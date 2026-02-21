Фундаментальный труд Сергея Викторовича Санникова «История баптизма» представляет собой одно из самых масштабных и детальных исследований генезиса и развития баптистского движения на русском языке. Автор отходит от упрощенных схем, предлагая читателю многогранный взгляд на корни деноминации: от преемственности идей радикальной Реформации и анабаптизма до английского пуританизма XVII века. Книга сочетает в себе академическую строгость и доступность изложения, что делает её ценной как для историков, так и для широкого круга верующих.

Особое внимание в работе уделено формированию баптистской идентичности через призму ключевых богословских споров и социально-политических условий. Санников подробно описывает жизнь и служение пионеров движения, таких как Джон Смит и Томас Хелвис, а также развитие двух основных ветвей — «общих» и «частных» баптистов. Автор мастерски вписывает историю баптизма в общий контекст мировой истории христианства, показывая, как принципы свободы совести и крещения по вере влияли на формирование современного демократического общества.

Значительная часть исследования посвящена истории баптизма в Российской империи и на постсоветском пространстве. Санников анализирует самобытность отечественного евангельского движения, его стойкость в периоды гонений и особенности богословского поиска в условиях восточнохристианской культуры. Труд снабжен богатым справочным материалом, редкими иллюстрациями и архивными данными, что позволяет увидеть историю баптизма не как застывшую догму, а как живое, динамично развивающееся движение «людей Книги».

1996 Одесская Богословская семинария

ISBN 5-7454-0093-5

ISBN 5-7707-5702-7

Сергей Санников - История баптизма - Содержание

Предисловие

Часть I ИСТОКИ

Глава 1. Истоки баптистких принципов - Глава 2. Анабаптистское наследие

Часть II БРИТАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ БАПТИСТЫ

Глава 3. Происхождение и преследования - Глава 4. Реакция на веротерпимость: 1689—1800 годы - Глава 5. Распространение баптизма - Глава 6. Баптисты Британских Доминионов - Глава 7. Баптистское свидетельство в Европе

Часть III АМЕРИКАНСКИЕ БАПТИСТЫ

Глава 8. Начало развития - Глава 9. Свободны в различиях - Глава 10. Разногласия и борьба - Глава 11. Евангелизационная деятельность - Глава 12. Тенденции недавнего прошлого - Глава 13. Вклад в протестантизм

Часть IV БАПТИЗМ В РОССИИ В XIX веке

Глава 14. Предыстория русско-украинского баптизма - Глава 15. Возникновение первых русско-украинских евангельско-баптистских общин - Глава 16. Евангельско-баптистское движение в период гонений (1882—1905 гг.)

Часть V РУССКО-УКРАИНСКИЙ БАПТИЗМ В XX в.

Глава 17. Евангельско-баптистское братство в период 1905—1975 гг. - Глава 18. Оживление деятельности Евангельско- баптистского братства в 1917—1929 гг. - Глава 19. Баптисты и евангельские христиане в атмосфере воинствующего атеизма (1929—1942 гг.) - Глава 20. Новая страница истории евангельских христиан-баптистов (1942—1967 гг.)

Часть VI БАПТИСТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Глава 21. Распространение баптистов и миссия - Глава 22. Всемирный Союз Баптистов

Приложение 1. Исповедания веры

а) Исповедание веры христиан-баптистов (1906 г.) - б) Вероучение евангельских христиан (1910 г.) - в) Вероучение евангельских христиан-баптистов (1985 г.) - г) Исповедание веры Одесской Богословской Семинарии (1983 г.)

Приложение 2. Библиография