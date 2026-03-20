В издание вошли работы выдающегося русского религиозного философа и богослова Сергея Николаевича Булгакова. Его труды посвящены фундаментальным вопросам философии, христианского богословия и духовной жизни человека. Автор размышляет о природе веры, свободе личности, смысле истории и месте человека в мире.

Булгаков стремится соединить философское мышление и христианское откровение, раскрывая глубокие связи между культурой, религией и духовным опытом. Его идеи оказали значительное влияние на развитие русской религиозной философии XX века.

Книга будет интересна философам, богословам, студентам гуманитарных дисциплин и всем читателям, интересующимся историей русской мысли и христианской философией.

Сергей Булгаков - Под редакцией А. П. Козырева

М. : Политическая энциклопедия, 2020. —631 с. : ил. - (Фи­лософия России первой половины XX века).

ISBN 978-5-8243-2374-0

Сергей Булгаков - Содержание

Козырев А. П. От редактора

I. Философия: темы творчества

Хоружий С. С. София - Космос — Материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова

Ваганова Н. А. Трансцендентальный идеал Канта и софиология Булгакова

Резниченко А. И. «Я». К метафизике субъекта С. Н. Булгакова в работах 1920-х годов

Козырев А. П. Ипостась против индивидуальности. Личность у С. Н. Булгакова

Исупов К. Г. Эстетика отца Сергия Булгакова

Резниченко А. И. «Предестинация» и «судьба» в работе прот. Сергия Булгакова «Иуда Искариот — апостол-предатель». (К реконструкции булгаковской метафизики истории)

Цвален Р. М. Достоинство человека перед лицом меона: разные взгляды Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова

Щедрина Т. Г. Соборность и проблема переводимости: Сергей Булгаков и Густав Шпет

Порус В. Н. Трагедия философии и философия трагедии (С. Н. Булгаков и Л. И. Шестов)

Микешина Л. А. Современные темы в философии науки С. Н. Булгакова

II. Философ или богослов?

Антонов К. М. «Потребность» и «опыт»: к философской постановке проблемы религии в творчестве С. Н. Булгакова

Ваганова Н. А. Догмат и антиномия в философии С. Н. Булгакова

Козырев А. П. Софиология о. Сергия Булгакова: «философема» или «теологема»?

Хондзинский П. В. Триадология и софийность: от В. С. Соловьева к о. Сергию Булгакову

III. Философия имени и имяславие

Гоготишвили Л. А. Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский)

Хориэ Хироюки «Глухой голос бытия» — от «трансцендентального субъекта хозяйства» к «трансцендентальному субъекту речи» С. Н. Булгакова

Аржаковский А. Прославление Имени и грамматика Мудрости: Сергий Булгаков и Жан-Марк Ферри. Пер. с англ. А. В. Анашкина. ... 395

IV. Вехи жизни — вехи творчества

Половинкин С. М. Софийный персонализм прот. Сергия Булгакова (фрагменты)

Евтухова Е. О сносках Булгакова (идейный контекст «Философии хозяйства»)

Колеров М. А. Призывал ли о. Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?

Молодяков В. Э. О. Сергий Булгаков и духовная мобилизация против «мировой Panzerdivision»

Викторова Т. В. «Отец и друг»: к истории взаимоотношений матери Марии (Скобцовой) и прот. Сергия Булгакова

Приложение. Письма матери Марии отцу Сергию Булгакову

Хроника жизни и деятельности С. Н. Булгакова. Составитель А. П. Козырев

Библиография трудов С. Н. Булгакова. Составитель А. П. Козырев

Избранная библиография трудов о С. Н. Булгакове. Составитель А. П. Козырев

Указатель имен

Сведения об авторах