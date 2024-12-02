В 11 часов утра 10 июня 1973 года я поднимался по крутой лестнице на второй этаж дома №13 по ул. Эваню, г. Рига, в квартиру Фетлер Татьяны Ивановны, супруги Роберта Андреевича.

Здесь, в этой светлой комнате с балконом, увитым диким виноградом и затенённым густой кроной белой акации, 29 августа 1964 года закончила свой жизненный путь родная сестра Роберта Андреевича—Антонина Андреевна, с которой мы знакомы ещё с 1925 года, когда я впервые поселился в Ленинграде, в Доме Евангелия. Тогда Антонина Андреевна (Фетлер-Казик) жила в районе города, который и на сегодня имеет название «Озерки». В 1926 году муж её, бывший наш брат Казик, оставил её с дочерью, сойдясь с другой (за что и был, естественно, отлучен). Пережить эту семейную катастрофу жизненных отношений с близким ей человеком было ей нелегко, а тут ещё свалилось на плечи Антонины Андреевны страшной неожиданностью новое горе: тяжёлая утрата, утрата единственной дочери, ставшей жертвой автомобильной катастрофы...

Антонина Андреевна переехала в г. Ригу к родному дяде (бывшему в своё время «большим» человеком). У него был собственный дом, где и нашла приют Антонина Андреевна, который, к сожалению, она оставила по смерти дяди, получивши комнату в коммунальной квартире, о которой я описывал выше, где теперь я посетил Татьяну Ивановну, которая получила оную как бы в «наследственность».

В 1961 году Антонина Андреевна, будучи болезненной, вызвала к себе из Сибири племянницу Мирту, среднюю дочь Роберта Андреевича, которая позже, по смерти тёти Антонины Андреевны, пригласила (упросила) к себе свою маму, Татьяну Ивановну, с которой они вот и по сей день живут вместе...

Мы сидим с Татьяной Ивановной за столом, просматриваем серию семейных фотографий разных лет жизни, которые уносят нас в далёкое прошлое... невозвратное...

Бывают такие моменты в жизни, когда мы как бы невольно останавливаемся, оглядываясь на пройденный путь, и хорошо в таком случае поступить по совету: «Смотри с благодарностью назад, с надеждой светлою вперёд, с любовью бескорыстия вокруг себя и с твёрдой верою ввысь!» Да, с таким взглядом назад можно обернуться и посмотреть на пройденное с благодарностью Вседержителю Богу! Живые, волнующие воспоминания...

Татьяна Ивановна рассказывает о жизни и плодотворной работе своего супруга Роберта Андреевича на ниве Господней, о счастливой, спокойной семейной жизни, где Божии благословения изливались обильным дождём. .. Ничего не мешало вести служение в церкви, воспитывать деток, с колыбели отданных и посвящённых Богу, Его попечению. Ничто не омрачало радостной, счастливой жизни семьи, но ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!

Степан Севастьянов - Мои воспоминания - Плеяда служителей Дома Евангелия 1924-1937

Skyland: Russian Bible Society, 2018. – 294 с.

ISBN 978-1-56632-184-6

Степан Севастьянов - Мои воспоминания – Содержание

Пролог

Роберт Андреевич Фетлер

Елена Георгиевна Мамулина

Мои воспоминания

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Иван Яковлевич Урлауб

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Мясоедова Мария Петровна

Эпиграф

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Приложение