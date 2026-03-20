Сергей Булгаков

Сергей Булгаков
В издание вошли работы выдающегося русского религиозного философа и богослова Сергея Николаевича Булгакова. Его труды посвящены фундаментальным вопросам философии, христианского богословия и духовной жизни человека. Автор размышляет о природе веры, свободе личности, смысле истории и месте человека в мире.
Булгаков стремится соединить философское мышление и христианское откровение, раскрывая глубокие связи между культурой, религией и духовным опытом. Его идеи оказали значительное влияние на развитие русской религиозной философии XX века.
Книга будет интересна философам, богословам, студентам гуманитарных дисциплин и всем читателям, интересующимся историей русской мысли и христианской философией.
Сергей Булгаков - Под редакцией А. П. Козырева
М. : Политическая энциклопедия, 2020. —631 с. : ил. - (Философия России первой половины XX века).
ISBN 978-5-8243-2374-0
Сергей Булгаков - Содержание
Козырев А. П. От редактора
I. Философия: темы творчества
Хоружий С. С. София - Космос — Материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова
Ваганова Н. А. Трансцендентальный идеал Канта и софиология Булгакова
Резниченко А. И. «Я». К метафизике субъекта С. Н. Булгакова в работах 1920-х годов
Козырев А. П. Ипостась против индивидуальности. Личность у С. Н. Булгакова
Исупов К. Г. Эстетика отца Сергия Булгакова
Резниченко А. И. «Предестинация» и «судьба» в работе прот. Сергия Булгакова «Иуда Искариот — апостол-предатель». (К реконструкции булгаковской метафизики истории)
Цвален Р. М. Достоинство человека перед лицом меона: разные взгляды Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова
Щедрина Т. Г. Соборность и проблема переводимости: Сергей Булгаков и Густав Шпет
Порус В. Н. Трагедия философии и философия трагедии (С. Н. Булгаков и Л. И. Шестов)
Микешина Л. А. Современные темы в философии науки С. Н. Булгакова
II. Философ или богослов?
Антонов К. М. «Потребность» и «опыт»: к философской постановке проблемы религии в творчестве С. Н. Булгакова
Ваганова Н. А. Догмат и антиномия в философии С. Н. Булгакова
Козырев А. П. Софиология о. Сергия Булгакова: «философема» или «теологема»?
Хондзинский П. В. Триадология и софийность: от В. С. Соловьева к о. Сергию Булгакову
III. Философия имени и имяславие
Гоготишвили Л. А. Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский)
Хориэ Хироюки «Глухой голос бытия» — от «трансцендентального субъекта хозяйства» к «трансцендентальному субъекту речи» С. Н. Булгакова
Аржаковский А. Прославление Имени и грамматика Мудрости: Сергий Булгаков и Жан-Марк Ферри. Пер. с англ. А. В. Анашкина. ... 395
IV. Вехи жизни — вехи творчества
Половинкин С. М. Софийный персонализм прот. Сергия Булгакова (фрагменты)
Евтухова Е. О сносках Булгакова (идейный контекст «Философии хозяйства»)
Колеров М. А. Призывал ли о. Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?
Молодяков В. Э. О. Сергий Булгаков и духовная мобилизация против «мировой Panzerdivision»
Викторова Т. В. «Отец и друг»: к истории взаимоотношений матери Марии (Скобцовой) и прот. Сергия Булгакова
Приложение. Письма матери Марии отцу Сергию Булгакову
Хроника жизни и деятельности С. Н. Булгакова. Составитель А. П. Козырев
Библиография трудов С. Н. Булгакова. Составитель А. П. Козырев
Избранная библиография трудов о С. Н. Булгакове. Составитель А. П. Козырев
Указатель имен
Сведения об авторах
