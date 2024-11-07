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Сергей – Велик Господь

И. М. Сергей – Велик Господь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
"Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, Мария; ибо ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его" — Лк. 1, 28-32. Этими словами Господь возрадовал не только Марию, матерь Господа Иисуса Христа, но и весь грешный мир, который ожидал Мессию, Спасителя мира.
В мире очень много великих людей. Все они хороши на своем месте. Однако земное величие — преходящее. Величие людей часто заканчивается бесславием. Только Господь велик и славен вечно. О Сыне Божием Иисусе Христе сказано: "Он будет велик". И, подлинно, Он был велик во время Своей земной жизни, Он велик и теперь, восседая одесную Отца Своего на небесах.
Рассмотрим, в чём состоит величие нашего Спасителя. Его величие открылось миру в Его божественном происхождении. Христос есть предвечный Сын Божий, Который был сокрыт в недре Отчем прежде создания мира. В беседе с иудеями, которые не верили во Христа и сомневались в Его божественности, Он сказал: "Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь" —Ин. 8, 58.
Неверие во Христа как Сына Божия распространено и в наши дни. Многие считают Христа великим Учителем, защитником угнетенных, но не Сыном Божиим. Однако, если отрицать Божество Спасителя Христа, то этим самым мы обесцениваем Его жизнь и служение.
Христос пришел на землю, чтобы спасти погибшего и грешного человека. Это мог совершить только Сын Божий, Который будучи безгрешным Агнцем, взял на Себя грехи всего мира. Слава Его естества и происхождения как Сына Божия были явлены в Его зачатии от Духа Святого, в воплощении и рождении от девы Марии.
Далее, Господь Иисус Христос имеет славное и величественное имя. Ангел Господень сказал Иосифу: "Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их" — Мф. 1, 20- 21. Имя Иисус означает Спаситель.
Христос спасает "людей Своих от грехов их". Он может спасти и вас, дорогой друг! Примите в свое сердце великого Спасителя и вы получите прощение грехов и мир душе, какого никогда не испытывали прежде.

И. М. Сергей – Велик Господь

Москва: Редакция журнала «Братский вестник», 2000. – 226 с.

И. М. Сергей – Велик Господь – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • "ОН БУДЕТ ВЕЛИК"
  • РАВВУНИ
  • "НЕ БУДЬ НЕВЕРУЮЩИМ, НО ВЕРУЮЩИМ"
  • "ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ"
  • "ЖАЖДУЩИЕІ ИДИТЕ ВСЕ К ВОДАМ"
  • "НЕ ХОЧУ СМЕРТИ ГРЕШНИКА"
  • "СЛОВО, МОГУЩЕЕ СПАСТИ"
  • "ЕСЛИ...БУДЕШЬ ИСПОВЕДОВАТЬ ИИСУСА ХРИСТА ГОСПОДОМ... ТО СПАСЕШЬСЯ"
  • ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ
  • ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
  • ВЕРУЕТЕ В СЫНА БОЖИЯ, ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
  • "ХРИСТОС УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ"
  • "КРОВЬ ХРИСТА ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ"
  • "ВСТАНУ, ПОЙДУ К ОТЦУ"
  • ВЕРУЮЩИЙ ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ
  • "МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ ГОВОРИТЬ"
  • "НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ"
  • ЖИЗНЬ ПОДУХУ
  • "БОГ ДА ИСПОЛНИТ ВАС ВСЯКОЙ РАДОСТИ И МИРА"
  • "ГОСПОДЬ-ПАСТЫРЬ МОЙ"
  • "СКАЖИ, ЧТОБЫ ОНИ ШЛИ"
  • ГОСПОДЬ САМ ПОЙДЕТ ПРЕД ТОБОЮ
  • "БОГ НАШ НА ВЕКИ И ВЕКИ"
  • "ИСЦЕЛЮ ТЕБЯ ОТ РАН ТВОИХ"
  • "ВОЗЛОЖИ НА ГОСПОДА ЗАБОТЫ ТВОИ"
  • ПОСТУПАТЬ ДОСТОЙНО ЗВАНИЯ
  • СВЕРГНЕМ С СЕБЯ ВСЯКОЕ БРЕМЯ И ЗАПИНАЮЩИЙ НАС ГРЕХ
  • ОБРАТИЛИСЬ К БОГУ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БОГУ
  • ДА ПРИСТУПАЕМ С ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ
  • КАК МЫ ИЗБЕЖИМ, ВОЗНЕРАДЕВ О ТОЛИКОМ СПАСЕНИИ
  • УМЕРТВИТЕ ЗЕМНЫЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ
  • БОЛЬШЕ ВСЕГО ХРАНИМОГО - ХРАНИ СЕРДЦЕ ТВОЕ
  • ГОСПОДИН ТРЕБУЕТ ОТЧЕТ
  • Я НЕ СТЫЖУСЬ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ ХРИСТОВА
  • ГОСПОДЬ СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЁ
  • КАК ВОЗВЫШЕННЫ ДЛЯ МЕНЯ ПОМЫШЛЕНИЯ ТВОИ, БОЖЕ
  • ХРИСТОС ГРЯДЕТ
  • НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Views 199
Rating 5.0 / 5
Added 07.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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