Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сергеев - Украденная Родина

Сергеев - Украденная Родина
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Persecution Secret Services, Ethics, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Двадцать четвёртое февраля две тысячи двадцать второго года застало меня врасплох. Рано утром началась война. Для меня и моей семьи она началась с взрывов российских ракет на военном аэродроме, в трёх километрах от нашего дома. Именно об этом периоде моей жизни написана эта книга... А также о милости и охране Божьей над нашей семьёй. И конечно, об уроках, полученных во время русско-украинской войны. О том, как даже через самые ужасные моменты нашей жизни, любящий Бог может провести, обернув их в добро.

Все истории реальны. Всё это я видел своими глазами или слышал из первоисточников. Поначалу эти рассказы были сообщениями в вайбер, отправленные для моих родственников, информирующие о том, что происходит с моей семьей. Будучи проповедником всю свою взрослую жизнь, я каждый раз делал вывод, усматривая во всяком очередном приключении своей жизни какой-либо урок от Господа. Этими уроками я делюсь на страницах этой книги, имея цель прославить Иисуса Христа как Бога, а также ободрить верующих в Него.

Виктор Сергеев - Украденная Родина

Книга третья

Серия «Истории Онисима»

Броди - Просвіта, 2025, 228 с.

ISBN 978-966-7544-87-4

Виктор Сергеев - Украденная Родина - Содержание

Введение

  • 1. Война, день первый

  • 2. Война, день второй

  • 3. Война, день третий

  • 4. Мародёры

  • 5. Безрассудность

  • 6. Отказ от достигнутого

  • 7. Оккупант обыкновенный

  • 8. Любить врагов

  • 9. Слава Богу!

  • 10. Парусил и стройка

  • 11. Наёмник

  • 12. Урок для колеблющейся трости

  • 13. Снега нет — это ответ

  • 14. Что делать, чтобы кончилась война?

  • 15. Рывки во взрослении

  • 16. Условие для пробуждения

  • 17. Любить своих врагов

  • 18. Свидетельство

  • 19. Будь первым

  • 20. Потерянная дружба

  • 21. Знамение

  • 22. Три условия

  • 23. Дают — бери!

  • 24. Паук и утешение в надежде

  • 25. История одной ненужной вещи

  • 26. Делая добро, не унывайте

  • 27. Для нас всё закончится хорошо

  • 28. Не оставлены

  • 29. О детях, собаках и свиньях

  • 30. Фильтрация

  • 31. Вовина сгущёнка

  • 32. Кремневое лицо

  • 33. Мой ближний

  • 34. Любимый стих из Библии

  • 35. Мехом наружу

  • со in vq со36. Почему я здесь?

  • 37. Идти за Иисусом

  • 38. Не всё можно купить!

  • 39. «Дом любящих»

  • 40. Тройное гостеприимство

  • 41. Рыбалка

  • 42. «Референдум»

  • 43. Бизнес по-русски

  • 44. Вещие сны

  • 45. Рабство

  • 46. В ожидании рассвета

  • 47. Козёл

  • 48. Мошенник

  • 49. Больше, чем просим

  • 50. Неправильный перевод

  • 51. Поучительный Хэллоуин

  • 52. Как к своей собственной

  • 53. Пантомима

  • 54. Поиски виноватого

  • 55. Говорить смело

  • 56. Письмо или открытка?

  • 57. Больше того, что мы просим

  • 58. Ждун

  • 59. Детская молитва

  • 60. Участь предателя

  • 61. Жулики среди нас

  • 62. Традиции и обычаи

  • 63. Груди

  • 64. Молодая бабушка

  • 65. Ватники

  • 66. Хорошо там, где нас нет

  • 67. Профпригодность

  • 68. Грязь — смирение или падение

  • 69. Хорошая фраза

  • 70. Неотступно требуйте!

  • 71. Инопланетяне и их наука

  • 72. Безумцы

  • 73. Стрелочники

  • 74. Соляные столбы

  • 75. Вершина пищевой цепи

  • 76. Утешайтесь Утешителем!

  • 77. Иллеизм

  • 78. Всадники апокалипсиса

  • 79. Чудеса случаются!

  • 80. Где же была моя голова?!

  • 81. Моя совесть

  • 82. Бог не только даёт — Он и берёт!

  • 83. Учиться или мучиться

  • 84. Супердед

  • 85. Лучшее приветствие

  • 86. Радостное ожидание Божьего гнева

  • 87. Желаемое рабство

  • 88. Находиться под рукой

  • 89. Верующий атеист

  • 90. Наблюдай за своим путём

  • 91. Когда хотел как лучше

  • 92. Тикет

  • 93. Будет ли Бог richten людей?

  • 94. Не отчаивайтесь — а сейте снова!

  • 95. Не бойся переспрашивать!

  • 96. Собака сразу поняла

  • 97. Дух заблуждения

  • 98. Электровелосипед

  • 99. Украденная Родина

  • 100. Хелп ми

Views 77
Rating 4.0 / 5
Added 09.07.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
4.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books