

Издание предназначено для пасторов, руководителей молодёжных служений, наставников и всех, кто участвует в духовном воспитании молодого поколения.

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2001. - 264 с.

ISBN 5-87727-029-Х

Берри Сент-Клер - Подготовка лидеров молодежного служения – Содержание

Введение

Раздел 1. Личные взаимоотношения руководителя молодежи с Иисусом Христом

Занятие 1 КАК ПРИСТУПИТЬ?

Занятие 2 Я — РУКОВОДИТЕЛЬ?

Занятие 3 ТРУДНОСТИ РУКОВОДСТВА

Занятие 4 ДОВЕРЯТЬСЯ ХРИСТУ

Занятие 5 ВОСПРИЯТИЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Занятие 6 ПРИГОДНЫЕ СОСУДЫ

Занятие 7 НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬ

Занятие 8 КАК ПИТАТЬ СЕБЯ?

Занятие 9 ОБЩЕНИЕ НАЕДИНЕ С БОГОМ

Занятие 10 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Занятие 11 ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОВ ИЗ БИБЛИИ НАИЗУСТЬ

Занятие 12 ПОНИМАНИЕ МОЛИТВЫ

Раздел 2. Подход руководителя к жизни и служению

Занятие 13 ПОДДНЯ В МОЛИТВЕ

Занятие 14 РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКИХ ПОДХОДОВ

Занятие 15 ПРИНЯТИЕ ГОСПОДСТВА ИИСУСА ХРИСТА. Часть 1

Занятие 16 ПРИНЯТИЕ ГОСПОДСТВА ИИСУСА ХРИСТА. Часть 2

Занятие 17 СТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Часть 1

Занятие 18 СТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ. Часть 2

Занятие 19 ПРОНИКНОВЕНИЕ В МОЛОДЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ Часть 1

Занятие 20 ПРОНИКНОВЕНИЕ В МОЛОДЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ Часть 2

Занятие 21 ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. Часть 1

Занятие 22 ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. Часть 2

Занятие 23 РАССКАЗ МОЛОДЕЖИ О ХРИСТЕ

Занятие 24 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Раздел 3. Что необходимо знать руководителю для работы с молодежью

Занятие 25 ПОНИМАНИЕ ВАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ

Занятие 26 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Занятие 27 ОЧИЩЕНИЕ ВАШИХ ОТНОШЕНИЙ С ЛЮДЬМИ

Занятие 28 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ВАШЕГО СЛУЖЕНИЯ

Занятие 29 МУДРОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Занятие 30 СОСТАВЛЕНИЕ РАСПОРЯДКА

Занятие 31 ОСОЗНАНИЕ ВАШИХ ДУХОВНЫХ ДАРОВ

Занятие 32 ПРИВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КО ХРИСТУ

Занятие 33 ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ НОВООБРАЩЕННЫХ

Занятие 34 ПРИЗЫВ К УЧЕНИЧЕСТВУ

Занятие 35 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Занятие 36 РУКОВОДСТВО МАЛОЙ ГРУППОЙ

Приложения