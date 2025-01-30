Сергей Зотов - Михаил Майзульс - Дильшат Харман - Страдающее Средневековье

Если вам ничего не говорит словосочетание «Страдающее Средневековье» — ничего страшного. Это группа в социальной сети «ВКонтакте», где мы и наши пользователи придумываем смешные подписи к средневековым миниатюрам, публикуем отрывки из фильмов, пересказываем современные новости, которые, увы, слишком часто напоминают cредневековые, и иногда делимся научными публикациями по медиевистике. Все началось на историческом факультете Высшей школы экономики, на одном из семинаров по истории Средних веков, где наш преподаватель, известный медиевист Михаил Анатольевич Бойцов, рассказывал о миниатюрах, на которых изображались адские муки грешников: «Посмотрите, они все страдают!» Так у нас появилось имя. Мы создали сообщество для одногруппников, где шутили про Средневековье и придумывали злободневные комментарии к миниатюрам.

Но что-то пошло не так, и сегодня во всех социальных сетях у нас уже полмиллиона подписчиков. Игра со смыслами, перепридумывание визуальных образов характерны и для самих средневековых рукописей. На их страницах сакральные сюжеты порой соседствуют с фривольными сценками, рыцари спасаются бегством от улиток, а трактаты по церковному праву украшаются фигурками человечков с огромными фаллосами. С тех пор, как в XV в. итальянский гуманист Флавио Бьондо придумал само понятие «Средних веков», каждая эпоха вкладывает в него свой смысл. Средневековье — это не просто период, но и своего рода «мем», набор образов, вокруг которых не умолкают споры. Кто-то его идеализирует, восхваляя истовую веру, доблесть рыцарства и устремленные ввысь соборы; кто-то, наоборот, ассоциирует его с церковным диктатом, кострами инквизиции и постоянными междоусобицами.

Образ Средневековья в любом случае манит. Популярность «Имени Розы» Умберто Эко не сходит на нет, премьерный показ нового сезона «Игры престолов» проходит в московском метро, «Ведьмак» берет все награды в игровой индустрии, а дети изучают историю по компьютерной стратегии Medieval Total War. Жак Ле Гофф, один из крупнейших медиевистов XX в., рассказывал, что его интерес к Средним векам проснулся под влиянием романа Вальтера Скотта «Айвенго». Сегодня Средневековье стучится в дверь с отрубленной головой Неда Старка — одного из главных героев «Игры престолов». И когда-нибудь (и очень скоро!) этот сериал явно породит новых великих историков.

Сергей Зотов - Михаил Майзульс - Дильшат Харман - Страдающее Средневековье - Парадоксы христианской иконографии

Москва : Издательство АСТ, 2018. 416 с. : ил.

(История и наука Рунета)

ISBN 978-5-17-106077-0

Сергей Зотов - Михаил Майзульс - Дильшат Харман - Страдающее Средневековье - Парадоксы христианской иконографии - Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ВВЕДЕНИЕ. СТРАСТИ ПО СРЕДНЕВЕКОВЬЮ: (НЕ)СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ

Копирайт на Бога

Неуловимый канон

Вечность в настоящем

Вольности под присмотром

Назад в Средневековье

Инструкция по чтению

I. ЗВЕРИНОЕ

Маргиналии: Ничего святого

Перевернутый мир

Контрастный монтаж

Parodia sacra

Благочестивые ослы

Центр и окраины

Фаллос, который гуляет сам по себе

Сексуальный декор

Языческое в христианском?

Гибриды: От маргиналий к карикатуре

Пределы фантазии

Телесный (бес)порядок

В когтях у орнамента

Руанские метаморфозы

Папа-монстр

Сатира массового поражения

Христианский бестиарий

Агнец и все-все-все

Тетраморфы: святые химеры

Зверинец евангелистов

Четверичность мироздания

Монстры памяти

Моисей: сказочно рогат

Христофор-звероглавец

II. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Тело Христово — мужское и женское

Христос как человек

Cын-жених и мать-невеста

Объятие и поцелуй

Этот смутный объект желания

Мистическое соединение как совокупление

Святые-«трансвеститы»

Мать или Дева? Как рождается Бог

Беременная Дева

Рождество без родов

Схватки у креста

Подражание Марии: кровать и колыбель

В комнате роженицы

Гендерный беспорядок: кто в семье главный?

Святое родство

Женская троица

Долой неграмотность!

Подставной муж

Смешной и жалкий старик

Пеленки из чулок

Иосиф — подкаблучник или кормилец?

III. БОЖЕСТВЕННОЕ

Нимбы: от Христа к Антихристу

Украденный нимб

Круг избранных

От портрета к иконе

Не только золото, не только круг

Тень от нимба

По нимбам стройся!

Угловатое сияние

Изнанка святости

Фантомные нимбы

Игра в шляпу

Блуждающие атрибуты

Святой еретик

Нимбы зла

Дьявол — бывших ангелов не бывает?

Саморазоблачающаяся иллюзия

Всадник по имени Смерть

Его Антихристово святейшество

Иуда — антиапостол

(Не)святая Троица: изображая неизобразимое

Три тела Бога: тождество и различия

«Четверица»: Богоматерь как часть Троицы

Многоглавый Бог: языческие корни

Дьявольская триада

Папство против Троицы

Тринитарная инфографика

Троица там, где ее нет

«Профессии» Иисуса Христа

Иисус: работник с детства

Профессиональные атрибуты Бога

Христос как метафора

Кухня Страстей Господних

Алхимические святые

Иисус Христос как философский камень

Сакральные образы Opus Magnum

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ