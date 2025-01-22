Мы рады предложить читателю жизнеописание благословенной христианки Мясоедовой Марии Петровны. В Библии описано много образов, практических жизней людей, отдавших свою жизнь на служение Богу. Достаточно вспомнить пророков, Апостолов Иисуса Христа. Искреннего христианина не могут не пленять образы таких людей, как, например, Юдифь Вейнберг, жизнь и смерть которой описана в книге Салова-Астахова "Невеста Христа". Священное Писание советует нам: "Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их".

Одним из таких наставников является и Мария Петровна Мясоедова. Да поможет нам Господь подражать и ее вере, ради которой она пожертвовала богатством, положением в обществе, счастьем семейной жизни и многим другим. Подражать ее любви к Господу, из-за которой она всю свою жизнь посвятила спасению грешников, служению больным, калекам и пожилым людям. Материал этой книги попал в наши руки еще в начале восьмидесятых годов в виде стопки тонких листов, отпечатанных на пишущей машинке. С автором Севастьяновым С.В. мы не знакомы; не знаем, где он проживает, и жив ли он еще вообще. Но хотим принести автору или его близким извинения за возможные изменения в тексте по причине отсутствия хорошего оригинала и вследствие литературной обработки.

Мы издаем эту книгу с горячим желанием, чтобы этот образ самоотверженности, любви к Господу и к погибающему миру способствовал бы христианам нашего времени полной отдаче своих жизней Господу. Да поможет Господь и нам, христианам двадцатого века, быть готовым ради Него пожертвовать благополучием, семейной жизнью, здоровьем, родными. Да научит Он нас, молодых христиан, не перенесших многих трудностей и гонений за Христа, оставить обычное христианское легкомыслие и, взирая на кончину жизни наших наставников, подражать вере и жизни их.

С.В. Севастьянов - Подражайте вере их...

Казахстан: Караганда, Христианская типография «Источник», 1995 г.

С.В. Севастьянов - Подражайте вере их... - Содержание

Предисловие

Глава 1 - Глава 12

Приложение