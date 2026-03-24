Серегина - Английское католическое сообщество XVI—XVII вв.: виконты Монтегю

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism

Серегина Анна - Английское католическое сообщество XVI—XVII вв.: виконты Монтегю

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 544 с. ил

(MEDIAEVALIA)

ISBN 978-5-98712-722-3

Серегина Анна - Английское католическое сообщество XVI—XVII вв.: виконты Монтегю - Оглавление

Введение. Английские католики XVI—XVII в.: от истории конфессии к социальной истории религии

Часть I. Католическая знать в политической жизни Англии XVI—первой трети XVII в

  • Глава I. «Рождение династии»: Семья Монтегю в XVI—XVII вв

  • Глава II. Католики-аристократы и политическая сфера в первой половине XVI века. Карьера Уильяма Фицуильяма, графа Саутхэмптона (ок. 1490—1542) и сэра Энтони Брауна (1500—1548)

  • Глава III. Католическая знать второй половины XVI в. Политическая карьера Энтони Брауна, первого виконта Монтегю (1528—1592)

  • Глава IV. Карьера «неудачника»? Энтони Мария Браун, второй виконт Монтегю (1574—1629), на английской политической сцене

  • Глава V. Виконты Монтегю в английском политическом дискурсе

Часть II. Границы конфессии? католики внутри и вне прихода

  • Глава I. Литургическая сегрегация: католики и Книга Общих Молитв

  • Глава II. Жизненные циклы и религиозные ритуалы

  • Глава III. Светский патронат: аристократы-католики и духовенство протестантских приходов

  • Глава IV. Католики и протестанты в приходах: сегрегация или интеграция?

Часть III. Католики из окружения Монтегю в контексте трансформации европейского католицизма раннего Нового времени

  • Глава I. Католическое духовенство в свите Монтегю.

  • Глава II. Богослужения и таинства

  • Глава III. Религиозное образование

  • Глава IV. Религиозная культура английских католиков: благочестивые практики

  • Глава V. Жизнь созерцательная: монахи и монахини из окружения Монтегю

  • Глава VI. Адаптация традиционной религиозности в культуре английских католиков

Заключение

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Summary

Views 27
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

