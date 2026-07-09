Сергеев - Украденная Родина
Двадцать четвёртое февраля две тысячи двадцать второго года застало меня врасплох. Рано утром началась война. Для меня и моей семьи она началась с взрывов российских ракет на военном аэродроме, в трёх километрах от нашего дома. Именно об этом периоде моей жизни написана эта книга... А также о милости и охране Божьей над нашей семьёй. И конечно, об уроках, полученных во время русско-украинской войны. О том, как даже через самые ужасные моменты нашей жизни, любящий Бог может провести, обернув их в добро.
Все истории реальны. Всё это я видел своими глазами или слышал из первоисточников. Поначалу эти рассказы были сообщениями в вайбер, отправленные для моих родственников, информирующие о том, что происходит с моей семьей. Будучи проповедником всю свою взрослую жизнь, я каждый раз делал вывод, усматривая во всяком очередном приключении своей жизни какой-либо урок от Господа. Этими уроками я делюсь на страницах этой книги, имея цель прославить Иисуса Христа как Бога, а также ободрить верующих в Него.
Виктор Сергеев - Украденная Родина
Книга третья
Серия «Истории Онисима»
Броди - Просвіта, 2025, 228 с.
ISBN 978-966-7544-87-4
Виктор Сергеев - Украденная Родина - Содержание
Введение
1. Война, день первый
2. Война, день второй
3. Война, день третий
4. Мародёры
5. Безрассудность
6. Отказ от достигнутого
7. Оккупант обыкновенный
8. Любить врагов
9. Слава Богу!
10. Парусил и стройка
11. Наёмник
12. Урок для колеблющейся трости
13. Снега нет — это ответ
14. Что делать, чтобы кончилась война?
15. Рывки во взрослении
16. Условие для пробуждения
17. Любить своих врагов
18. Свидетельство
19. Будь первым
20. Потерянная дружба
21. Знамение
22. Три условия
23. Дают — бери!
24. Паук и утешение в надежде
25. История одной ненужной вещи
26. Делая добро, не унывайте
27. Для нас всё закончится хорошо
28. Не оставлены
29. О детях, собаках и свиньях
30. Фильтрация
31. Вовина сгущёнка
32. Кремневое лицо
33. Мой ближний
34. Любимый стих из Библии
35. Мехом наружу
со in vq со36. Почему я здесь?
37. Идти за Иисусом
38. Не всё можно купить!
39. «Дом любящих»
40. Тройное гостеприимство
41. Рыбалка
42. «Референдум»
43. Бизнес по-русски
44. Вещие сны
45. Рабство
46. В ожидании рассвета
47. Козёл
48. Мошенник
49. Больше, чем просим
50. Неправильный перевод
51. Поучительный Хэллоуин
52. Как к своей собственной
53. Пантомима
54. Поиски виноватого
55. Говорить смело
56. Письмо или открытка?
57. Больше того, что мы просим
58. Ждун
59. Детская молитва
60. Участь предателя
61. Жулики среди нас
62. Традиции и обычаи
63. Груди
64. Молодая бабушка
65. Ватники
66. Хорошо там, где нас нет
67. Профпригодность
68. Грязь — смирение или падение
69. Хорошая фраза
70. Неотступно требуйте!
71. Инопланетяне и их наука
72. Безумцы
73. Стрелочники
74. Соляные столбы
75. Вершина пищевой цепи
76. Утешайтесь Утешителем!
77. Иллеизм
78. Всадники апокалипсиса
79. Чудеса случаются!
80. Где же была моя голова?!
81. Моя совесть
82. Бог не только даёт — Он и берёт!
83. Учиться или мучиться
84. Супердед
85. Лучшее приветствие
86. Радостное ожидание Божьего гнева
87. Желаемое рабство
88. Находиться под рукой
89. Верующий атеист
90. Наблюдай за своим путём
91. Когда хотел как лучше
92. Тикет
93. Будет ли Бог richten людей?
94. Не отчаивайтесь — а сейте снова!
95. Не бойся переспрашивать!
96. Собака сразу поняла
97. Дух заблуждения
98. Электровелосипед
99. Украденная Родина
100. Хелп ми
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