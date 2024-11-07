«О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне» - Иер. 22,29.

Умение слушать настолько же важно и необходимо, как и способность говорить. Поэтому люди учатся говорить и слушать. Господь неоднократно приглашал Свой народ слушать Его голос и совет. В дни тяжкого отступления от Бога правды Господь через пророка Исаию так говорил к Израилю: «Приклоните ухо ваше и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша» - Ис. 55, 3. С тех пор Господь не перестает звать к Себе грешное человечество и просит внимания к Его божественному слову.

Постараемся вкратце указать на некоторые причины, почему Господь приглашает слушать Его божественное слово. Во-первых, потому, что от слышания Слова Господня зарождается вера. «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» - говорит апостол Павел - Рим. 10,17.

Священное Писание открывает нам божественный план нашего спасения через веру во Христа Иисуса и зарождает в нас спасительную веру. А «без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» - Евр.11, 6. Нет пользы человеку от того, если он будет читать Библию и не будет верить в то, о чем она повествует. Но когда мы доверяемся ее учению и принимаем Священное Писание в сердце как авторитетное Слово Божие, каким оно и является, тогда Господь укрепляет нашу веру, ибо верою познаем, что Бог из невидимого создал видимое - Евр. 11,3. Верою мы принимаем дар Божьей благодати во Христе Иисусе, Которым спасаемся от грехов наших и вечного осуждения.

Несмотря на великие Божии благословения, которые воспринимаются верой, все же есть в мире немало людей, которые не пользуются даром Божиим и не слушают Его слова. Наш текст призывает нас слушать слово Господне: «О, земля, земля, земля! Слушай Слово Господне». В мире есть немало людей, которые никогда в жизни своей не имели возможности слышать Слово Господне. Одни никогда не держали в руках божественной книги Библии, другие не слышали проповеди Евангелия. Если вы один из таковых, то сегодня голос Господень обращен к вам, и Вседержитель говорит к вашему сердцу и разуму через это свидетельство. Слово Божие возвещается людям для спасения, но если же слышавшие его не примут, то оно будет им в осуждение.

Другие не принимают Слова Божия по причине их неверия. Необходимо слышанное слово растворить верой. Израиль, вышедши из Египта, все время слышал Слово Божие, но оно не принесло им пользы, «не растворенное верою слышавших» - Евр. 4, 1 - 2. О таковых людях в свое время пророк Исаия сказал, что «слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего» - Ис. 6, 9 - 10. Поэтому мы приглашаем вас, дорогой друг, читать и слушать Слово Божие с полной верой и благоговением. Тогда оно дарует вам спасительную благодать, которая изливается в наше сердце через веру в Господа Иисуса Христа, Сына Божия.

И. М. Сергей – «Ей, гряди, Господи!»

Москва: Редакция журнала «Братский вестник», 2006. – 242 с.

И. М. Сергей – «Ей, гряди, Господи!» - Содержание

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Предисловие