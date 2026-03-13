Никитин - Как квакеры спасали Россию
Книга историка Сергей Никитин посвящена малоизвестной странице истории гуманитарной помощи России в годы тяжёлых социальных потрясений начала XX века. Автор рассказывает о деятельности представителей религиозного движения Квакеры, которые активно участвовали в оказании помощи населению страны во время голода и разрухи после революции и гражданской войны.
В книге подробно рассматривается организация помощи, включавшая поставки продовольствия, одежды и медикаментов, а также создание детских столовых и поддержку наиболее уязвимых слоёв населения. Особое внимание уделяется взаимодействию квакеров с советскими властями, а также их сотрудничеству с другими международными благотворительными организациями.
Автор опирается на архивные документы, письма и воспоминания участников событий, показывая, как представители небольшого религиозного сообщества сумели сыграть значительную роль в спасении тысяч людей от голода и нищеты.
Книга представляет собой историческое исследование, раскрывающее пример международной гуманитарной солидарности и религиозного служения, сыгравших важную роль в одном из самых тяжёлых периодов российской истории.
«НЛО», 2020 — (Что такое Россия).
ISBN 978-5-44-481399-7
Сергей Никитин - Как квакеры спасали Россию – Содержание
ГОЛОД КАК ПОЛИТИКА: ГУМАНИТАРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ В 1891–1922 ГОДАХ
ПРЕДИСЛОВИЕ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ 60 ЛЕТ СПУСТЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК КВАКЕРСКИХ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАВШИХ В РОССИИ В 1916–1919 ГОДАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК КВАКЕРСКИХ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАВШИХ В РОССИИ В 1920–1931 ГОДАХ
БЛАГОДАРНОСТИ
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
