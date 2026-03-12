Говорун - Католицизм

Говорун - Католицизм
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

Книга православного богослова Сергей Говорун посвящена критическому анализу некоторых аспектов католической традиции с точки зрения православного богословия.

Автор рассматривает историческое развитие западного христианства и анализирует богословские и церковные практики, которые, по его мнению, отдалились от древнего христианского предания. В книге обсуждаются такие темы, как развитие папской власти, богословские различия между Востоком и Западом, особенности католической духовности и влияние культурных и философских факторов на формирование католической традиции.

Особое внимание уделяется вопросу о том, насколько некоторые элементы западной религиозности могли быть сформированы под влиянием дохристианских представлений и культурных традиций. Автор стремится показать, как эти процессы воспринимаются в православной богословской критике.

Книга представляет собой богословско-полемическое исследование, посвящённое диалогу и различиям между христианскими традициями, и предназначена для читателей, интересующихся историей Церкви, богословскими спорами и развитием христианских конфессий.

Сергей Говорун – Католицизм: Язычество в христианстве

Издание первое Киево-Печерской Успенской Лавры. – Киев: Типография Киево-Печерской Успенской Лавры, 1997. – 32 с.

Сергей Говорун – Католицизм: Язычество в христианстве – Содержание

  • Систематизация ересей

  • Православие и нославие

  • Католичество: рецидив богоборчества. Исихазм и варлаамитство

  • Богословие божественных энергий. Обожение твари

  • Онтологическое безбожие католицизма

  • Онтология католицизма

  • Рецидив язычества: папизм

  • Условия истинного пророчествования

  • Рецепция Церковью языческой культуры

  • Неотомизм о творении мира

  • Проблема Filioque

  • Ипостась и сущность

  • Католическое учение о Божественных Ипостасях и сущности

  • Связь между учением и молитвой

  • Филиоквистическая молитва

  • Асимволизм католичества

  • Этика преображенноrо эроса. Экстаз Терезы Авильской

  • Типичность мистики Терезы

  • Православная брачная мистика

  • Православие и католичество: сопоставление эстетик. Икона.

  • Римское язычество

  • Проникновение язычества в западное христианство

  • Католическое учение о спасении

  • Православное учение о спасении

  • Юридизм: искажение этики

  • Экуменизм

  • Католицизм и католики

  • Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books