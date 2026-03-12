Говорун - Католицизм
Книга православного богослова Сергей Говорун посвящена критическому анализу некоторых аспектов католической традиции с точки зрения православного богословия.
Автор рассматривает историческое развитие западного христианства и анализирует богословские и церковные практики, которые, по его мнению, отдалились от древнего христианского предания. В книге обсуждаются такие темы, как развитие папской власти, богословские различия между Востоком и Западом, особенности католической духовности и влияние культурных и философских факторов на формирование католической традиции.
Особое внимание уделяется вопросу о том, насколько некоторые элементы западной религиозности могли быть сформированы под влиянием дохристианских представлений и культурных традиций. Автор стремится показать, как эти процессы воспринимаются в православной богословской критике.
Книга представляет собой богословско-полемическое исследование, посвящённое диалогу и различиям между христианскими традициями, и предназначена для читателей, интересующихся историей Церкви, богословскими спорами и развитием христианских конфессий.
Сергей Говорун – Католицизм: Язычество в христианстве
Издание первое Киево-Печерской Успенской Лавры. – Киев: Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1997. – 32 с.
Сергей Говорун – Католицизм: Язычество в христианстве – Содержание
Систематизация ересей
Православие и нославие
Католичество: рецидив богоборчества. Исихазм и варлаамитство
Богословие божественных энергий. Обожение твари
Онтологическое безбожие католицизма
Онтология католицизма
Рецидив язычества: папизм
Условия истинного пророчествования
Рецепция Церковью языческой культуры
Неотомизм о творении мира
Проблема Filioque
Ипостась и сущность
Католическое учение о Божественных Ипостасях и сущности
Связь между учением и молитвой
Филиоквистическая молитва
Асимволизм католичества
Этика преображенноrо эроса. Экстаз Терезы Авильской
Типичность мистики Терезы
Православная брачная мистика
Православие и католичество: сопоставление эстетик. Икона.
Римское язычество
Проникновение язычества в западное христианство
Католическое учение о спасении
Православное учение о спасении
Юридизм: искажение этики
Экуменизм
Католицизм и католики
Примечания
