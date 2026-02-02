Серия 2-7 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Серия 2:7 является новой концепцией обучения христианскому ученичеству. Это результат многих молитв, поиска, многократного испытания в христианских общинах и переработки на основании собранного опыта. Серия состоит из шести курсов, в которых укреплению в вере и оснащению всем необходимым для духовного служения уделяется особое внимание.Почему эта серия названа 2:7? Название это произошло от места Писания Колоссянам 2:7, где Апостол Павел в следующих словах пишет новозаветной церкви: «Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».
Какова же цель данной Серии 2:7? То, что Дух Святой выражает через Апостола Павла в Послании к Колоссянам 2:7 очень ясно определяет цель этого обучения:
- Укрепить христианина в Иисусе Христе и утвердить его в вере. Эта серия курсов содержит занятия о методах практического изучения Библии, об искусстве запоминая стихов из Писания, а также как иметь глубокую молитвенную жизнь, и как быть эффективным в евангелизме.
- Научить христианина быть преисполненным благодарности Богу за всё в его повседневной жизни. Эта серия поможет каждому научиться как жить стойкой и постоянной христианской жизнью.
- Обучение христианина. Здесь имеется в виду, что обучение всегда предшествует тому, что человек превратится в такого члена христианской церкви, который своим примером благотворно воздействует на своё общество.
Какие результаты были достигнуты Серией 2:7? Многие из тех, кто прошёл эту серию, настолько выросли духовно, что оказались способными выполнять более ответственную работу в пределах своих церквей. Брачные пары, целые семьи и отдельные личности получили духовную помощь, возросли духовно и стали утверждёнными в своей жизни с Богом. После окончания курсов эти духовно укреплённые христиане обрели дополнительную способность помогать другим в их возрастании во Христе, а также достигать тех, кто ещё не пришёл ко Христу.
Серия 2-7 – Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 1, 2, 3 и пособие для ведущего занятия
European Literature Outreach. Нет выходных данных. – 458 с.
Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви - Содержание
Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 1
- КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА СЕРИЯ
- ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
-
ЗАНЯТИЕ 1
- Как делать пометки при чтении Библии
- Где читать в Библии
- Упражнение по пометке при чтении
- Начало со Христом: Объяснение
- Как эффективно запомнить стих
-
ЗАНЯТИЕ 2
- Начало со Христом — краткая проверка
-
ЗАНЯТИЕ 3
- Как вместе повторять стихи на память
- «Под гнётом срочных дел» Чарльса И. Хаммеля
- Обсуждение статьи «Под гнётом срочных дел»
- Как пользоваться Моим дневником чтения
-
ЗАНЯТИЕ 4
- Практические предложения относительно молитвы
-
ЗАНЯТИЕ 5
- Как пользоваться Дневником записи при чтении Библии
- Зачем пользоваться Дневником записи при чтении Библии
- Время уединения с Богом
- Особенности чтения, запоминания Писания и изучения Библии
- ЗАНЯТИЕ 6
-
ЗАНЯТИЕ 7
- Руководство к молитвенной беседе
- ЗАНЯТИЕ 8
-
ЗАНЯТИЕ 9
- Иллюстрация колеса
-
ЗАНЯТИЕ 10
- Личная оценка значения «колеса» в моей жизни
- ЗАНЯТИЕ 11
-
ЗАНЯТИЕ 12
- Зачем запоминать Писания
-
«ВАША ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ», План Ученичества, КНИГА 1
- «Бог заботится о вас»
- «Личность Иисуса Христа»
- «Деятельность Христа»
- «Дух внутри вас»
- Дневник записи при чтении Библии и дневник чтения
Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 2
- ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
-
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей первого курса
- Наставления к запоминанию Писания - первая неделя
- Тематическая система запоминания Писания в этом курсе
- Принципы запоминания Писания
-
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания - вторая неделя
- Проверка принципов запоминания Писания
-
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания - третья неделя
-
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания - четвёртая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Слово Божье в вашей жизни»
-
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания - пятая неделя
- Самопроверка
- План руководителя: Вопросы на тему «Беседа с Богом»
-
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания - шестая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Общение с христианами»
- Четыре эффективных метода для руководства группой библейского разбора
- Ориентация к пояснительным вопросам
-
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания - седьмая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Свидетельство о Христе»
- Зачем готовить личное свидетельство?
- Приготовление личного свидетельства: Общие замечания
- Иллюстрация винограда
- Помощь в приготовлении вашего личного свидетельства
- Два плана свидетельства
-
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания - восьмая неделя
- Обычные недостатки в работе над приготовлением личного свидетельства
- Набросок свидетельства
-
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания - девятая неделя
-
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания - десятая неделя .
- Моё сердце - дом Христа - Роберта Бойд Мунгера
- Обсуждение статьи «Моё сердце - дом Христа»
-
ЗАНЯТИЕ 11
- Как провести день в молитве - Лорна С. Сэнни
- Зачем нужен день молитвы?
- Разделите день на три части
- Как пребывать в бдении и готовности
- Как составить перечень нужд
- Список того, что надо для дня молитвы
- Образец: Как делать заметки во время полудневной молитвы
- ЗАНЯТИЕ 12
-
«ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ ХРИСТИАНИН», План ученичества, КНИГА 2
- «Послушный христианин»
- «Слово Божье в вашей жизни»
- «Беседа с Богом»
- «Общение с христианами»
- «Свидетельство о Христе»
- Дневник записи при чтении Библии
Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 3
- ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
-
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей второго курса
- Наставления к запоминанию Писания — первая неделя
- Тематическая система запоминания Писания в этом курсе
- Как размышлять над Писанием — групповое упражнение
-
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя
- Как проводить дискуссию по материалам «Руководства по изучению Библии»
-
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания — третья неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Зрелость во Христе»
-
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания — четвёртая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Главенство Христа»
- Иллюстрация моста — Как пользоваться «Иллюстрацией моста» для передачи Благой Вести
-
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Главенство Христа» (продолжение)
-
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Вера и обетования Божьи»..
-
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания — седьмая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Вера и обетования Божьи» (продолжение)
-
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя
- Анализ стиха 33 из Матф. 6
- Приоритеты — часть 1
-
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания — девятая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Познание воли Божией»
- Приоритеты — часть 2
-
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя
- План руководителя: Вопросы на тему «Познание воли Божией» (продолжение)
- Приоритеты — часть 3
-
ЗАНЯТИЕ 11
- План руководителя: Вопросы на тему «Хождение как служитель»
-
ЗАНЯТИЕ 12
- План руководителя: Вопросы на тему «Хождение как служитель» (продолжение)
-
«ХОЖДЕНИЕ СО ХРИСТОМ», План ученичества, КНИГА 3
- «Зрелость во Христе»
- «Главенство Христа»
- «Вера и обетования Божьи»
- «Познание воли Божией»
- «Хождение как служитель»
- Дневник записи при чтении Библии
Серия 2:7 – Курс 1 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 96 с.
ISBN 5-86181-028-1
Серия 2:7 – Курс 1 – Содержание
КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА СЕРИЯ
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Как делать пометки при чтении Библии - Где читать в Библии - Упражнения по пометкам при чтении - Начало со Христом: Объяснение - Как хорошо запомнить стих - ТВОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ. Этапы ученичества. Курс 1 - Бог заботится о тебе. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 2
- Начало со Христом: Краткая проверка - Бог заботится о тебе. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 3
- Как вместе повторять стихи на память - Чарльз И. Хаммель «Под гнетом срочных дел» - Обсуждение статьи «Под гнетом срочных дел» - Как пользоваться Дневником чтения Библии - Личность Иисуса Христа. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 4
- Практические предложения относительно молитвы
ЗАНЯТИЕ 5
- Как пользоваться Дневником записи при чтении Библии - Зачем нужен Дневник записи при чтении Библии - Время уединения с Богом - Особенности чтения, заучивания Писания и изучения Библии - Личность Иисуса Христа. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 6
ЗАНЯТИЕ 7
- Руководство к молитвенной беседе - Миссия Иисуса Христа. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 8
- Миссия Иисуса Христа. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 9
- Иллюстрация «Колесо» - Дух в твоем сердце. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 10
Значение иллюстрации «Колесо» в моей жизни - Дух в твоем сердце. Часть 2
- ЗАНЯТИЕ 11
ЗАНЯТИЕ 12
- Зачем заучивать стихи из Священного Писания наизусть
ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ
Серия 2:7 – Курс 2 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 119 с.
ISBN 5-86181-029-Х
Серия 2:7 – Курс 2 – Содержание
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей первого курса - Наставления к заучиванию Писания — первая неделя - Тематическая система запоминания Писания в этом курсе - Принципы заучивания Писания - ХРИСТИАНИН, ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ. Этапы ученичества. КУРС 2 - Послушный христианин. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя - Проверка принципов запоминания Писания - Послушный христианин Часть 2
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к заучиванию Писания — третья неделя - Слово Божие в вашей жизни
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к заучиванию Писания — четвертая неделя - План для ведущего. Вопросы на тему: «Слово Божие в вашей жизни» - Беседа с Богом
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя - Самопроверка - План для ведущего. Вопросы на тему: «Беседа с Богом» - Общение с христианами
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя - План для ведущего. Вопросы на тему: «Общение с христианами» - Четыре действенных метода проведения группы по изучению Библии - Описание вопросов на понимание - Свидетельство о Христе
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания — седьмая неделя - План для ведущего. Вопросы на тему: «Свидетельство о Христе» - Зачем уметь рассказывать о своем пути к Богу? - Подготовка рассказа о пути к Богу: общие замечания - Иллюстрация «Виноград» - Помощь в подготовке вашего рассказа о пути к Богу - Два способа рассказа о пути к Богу
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя - Типичные недостатки при подготовке рассказа о пути к Богу - План работы над рассказом о пути к Богу
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания — девятая неделя
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя - Мое сердце —дом Христа. Роберт Бойд Мунгер - Мое сердце —дом Христа. Обсуждение статьи
ЗАНЯТИЕ 11
- Лорн С. Сэнни «Как провести день в молитве» - Зачем нужен день молитвы? - Разделите день на три части - Как пребывать в бдении и готовности - Как составить перечень беспокойств - Что необходимо для дня молитвы - Образец: как делать заметки во время полудневной молитвы
ЗАНЯТИЕ 12
ДНЕВНИК ЗАПИСЕЙ ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ
Серия 2:7 – Курс 3 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 125 с.
ISBN 5-86181-031-3
Серия 2:7 – Курс 3 – Содержание
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей второго курса - Наставления к запоминанию Писания — первая неделя - Тематическая система запоминания Писания в этом курс - Как размышлять над Писанием — групповое упражнение - ХОЖДЕНИЕ СО ХРИСТОМ, Этапы ученичества, КУРС 3 - Зрелость во Христе. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя - Как проводить дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии - Зрелость во Христе. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания — третья неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Зрелость во Христе» - Господство Христа. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания — четвертая неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Господство Христа» - Иллюстрация “Мост” - Как пользоваться иллюстрацией «Мост” для изложения Благой Вести - Господство Христа. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя - План ведущего: Вопросы на тему: «Господство Христа» (продолжение) - Вера и обещания Божьи. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Вера и обещания Божьи» - Вера и обещания Божьи. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания — седьмая неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Вера и обещания Божьи»
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя - Анализ стиха 33 из Матф. 6 - Приоритеты — часть 1 - Познание воли Божией. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания — девятая неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Познание воли Божией» - Приоритеты — часть 2 - Познание воли Божией. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя - План ведущего: Вопросы на тему «Познание воли Божией» (продолжение) - Приоритеты — часть 3 - Хождение служителя. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 11
- План ведущего: Вопросы на тему «Хождение служителя» - Хождение служителя. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 12.
- План ведущего: Вопросы на тему «Хождение служителя» (продолжение)
ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ
Серия 2:7 – Курс 4 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 115 с.
ISBN 0-89109-803-818036
Серия 2:7 – Курс 4 – Содержание
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей третьего курса - Наставления к запоминанию Писания — первая неделя - Тематическая система запоминания Писания в этом курсе - Как повторять выученные стихи из Писания - Преображение нашей сущности - «СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНИНА», этапы ученичества, курс 4 - Призыв приносить плод. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя - План ведущего: вопросы по теме «Призыв приносить плод» - Что такое ТЕМП - Призыв приносить плод. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания — третья неделя - Самопроверка запоминания Писания - План ведущего: вопросы по теме «Призыв приносить плод» (продолжение) - Действие подлинной любви. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания — четвертая неделя - План ведущего: вопросы по теме «Действие подлинной любви» - Действие подлинной любви. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя - План ведущего: вопросы по теме «Действие подлинной любви»(продолжение) - Чистота жизни. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя - Принципы благовестия - Принципы рассказа о Благой вести - План ведущего: вопросы по теме «Чистота жизни» - Чистота жизни. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 7
- План ведущего: вопросы по теме «Чистота жизни» (продолжение) - Честность в жизни. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя - Самопроверка по темам и ссылкам стихов - План ведущего: вопросы по теме «Честность в жизни» - Честность в жизни. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания — девятая неделя - Проверочная работа по темами ссылкам стихов - Как написать пятиэтапный план по применению Библии в жизни - Пример пятиэтапного плана - План ведущего: вопросы по теме «Честность в жизни» (продолжение) - Испытание характера. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя - Проверочная работа по темам и ссылкам стихов - Упражнение по составлению пятиэтапного плана - План ведущего: вопросы по теме «Испытания характера» - Христианин во времена испытаний. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 11
- План для ведущего: вопросы по теме «Испытания характера» (продолжение)
ЗАНЯТИЕ 12
- Далее содержатся: Дневник записи при чтении Библии - Лист самоконтроля - Листки для записи ответов на молитвы
Серия 2:7 – Курс 5 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 99 с.
ISBN 5-86181-146-6
Серия 2:7 – Курс 5 – Содержание
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей четвертого курса - Наставления к запоминанию Писания - первая неделя - Тематическая система запоминания Писания в этом курсе - Как составлять вопросы на понимание - Как составлять вопросы на применение изученного в жизни - «ОСНОВАНИЯ ВЕРЫ», этапы ученичества, курс 5 - Сущность Бога. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания - вторая неделя - Вопросы на понимание и применение по теме «Сущность Бога» - Сущность Бога. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания, третья неделя - Вопросы на понимание и применение по теме «Сущность Бога» (продолжение) - Авторитет Слова Божьего. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания - четвертая неделя - Вопросы на понимание и применение по теме «Авторитет Слова Божьего» - Авторитет Слова Божьего. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания - пятая неделя - Вопросы на понимание и применение по теме «Авторитет Слова Божьего» (продолжение) - Святой Дух. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания - шестая неделя - Вопросы на понимание и применение по теме «Святой Дух» - Святой Дух. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания - седьмая неделя - Повторение составляющих частей ТЕМПа - Духовная битва. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания - восьмая неделя - Духовная битва. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания - девятая неделя - Как использовать перечень дел - Еженедельное и ежедневное планирование - Возвращение Христа. Часть 1
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания - десятая неделя - Самопроверка по темам и ссылкам стихов - Возвращение Христа. Часть 2
ЗАНЯТИЕ 11
ЗАНЯТИЕ 12
- Далее содержатся - Дневник записи при чтении Библии - Лист самоконтроля - Листки для записи ответов на молитвы
Серия 2:7 – Курс 6 – Учебная программа для рядовых членов церкви
Москва: «Триада», 1994. – 120 с.
ISBN 5-86181-147-4
Серия 2:7 – Курс 6 – Содержание
ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ЗАНЯТИЕ 1
- Обзор целей пятого курса - Наставления к запоминанию Писания, первая неделя - Тематическая система запоминания Писания в этом курсе - Иллюстрация «Рука» - Периодическая духовная проверка
ЗАНЯТИЕ 2
- Наставления к запоминанию Писания, вторая неделя
ЗАНЯТИЕ 3
- Наставления к запоминанию Писания, третья неделя - Самопроверка запоминания Писания
ЗАНЯТИЕ 4
- Наставления к запоминанию Писания, четвертая неделя
ЗАНЯТИЕ 5
- Наставления к запоминанию Писания, пятая неделя - Умение учиться — признак мудрости
ЗАНЯТИЕ 6
- Наставления к запоминанию Писания, шестая неделя - Использование молитвенного списка
ЗАНЯТИЕ 7
- Наставления к запоминанию Писания, седьмая неделя
ЗАНЯТИЕ 8
- Наставления к запоминанию Писания, восьмая неделя - Размышление над Писанием должно войти в привычку
ЗАНЯТИЕ 9
- Наставления к запоминанию Писания, девятая неделя - Как повторять и цитировать все шестьдесят стихов тематической системы запоминания Писания
ЗАНЯТИЕ 10
- Наставления к запоминанию Писания, десятая неделя - Ознакомительные занятия по изучению Библии - Как проводить ознакомительные занятия в группе: пять этапов - Материал, предлагаемый для использования в ознакомительных занятиях - Отрывок из главы «Кто такой Иисус Христос?» - Отрывок из главы «Труд Иисуса Христа» - Отрывок из главы «Вечная жизнь во Христе» - Предлагаемый план ознакомительного занятия
ЗАНЯТИЕ 11
- Развитие навыков запоминания стихов
ЗАНЯТИЕ 12
- Курс 6 завершен. Что дальше? - «ВОЗРАСТАТЬ В УЧЕНИЧЕСТВЕ», Этапы ученичества, Книга 6 - Что значит быть учеником - Верный служитель - Помочь другим найти Христа - Не бросать начатого - Состояние мира
ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРА
- Далее содержатся: «Рождение Иисуса Христа» Дневник записи при чтении Библии Дневник проверки и самоконтроля Листки для записи ответов на молитвы
Привет. Книга очень хорошая. Спасибо.
На обложке написано, что кроме учебной программы, она содержит еще и пособие для ведущего занятия. Эту часть книги не выложили. Будете ее выкладывать? Стоит её ожидать?
Выложено всё, что содержится в самой книге. Отдельного пособия у нас нет. Предположительно, пособие - это и есть часть занятий.