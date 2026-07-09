Двадцать четвёртое февраля две тысячи двадцать второго года застало меня врасплох. Рано утром началась война. Для меня и моей семьи она началась с взрывов российских ракет на военном аэродроме, в трёх километрах от нашего дома. Именно об этом периоде моей жизни написана эта книга... А также о милости и охране Божьей над нашей семьёй. И конечно, об уроках, полученных во время русско-украинской войны. О том, как даже через самые ужасные моменты нашей жизни, любящий Бог может провести, обернув их в добро.

Все истории реальны. Всё это я видел своими глазами или слышал из первоисточников. Поначалу эти рассказы были сообщениями в вайбер, отправленные для моих родственников, информирующие о том, что происходит с моей семьей. Будучи проповедником всю свою взрослую жизнь, я каждый раз делал вывод, усматривая во всяком очередном приключении своей жизни какой-либо урок от Господа. Этими уроками я делюсь на страницах этой книги, имея цель прославить Иисуса Христа как Бога, а также ободрить верующих в Него.

Виктор Сергеев - Украденная Родина

Книга третья

Серия «Истории Онисима»

Броди - Просвіта, 2025, 228 с.

ISBN 978-966-7544-87-4

Виктор Сергеев - Украденная Родина - Содержание

Введение