Серия 2:7 является новой концепцией обучения христианскому ученичеству. Это результат многих молитв, поиска, многократного испытания в христианских общинах и переработки на основании собранного опыта. Серия состоит из шести курсов, в которых укреплению в вере и оснащению всем необходимым для духовного служения уделяется особое внимание.Почему эта серия названа 2:7? Название это произошло от места Писания Колоссянам 2:7, где Апостол Павел в следующих словах пишет новозаветной церкви: «Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».

Какова же цель данной Серии 2:7? То, что Дух Святой выражает через Апостола Павла в Послании к Колоссянам 2:7 очень ясно определяет цель этого обучения:

Укрепить христианина в Иисусе Христе и утвердить его в вере. Эта серия курсов содержит занятия о методах практического изучения Библии, об искусстве запоминая стихов из Писания, а также как иметь глубокую молитвенную жизнь, и как быть эффективным в евангелизме. Научить христианина быть преисполненным благодарности Богу за всё в его повседневной жизни. Эта серия поможет каждому научиться как жить стойкой и постоянной христианской жизнью. Обучение христианина. Здесь имеется в виду, что обучение всегда предшествует тому, что человек превратится в такого члена христианской церкви, который своим примером благотворно воздействует на своё общество.

Какие результаты были достигнуты Серией 2:7? Многие из тех, кто прошёл эту серию, настолько выросли духовно, что оказались способными выполнять более ответственную работу в пределах своих церквей. Брачные пары, целые семьи и отдельные личности получили духовную помощь, возросли духовно и стали утверждёнными в своей жизни с Богом. После окончания курсов эти духовно укреплённые христиане обрели дополнительную способность помогать другим в их возрастании во Христе, а также достигать тех, кто ещё не пришёл ко Христу.

Серия 2-7 – Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 1, 2, 3 и пособие для ведущего занятия

European Literature Outreach. Нет выходных данных. – 458 с.

Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви - Содержание

Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 1

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА СЕРИЯ

ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ЗАНЯТИЕ 1 Как делать пометки при чтении Библии Где читать в Библии Упражнение по пометке при чтении Начало со Христом: Объяснение Как эффективно запомнить стих

ЗАНЯТИЕ 2 Начало со Христом — краткая проверка

ЗАНЯТИЕ 3 Как вместе повторять стихи на память «Под гнётом срочных дел» Чарльса И. Хаммеля Обсуждение статьи «Под гнётом срочных дел» Как пользоваться Моим дневником чтения

ЗАНЯТИЕ 4 Практические предложения относительно молитвы

ЗАНЯТИЕ 5 Как пользоваться Дневником записи при чтении Библии Зачем пользоваться Дневником записи при чтении Библии Время уединения с Богом Особенности чтения, запоминания Писания и изучения Библии

ЗАНЯТИЕ 6

ЗАНЯТИЕ 7 Руководство к молитвенной беседе

ЗАНЯТИЕ 8

ЗАНЯТИЕ 9 Иллюстрация колеса

ЗАНЯТИЕ 10 Личная оценка значения «колеса» в моей жизни

ЗАНЯТИЕ 11

ЗАНЯТИЕ 12 Зачем запоминать Писания

«ВАША ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ», План Ученичества, КНИГА 1 «Бог заботится о вас» «Личность Иисуса Христа» «Деятельность Христа» «Дух внутри вас» Дневник записи при чтении Библии и дневник чтения



Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 2

ДНЕВНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ЗАНЯТИЕ 1 Обзор целей первого курса Наставления к запоминанию Писания - первая неделя Тематическая система запоминания Писания в этом курсе Принципы запоминания Писания

ЗАНЯТИЕ 2 Наставления к запоминанию Писания - вторая неделя Проверка принципов запоминания Писания

ЗАНЯТИЕ 3 Наставления к запоминанию Писания - третья неделя

ЗАНЯТИЕ 4 Наставления к запоминанию Писания - четвёртая неделя План руководителя: Вопросы на тему «Слово Божье в вашей жизни»

ЗАНЯТИЕ 5 Наставления к запоминанию Писания - пятая неделя Самопроверка План руководителя: Вопросы на тему «Беседа с Богом»

ЗАНЯТИЕ 6 Наставления к запоминанию Писания - шестая неделя План руководителя: Вопросы на тему «Общение с христианами» Четыре эффективных метода для руководства группой библейского разбора Ориентация к пояснительным вопросам

ЗАНЯТИЕ 7 Наставления к запоминанию Писания - седьмая неделя План руководителя: Вопросы на тему «Свидетельство о Христе» Зачем готовить личное свидетельство? Приготовление личного свидетельства: Общие замечания Иллюстрация винограда Помощь в приготовлении вашего личного свидетельства Два плана свидетельства

ЗАНЯТИЕ 8 Наставления к запоминанию Писания - восьмая неделя Обычные недостатки в работе над приготовлением личного свидетельства Набросок свидетельства

ЗАНЯТИЕ 9 Наставления к запоминанию Писания - девятая неделя

ЗАНЯТИЕ 10 Наставления к запоминанию Писания - десятая неделя . Моё сердце - дом Христа - Роберта Бойд Мунгера Обсуждение статьи «Моё сердце - дом Христа»

ЗАНЯТИЕ 11 Как провести день в молитве - Лорна С. Сэнни Зачем нужен день молитвы? Разделите день на три части Как пребывать в бдении и готовности Как составить перечень нужд Список того, что надо для дня молитвы Образец: Как делать заметки во время полудневной молитвы

ЗАНЯТИЕ 12

«ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ ХРИСТИАНИН», План ученичества, КНИГА 2 «Послушный христианин» «Слово Божье в вашей жизни» «Беседа с Богом» «Общение с христианами» «Свидетельство о Христе» Дневник записи при чтении Библии



Серия 2:7 - Учебная программа для рядовых членов церкви – Курс 3