Сережко — Народная религиозность в современной крестьянской субкультуре

Феномен народной религиозности, несмотря на долгую историю осмысления, продолжает оставаться слабо теоретизированным и методологически уязвимым объектом культурологического анализа. Даже в XXI веке мы сталкиваемся с полисемантичностью термина «народная религиозность» и отсутствием единого научного подхода к его определению. Подобная ситуация вызвана сложностью самого предмета: народная религиозность представляет собой не только форму вероисповедания, но и культурную систему, включающую в себя верования, обряды, нормы, символы и повседневные практики.

Безусловно, крестьянская религиозность, носителями которой в основном являются сельские жители старшей возрастной группы, за время долгого развития общества изменилась, дополнилась, а где-то исчезла. «Уход» стариков, исчезновение многих сел, «размывание» различий между городом и деревней, настраивание все более искусственных (технологических) процессов над естественно-природными приводит к утрате крестьянской религиозности как особого типа духовно-религиозной жизни. В связи с этим именно философско-культурологическая рефлексия позволяет раскрыть в целостности сущность такого значительного культурно-исторического феномена, как религиозность крестьянства в условиях общественно-политических и социально-экономических преобразований.

Попытки описания неканонических аспектов проявления религиозности, создания некой непротиворечивой и универсальной модели «народной веры» предпринимаются практически во всех областях гуманитарного знания — от истории, культурологии и этнографии до социологии и психологии. Первоначально феномен народной религиозности был осмыслен в рамках медиевистики в контексте изучения народной средневековой культуры, что отражено в работах представителей школы «Анналов» — Ж. Ле Гоффа, М. Блока и др. В отечественной науке одним из первых к феномену народной религиозности обратился Л.П. Карсавин. Особый вклад в разработку данной темы внесли исследователи культуры повседневности — А.Я. Гуревич, М.М. Бахтин, Н.Л. Пушкарева и др.

Научное объяснение сущности народной религиозности и связанной с ней обрядосферы содержится в работах крупных учёных-филологов — представителей различных научных школ и направлений. Эти исследования включают анализ языковых форм религиозного сознания, символов, мифов и обрядов, раскрывая семантику народной веры. Такой подход позволяет увидеть в народной религиозности не «пережиток прошлого», а динамичное и живое культурное явление, продолжающее оказывать влияние на современное мировоззрение.

В центре внимания нашего исследования — философско-культурологическая рефлексия по поводу сущности народной религиозности как одного из ключевых компонентов культуры «деревенского мира». Мы стремимся выявить смысловые, ценностные и символические основания, определяющие специфику религиозной жизни в рамках современной крестьянской субкультуры. Речь идёт не столько об анализе религиозной догматики, сколько о рассмотрении культурного опыта повседневной религиозной жизни как проявления глубинных ментальных структур и архетипических представлений народа.

Т.А. Сережко — Народная религиозность в современной крестьянской субкультуре

Москва: ИНФРА-М, 2022. — 110 с. — (Научная мысль).

ISBN 978-5-16-012457-5 (print)

ISBN 978-5-16-105215-0 (online)

DOI: 10.12737/2481

Т.А. Сережко — Народная религиозность в современной крестьянской субкультуре — Содержание