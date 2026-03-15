Сергазина - Хождение вкруг

Книга Карлыгаш Сергазиной «“Хождение вкруг”: Ритуальная практика первых общин христоверов» представляет собой глубокое историко-антропологическое исследование генезиса и внутреннего устройства одного из самых загадочных явлений в русской религиозной истории — хлыстовства. Автор ставит задачу реконструировать архаичные пласты ритуальной жизни ранних христоверческих общин, опираясь на следственные дела XVIII века и архивные документы. Основная идея монографии заключается в том, что центральный обряд «радения» (кругового движения) не был случайным набором действий, а представлял собой сложное символическое пространство, в котором через телесные практики и ритм достигалось особое экстатическое состояние и мистическое единение общины.

Содержательная часть исследования детально разбирает семантику ритуального «хождения вкруг», выявляя его связь с древними народными традициями, православной литургикой и эсхатологическими ожиданиями того времени. Сергазина анализирует структуру «корабля» (общины), роль пророков и Богородиц, а также значение специфического языка христоверов. Особое внимание уделяется тому, как через физическое движение и песнопения участники обрядов стремились преодолеть границы земного бытия, веря в возможность непосредственного сошествия Святого Духа. Автор мастерски показывает, что за внешне «странными» для стороннего наблюдателя практиками стояла строгая логика сакрального действия и глубокая потребность в живом религиозном опыте.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для современной школы религиоведения, но при этом он захватывает читателя глубиной погружения в материал и детективной точностью работы с историческими источниками. Карлыгаш Сергазина избегает поверхностных оценок, стремясь понять христоверие «изнутри» его собственной логики, что делает книгу ценным вкладом в изучение народной религиозности. Работа служит незаменимым источником для историков, социологов и всех, кто интересуется скрытыми пластами русской культуры и духовными поисками простого народа. Это чтение помогает увидеть в истории христоверия не «сектантскую дикость», а сложный путь поиска святости и преображения человека.

Сергазина Карлыгаш - «Хождение вкруг»: Ритуальная практика первых общин христоверов

М.: РГГУ, 2015. 238 с.

ISBN 978-5-7281-1673-8

Сергазина Карлыгаш - «Хождение вкруг»: Ритуальная практика первых общин христоверов - Оглавление

От автора

Дискуссии о происхождении христовщины

Глава 1. Христоверы глазами их современников: следственные дела XVIII века

Угличское дело 1717 года

Дело о князе Ефиме Мещерском

Московская и Санкт-Петербургская следственные комиссии

Дело учминского монастыря 1733 года

Глава 2. вера Христова

Ааскетическое учение

Круг чтения христоверов

Молитвы

Глава 3. Ритуальная практика христоверов

«Хождение вкруг», или радение

Клятвы

Трапеза

Пророчества на собраниях

Глава 4. «Богомерзкая противность»: распространенные мифы о христоверах

«Хлыстовское причастие»

«Свальный грех» и заклание младенцев на радениях

«Лжехристы» и «антихристы»

Заключение

Приложение 1. комиссия 1733–1739 годов и ее действия

Приложение 2. следственная о раскольниках комиссия 1745–1757 годов и ее деятельность

Приложение 3. статистические и топографические данные о «секте хлыстов»

Приложение 4. копия указа императрицы анны иоанновны от 7 августа 1734 года

Приложение 5. донесение игумена кассиановой пустыни, что на учме, варлаама самсонова

Приложение 6. Расспрос игумена кассиановой пустыни варлаама самсонова, 1733 года

Приложение 7. Расспрос иеродиакона гавриила по присланным из синода пунктам

Приложение 8. Расспрос монаха учемского монастыря иоасафа михайлова

Приложение 9. Расспрос крестьянина ивана ильина

Приложение 10. Расспрос крестьянина никиты никитина сахарникова

Приложение 11. сборник василия степанова (1720–1730-е годы)

Примечания

Список источников и литературы