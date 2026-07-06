Добреньков - Социология

Почти 20 лет прошло со времени введения в вузах курса социологии как обязательной общеобразовательной дисциплины и издания первых отечественных учебников по этому предмету. В 1988 г. было принято постановление ЦК КПСС, впервые признавшее необходимость высшего социологического образования в стране. В 1992 г. социология стала обязательной во всех вузах, появилось множество учебников и курсов социологии, расширились штаты преподавателей, у которых появились ученики, начали складываться научные школы. К 1998 г. насчитывалось около 780 кафедр, в названии которых присутствовало слово «социология». Во многих крупных городах страны успешно функционировали социологические факультеты, готовящие профессиональные кадры для этой дисциплины. Однако в 2000 г. социология перестала быть обязательной дисциплиной в вузах. Наступил некий спад: в 2003 г. насчитывалось лишь 105 социологических подразделений, в том числе 40 социологических факультетов и отделений и 65 кафедр социологии.

Спрашивается: а для чего вообще студенту нужна система социологических знаний? Ответ напрашивается сам собой — для того, чтобы с ее помощью лучше понять то общество, в котором он живет. Ни теория М. Вебера, ни построения П. Сорокина или Т. Парсонса сами по себе ничего не стоят. Берем на себя смелость утверждать, что все они необходимы для решения одной-едипственпой задачи: научить молодежь тому, как жить в этом обществе, как разбираться в перипетиях социальной реальности и глубже осмыслить происходящее вокруг. Если в учебнике социологические теории излагаются ради самих себя, то учебником именовать такую книгу нельзя, поскольку учебник должен учить жить. Вооружаясь интеллектуально, вы совершенствуетесь практически.

Добреньков Владимир, Кравченко Альберт - Социология

учебник

Москва: ИНФРА-М, 2023, 624 с.

Серия "Высшее образование: Бакалавриат"

ISBN 978-5-16-101558-2

Добреньков Владимир, Кравченко Альберт - Социология - Содержание

Предисловие

Глава 1 Матрица социологического знания

Глава 2 Предмет и объект социологии

Глава 3 Структура социологического знания

Глава 4 Эмпирическая социология

Глава 5 Программа социологического исследования

Глава 6 Прикладные исследования

Глава 7 Социальная стратификация

Глава 8 Социологические теории классов

Глава 9 Средний класс

Глава 10 Бедность и неравенство

Глава 11 Социальная мобильность

Глава 12 Социальные институты и социальный контроль

Краткий терминологический словарь

Литература