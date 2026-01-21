Дорогие читатели! Некоторые считают аскетику системой запретов, средневековых табу, дисциплинарных предписаний, бессмысленных и далеких от нашей жизни. Какое поверхностное и ошибочное представление об аскетике...

На самом деле аскетические правила помогают духовному выздоровлению человека. Уточним, что такое духовное здоровье. Это бесстрастие. Да-да! Когда человека не терзают страсти, он живет полнокровной жизнью, со всеми эмоциональными переживаниями. Слово «страсть» близко к понятию «страдание». С древности люди знали о страсти тщеславия, о пьянстве и обжорстве, о блудных страстях, о гневе и жадности. В наши дни возникла массовая проблема гаджетомании — тоже страсть.

Древние греки понимали, какой вред приносят страсти, и пытались с ними бороться. Так, у стоиков, например, возникла своя философская аскеза. Жаль, что стоики были язычниками и не знали библейского Откровения о первоисточнике страстей. По слову Христа, всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин. 8, 34). Грех вызывает в человеке порочную зависимость, то есть страсть. Грех может выглядеть привлекательным, соблазнительным, но задумаемся о последствиях. Сравним: наркотики соблазнительны, они вызывают сильные приятные ощущения. Это поначалу, а потом наступает адская зависимость, пытка для самого наркомана и горе для близких.

Священник Павел Борисович Сержантов, священник Вячеслав Владимирович Фомин - Как аскетика помогает нам в повседневной жизни

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. — 368 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1824-4

Священник Павел Борисович Сержантов, священник Вячеслав Владимирович Фомин - Как аскетика помогает нам в повседневной жизни - Содержание

О чем эта книга?

Часть 1. Ключевые темы аскетики

Часть 2. Бог ждет от нас покаянной борьбы со страстями

Часть 3. Общение с Богом в молитвах и таинствах

Часть 4. Слово Божие к нам — и наш ответ Богу

Часть 5. Любовь к ближнему. Семейная аскетика

Приложения

«Духовная азбука» от архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Принципы христианской жизни протопресвитера Фомы Хопко

Краткое правило для благочестивой жизни от святого праведного Алексия Мечёва

Список использованной литературы

Тематический указатель