Серафим Митрополит Пирейский - Украинский церковный вопрос

«Украинский церковный вопрос» — это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять суть церковного разделения в Украине с точки зрения строгого канонического права. Митрополит Серафим Пирейский дает глубокий богословский анализ кризиса, утверждая, что нарушение канонов ради политической целесообразности ведет к разрушению самой природы Церкви. Книга будет полезна богословам, историкам и всем, кому небезразлично будущее православного единства.

Митрополит Пирейский Серафим – Украинский церковный вопрос

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 184 с.

ISBN 978-5-6044874-7-1

Митрополит Пирейский Серафим – Украинский церковный вопрос – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Вступительная статья

Подлинные масштабы украинского церковного вопроса

Существует ли в Православно-Кафолической Церкви юрисдикционная компетенция над всей Церковью, помимо компетенции Вселенского Собора?

Совещание Предстоятелей четырех Православных Церквей Ближнего Востока и кризис соборности

Украинские униаты и «Объединение Церквей»

Украинский вопрос. Подлинный канонический взгляд. Констатация фактов. Решение

Митрополит Пирейский отвечает на замалчивание и искажение его позиции на Архиерейском Соборе Элладской Церкви (12.10.2019)

Митрополит Пирейский благодарит митрополита Китирского и извещает о том, что те, кто противятся недействительной автокефалии раскольников, оказались полностью правы

Митрополит Пирейский Серафим о Высокопреосвященном митрополите Гортинском и Мегалопольском Иеремии

Письмо Высокопреосвященных митрополитов Элладской Церкви Предстоятелям Православных автокефальных Церквей по украинскому вопросу

Пирейская митрополия отвечает на упреки

Краткий критический обзор публикации Афонского монастыря об украинском вопросе

Ответ на вызов иеромонаха Никиты Пантократорского