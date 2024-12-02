Севастьянов - Мои воспоминания
В 11 часов утра 10 июня 1973 года я поднимался по крутой лестнице на второй этаж дома №13 по ул. Эваню, г. Рига, в квартиру Фетлер Татьяны Ивановны, супруги Роберта Андреевича.
Здесь, в этой светлой комнате с балконом, увитым диким виноградом и затенённым густой кроной белой акации, 29 августа 1964 года закончила свой жизненный путь родная сестра Роберта Андреевича—Антонина Андреевна, с которой мы знакомы ещё с 1925 года, когда я впервые поселился в Ленинграде, в Доме Евангелия. Тогда Антонина Андреевна (Фетлер-Казик) жила в районе города, который и на сегодня имеет название «Озерки». В 1926 году муж её, бывший наш брат Казик, оставил её с дочерью, сойдясь с другой (за что и был, естественно, отлучен). Пережить эту семейную катастрофу жизненных отношений с близким ей человеком было ей нелегко, а тут ещё свалилось на плечи Антонины Андреевны страшной неожиданностью новое горе: тяжёлая утрата, утрата единственной дочери, ставшей жертвой автомобильной катастрофы...
Антонина Андреевна переехала в г. Ригу к родному дяде (бывшему в своё время «большим» человеком). У него был собственный дом, где и нашла приют Антонина Андреевна, который, к сожалению, она оставила по смерти дяди, получивши комнату в коммунальной квартире, о которой я описывал выше, где теперь я посетил Татьяну Ивановну, которая получила оную как бы в «наследственность».
В 1961 году Антонина Андреевна, будучи болезненной, вызвала к себе из Сибири племянницу Мирту, среднюю дочь Роберта Андреевича, которая позже, по смерти тёти Антонины Андреевны, пригласила (упросила) к себе свою маму, Татьяну Ивановну, с которой они вот и по сей день живут вместе...
Мы сидим с Татьяной Ивановной за столом, просматриваем серию семейных фотографий разных лет жизни, которые уносят нас в далёкое прошлое... невозвратное...
Бывают такие моменты в жизни, когда мы как бы невольно останавливаемся, оглядываясь на пройденный путь, и хорошо в таком случае поступить по совету: «Смотри с благодарностью назад, с надеждой светлою вперёд, с любовью бескорыстия вокруг себя и с твёрдой верою ввысь!» Да, с таким взглядом назад можно обернуться и посмотреть на пройденное с благодарностью Вседержителю Богу! Живые, волнующие воспоминания...
Татьяна Ивановна рассказывает о жизни и плодотворной работе своего супруга Роберта Андреевича на ниве Господней, о счастливой, спокойной семейной жизни, где Божии благословения изливались обильным дождём. .. Ничего не мешало вести служение в церкви, воспитывать деток, с колыбели отданных и посвящённых Богу, Его попечению. Ничто не омрачало радостной, счастливой жизни семьи, но ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!
Степан Севастьянов - Мои воспоминания - Плеяда служителей Дома Евангелия 1924-1937
Skyland: Russian Bible Society, 2018. – 294 с.
ISBN 978-1-56632-184-6
Степан Севастьянов - Мои воспоминания – Содержание
Пролог
Роберт Андреевич Фетлер
Елена Георгиевна Мамулина
Мои воспоминания
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
Иван Яковлевич Урлауб
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
Мясоедова Мария Петровна
- Эпиграф
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
Приложение
- Из воспоминаний Марии Марковой
- Стихи и песни того времени
- Об авторе
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