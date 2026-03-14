Сергазина - Хождение вкруг

Книга Ксении Сергазиной «Хождение вкруг: Ритуальная практика первых общин христоверов» представляет собой глубокое историко-этнографическое исследование одного из самых загадочных явлений в истории русского духовного диссидентства — хлыстовства. Автор ставит задачу реконструировать внутреннюю жизнь и обрядовую логику ранних общин «людей Божьих», опираясь на архивные документы следственных дел XVIII века. Основная идея произведения заключается в том, что ритуалы христоверов, и прежде всего их знаменитые «радения», не были бессистемным экстазом, а представляли собой строго выверенную литургическую практику, направленную на реальное переживание присутствия Святого Духа и мистическое преображение участников.

Содержательная часть монографии сосредоточена на детальном разборе символики и структуры ритуального кругового движения — «хождения вкруг». Сергазина анализирует, как через телесные практики, песнопения и особый ритм община конструировала свое сакральное пространство, противопоставляя его официальной церковной среде. Автор уделяет внимание не только самому танцу, но и сопутствующим элементам: пророчествам, иерархии внутри кораблей (общин) и специфическому языку символов, который позволял верующим сохранять свою идентичность в условиях преследований. Исследование показывает, что христоверие было сложной культурной системой, сочетавшей народные традиции с глубокими мистическими исканиями, направленными на поиск «живого Бога» внутри человека.

Текст написан в строгом академическом стиле, но при этом обладает захватывающей повествовательной силой, характерной для качественного исторического расследования. Ксения Сергазина мастерски работает с «голосами» прошлого, позволяя свидетельствам из пыточных протоколов заговорить на языке культурной антропологии. Работа служит важнейшим источником для понимания многообразия религиозной жизни России и того, как маргинальные группы создавали уникальные формы духовности вне рамок государственной религии. Это чтение открывает перед читателем потаенный мир русской мистики, где каждое движение и слово были наполнены ожиданием чуда и непосредственного богообщения.

Ксения Сергазина - «Хождение вкруг» - Ритуальная практика первых общин христоверов

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 256 с. (Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-690-5

Ксения Сергазина - «Хождение вкруг» - Содержание

Лавров А.С. Предисловие

От автора

Дискуссии о происхождении христовщины

Глава 1. Христоверы глазами их современников: следственные дела XVIII века

Угличское дело 1717 года

Дело о князе Ефиме Мещерском

Московская и Санкт-Петербургская следственные комиссии

Дело Учемского монастыря 1733 года

Дело о княжне Дарье Хованской 1745 года

Глава 2. «Вера Христова»

Аскетическое учение

Круг чтения христоверов

Молитвы

Глава 3. Ритуальная практика христоверов

«Хождение вкруг», или радение

Клятвы, привод ко кресту

Трапеза

Пророчества на собраниях

Глава 4. «Богомерзкая противность»: распространенные мифы о христоверах

«Хлыстовское причастие»

«Свальный грех» и заклание младенцев на радениях

«Лжехристы» и «антихристы»

Заключение

Приложение 1. Комиссия 1733–1739 годов и ее действия

Приложение 2. Следственная о раскольниках комиссия 1745–1757 годов и ее деятельность

Приложение 3. Статистические и топографические данные о «секте хлыстов»

Приложение 4. Копия указа императрицы Анны Иоанновны от 7 дня августа 1734 года

Приложение 5. Доношение игумена Кассиановой пустыни, что на Учме, Варлаама

Приложение 6. Расспрос игумена Варлаама по присланным из Синода пунктам

Приложение 7. Расспрос иеродиакона Гавриила по присланным из Синода пунктам

Приложение 8. Расспрос монаха Учемского монастыря Иоасафа Михаилова

Приложение 9. Расспрос Ивана Ильина

Приложение 10. Расспрос Никиты Никитина Сахарникова

Приложение 11. Сборник Василия Степанова (1720–1730-е годы)

Источники

Литература

Указатель имен. Составители Л.Л. и Л.М. Тумаринсоны