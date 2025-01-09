Шермер - Тайны мозга

Мы привыкли думать, что сначала изучаем факты, а затем формируем мнение. Майкл Шермер доказывает обратное: сначала мы верим, а потом подгоняем реальность под свои убеждения.

В своей книге «Тайны мозга» автор раскрывает работу нашего «двигателя веры». Он объясняет, почему наш мозг — это устройство для поиска закономерностей, которое видит лица на Марсе и божественные знамения в случайных совпадениях.

Шермер Майкл - Тайны мозга - Почему мы во все верим

Сапцина У. В., перевод, 2015

ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Шермер Майкл - Тайны мозга - Почему мы во все верим - Содержание

Пролог Я хочу верить

Демография веры - Почему люди верят

Часть I Дорогами веры

1 Мистер Д’Арпино и голос из другого мира Послание свыше - Вменяемый в стране невменяемых - Познай сам разум, и познаешь человечество

2 Обращение Фрэнсиса Коллинза в веру Уверовавший ученый - Как укрепиться в вере - Удила разума и конь убеждения

3 Путь скептика Мое возрождение в вере - Расставаясь с религией - Безбожные нравственные ценности - Радикал в борьбе за свободу - Несанкционированная автобиография науки о вере - А если я неправ? Что я сказал бы Богу



Часть II Биология веры

4 Паттерничность Суеверия и другие казусные ассоциации - Животные тоже знают - Почему и как мы узнаем лица - Подражание и маскировка - Сверхнормальные раздражители - Контроль над всем, что происходит, и магическое мышление - Опасный вред суеверий, предрассудков и псевдонауки

5 Агентичность Мозг, в который вселился демон - Можно ли убить козу взглядом - Звонки с того света - Здесь кто-то есть

6 Верующий нейрон Диковинная ментальная сила - Синаптические связи мозга и верующие нейроны - Допамин, наркотик веры - Услышать в шуме сигнал - Полушария головного мозга и паттерничность - Паттерничность, креативность и безумие - Нейробиология агентичности - Теория сознания и агентичность - Вера в мозге - Мозг верующих и неверующих



Часть III Вера в незримое

7 Вера в жизнь после смерти Откуда берется вера в загробную жизнь - Бестелесный разум и вечная душа - Эпизод с загробной жизнью в «Шоу Ларри Кинга» - Надежда и знание

8 Вера в Бога Почему Бог запрограммирован в нашем мозге - Существует ли на самом деле Бог? - Последний закон Шермера и научные поиски Бога - Бог Эйнштейна - Естественное и сверхъестественное

9 Вера в инопланетян Внеземная агентичность - Одиноки ли мы во вселенной? - Будут ли представители внеземного разума хоть сколько-нибудь похожи на нас? - Неандертальцы как инопланетяне - Инопланетяне и боги

10 Вера в заговоры Паттерн заговора - Почему люди верят в заговоры - Как проверить теорию заговора: правда о знатоках правды об 11 сентября - Было ли 11 сентября заговором? - Теория заговора как эпидемия - Как на самом деле работают заговоры



Часть IV Вера в зримое

11 Политика веры Сила политических убеждений - «Предубежденное сердце и разум» - Трагические, утопические и реалистические представления о человеческой натуре - Влево, вправо и вдаль - Убеждение и истина

12 Подтверждение веры Как наш мозг убеждает нас, что мы всегда правы - У всех есть свидетельства их правоты - Как наше настоящее меняет наше прошлое - Механизмы самооправдания - В поисках причин всех вещей - Нельзя не верить, ведь вера стоила стольких усилий - Согласен, потому что мне это привычно - Это очень ценно, потому что мое - Когда выводы зависят от способа представления данных - Влияние ориентиров на решения - Как мы определяем, чем все может закончиться - Поспешные решения - Иметь глаза и не видеть - Предвзятости и убеждения - Слепое пятно предвзятости - Срединная территория убеждений - Наука как высший инструмент для выявления предвзятости

13 География веры «Терра инкогнита» знания - Есть ли польза от заблуждений? - Взгляд в подзорную трубу - Битва книг - Блеск и нищета чисто эмпирического подхода

14 Космология веры Ретроспективное время - Острова в небе - Великий спор об устройстве вселенной - Противоречивые паттерны данных - «Небулярная гипотеза сделана видимой» - «Весомое свидетельство в пользу широко известной теории «островов вселенной» - Красное смещение и переменные звезды - Гипотеза «большой галактики» и загадочные вращающиеся туманности - «VAR!» - Наука и величайшая неразгаданная тайна



Эпилог Истина где-то рядом

Наука и нулевая гипотеза - Наука и бремя доказательства - Наука и метод непротиворечивости - Наука и сравнительный метод - Наука и принцип положительных свидетельств - Наука и вера

Благодарности

Примечания