Севбо-Белецкая - У порога иного бытия
Современная наука в последние десятилетия все более активно стремится наладить контакты с религией, в нашем обществе — с христианством. И это не просто дань моде или результаты успешной деятельности христианских миссионеров. Дело в том, что сложность явлений нашей цивилизации и несомненные успехи естественных наук приводят ученых, да и вообще мыслящих людей, к невидимому барьеру, в который упираются современные знания.
За этим барьером начинается не просто непознанное, а возможно, и непознаваемое, воистину запредельное. Там начинается пространство веры. И чем глубже проникает разум в мир живой материи, чем изощреннее становятся возможности информационных технологий, тем очевиднее проявляется неполноценность знаний, добытых человечеством: с каждым новшеством возникает следующий горизонт непознанного.
Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия
Киев: «Пролог», 2008 г. — 488 с.
ISBN 978-966-8538-61-2
Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия - Содержание
Вступительное слово
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава I ЭКОЛОГИЯ И ВЫЖИВАНИЕ
1.1. Суть сегодняшнего кризиса
Научный комментарий к системности кризиса
Истоки катастрофизма: христианский взгляд
1.2. Психологические трудности восприятия кризиса
1.3. От кризиса к катастрофе
1.4. Состояние окружающей среды: язык цифр
Почва
Экосистемы
Воздух
Вода
Лес
Истощение озонового слоя
1.5. Глобальное потепление
1.6. На вершине прогресса
Глава II ЭНЕРГЕТИКА
2.1. Ископаемые топлива
Уголь
Нефть
2.2. Атомная энергетика
Атомные электростанции: степень риска
Захоронение радиоактивных отходов
Будущее атомной энергетики
2.3. Возобновляемые источники
Аккумуляция солнечной энергии
Фотоэлектрическая энергия
Гидроэнергетика
Извлечение энергии из биомассы
Использование энергии ветра
Глава III КОМПЬЮТЕРЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
3.1. Социальные аспекты экспансии информационных технологий
3.2. Компьютеры в человеческой деятельности
Использование компьютеров в опасных условиях
Компьютеры в учреждениях
Использование компьютеров в медицине и образовании
Компьютеры в военном деле
3.3. Использование информации
Компьютеры - орудие распространения информации
Влияние компьютеров на психику людей
Вторжение компьютеров в личную жизнь
Компьютеры-орудие культурной экспансии
3.4. Искусственный интеллект
Имитация понимания в диалоге
Моделирование понимания
Моделирование понимания текста
Автоматический перевод
Экспертные системы
3.5. Искусственный интеллект и человеческая природа
Глава IV ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. КЛОНИРОВАНИЕ
4.1. Что такое гены
4.2. Генная инженерия
Цели вмешательства в структуру генов
Социально-экономический и этический контекст генной инженерии
Геномное (биологическое) оружие
4.3. Клонирование
Суть метода
Клонирование в природе
Клоны овец (жизнь Долли)
Клонирование свиней и собак
Успехи 2005-2006 гг
«Технология бессмертия»
Реальные возможности клонирования человека
Глава V НАНОТЕХНОЛОГИИ
5.1. История возникновения
5.2. Современное состояние рынка нанотехнологий
Области применения
5.3. От гуманизма к трансгуманизму
Определение трансгуманизма и его основная цель
Трансчеловек и постчеловек
Сверхразум и загрузка
Философские и этические основы трансгуманизма
5.4. Опасные последствия внедрения нанотехнологий
Этические барьеры для научных исследований
Прогнозы Билла Джоя
Наноботы в медицине
«Серая и черная топь»
Глава VI ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ФОНЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
6.1. Постиндустриализм и глобализация
Постиндустриализм и знания
Глобализация—единое коммуникационное пространство
Социальный смысл глобализации
Виртуализация реальности
Технологизация человеческой цивилизации
Гуманитарная грань глобализации
Полисубъектность в эпоху глобализма
Сетевое общество
6.2. Антиглобализм
6.3. Глобализация и глобальность (христианский взгляд)
6.4. Молчание слов в глобальном обществе риска
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СТАДИИ КОНФЛИКТА ЧЕЛОВЕКА С БИОСФЕРОЙ
Глава VII ПУТЬ ОТ КУЛЬТУРЫ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
7.1. Первофеномен истории
7.2. Стремление к могуществу жизни
7.3. Культура и религия
7.4. Машинная основа цивилизации
7.5. Цивилизация и религия
Глава VIII ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ
8.1. К истории идеи
8.2. Синтетическая картина мира по Вернадскому
Роль разума
8.3. Человек как геологическая сила
Ноосферная стратегия XXI века
Глава IX НООСФЕРА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
9.1. Логика природы
9.2. Человеческая история на фоне природы
9.3. Пробуждение коллективного разума
9.4. Мировоззрение: вера и разум
9.5. Нравственность — фундамент выживания
9.6. Христианство как основа нравственности
Глава X ЭКСПАНСИЯ ИНФОРМАЦИИ (НА ПУТИ К ИНФОСФЕРЕ)
10.1. Определения информации и ее природа
10.2. Данные — знание — понимание — мудрость
Данные
Информация и знание
Понимание
Мудрость
10.3. Человек между Логосом и инфосферой
Логос-Слово
София-Премудрость
Понятие инфосферы (инфосфера как текст)
Свойства информации
10.4. В плену Интернета
Возникновение Интернета и его свойства
Содержимое Интернета
Возникновение субкультуры Интернета
Психологическое воздействие Интернета
Информационная война и терроризм
Postscriptum
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ
Глава XI ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
11.1. Создание Римского клуба
11.2. «Пределы роста»
11.3. Тупики предложенных моделей
11.4. Конференция в Рио-де-Жанейро
11.5. Декларация Рио-92
11.6. Мир после конференции в Рио
Климатические проблемы
Демография
Перспективы «устойчивого развития».
11.7. Всемирный саммит 2002 года
11.8. Заявления И. И. Моисеева и Д. Л. Медоуза
Глава XII ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО В СВЕТЕ РЕАЛИЙ НАСТОЯЩЕГО
12.1 Смысл истории и поступь прогресса (христианский взгляд)
Сущность исторического
Судьба человека в истории
На пути к прогрессу. Конец истории
Параллели между Библией и современностью
12.2 Секулярный взгляд: глобальные и локальные меры
«Устойчивое развитие»
Созидание экодома
12.3 Реальность утопии
Человек и человечество
Культура как игра
Маски и личины
Ориентиры надежды. Человек будущего
Новая планета
Заключение
Словарь терминов
Обращение к читателю
Summary
Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия - Предисловие
Мы живем в мире экологического кризиса, постоянных техногенных катастроф разного масштаба, нарастающего дефицита энергии и яростной, непрерывно набирающей темп информационной экспансии. Эти явления лежат в основе системного кризиса нашей цивилизации.
Человечество знает о каждом из них в отдельности и временами обсуждает под определенным углом зрения катастрофическое состояние планеты: например, дискутирует по вопросам экологии (захоронение ядерных отходов, утилизация мусора, борьба с вредоносными выбросами в атмосферу и т. д. и т. п.); или задумывается над возможностями дополнительных источников энергии; или размышляет о причинах очередной техногенной аварии. Это знание из элитарных научных кругов постепенно перетекает в головы образованного «среднего класса», однако парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что общая картина по-прежнему остается фрагментарной, а благородная деятельность по сохранению окружающей среды практически не выходит за региональные границы. К тому же, если кризисы и катастрофы в области экологии, энергетики и технологий вполне ощутимы в реальной жизни и оцениваются количеством человеческих жертв, то четвертая составляющая — информационное бедствие — остается как будто неузнанной. По существу же в основе видимого кризиса лежит фундаментальная сущность нематериальной природы — информация, точнее, ее использование современным человечеством.
Мы живем в условиях предельного, критического состояния биосферы, которая уже не может вынести техногенного насилия над собой. Мы настолько привыкли к этому, что свято верим: «как- то обойдется», «что-нибудь придумают», «такое уже бывало». Не «обойдется», потому что никогда еще «не бывало» такой мощи технических информационных устройств, такой силы оружия массового уничтожения, такой глубины проникновения в структуру неживой и живой материи. Психика человека самым естественным образом отталкивается от негативной информации, точно так же, как не воспринимает слишком глобальную информацию. Но как быть, если приходится сталкиваться с глобально-негативной информацией? Считается, что столь общими категориями оперируют лишь крупные мыслители, философы или писатели-фантасты. Среднестатистическому обывателю, проживающему на Земле, не положено мыслить такими масштабами. Но ситуация складывается так, что подобно беглому монаху Варлааму из «Бориса Годунова», который «давно не читывал и худо разбирает», придется читать Глобальный Текст, «как дело до петли доходит». Англичане говорят: «Осведомлен — значит вооружен». Нет ничего хуже, чем закрывать глаза на истину, прятать голову в песок, подобно неразумному страусу. Реальную ситуацию — катастрофизм современной цивилизации — необходимо, наконец, воспринимать сознательно, с открытыми глазами. Только так может возникнуть «коллективное сознательное» состояние человечества, побуждающее к необходимым действиям, среди которых распространение глобальной информации — одно из важнейших.
Предлагаемая книга по жанру — научно-популярная, круг ее читателей не ограничен ни возрастом, ни образованием, ни мировоззрением. Можно сказать, что в значительной мере это учебник или хрестоматия, так как в ней цитируются большие тексты из разных источников (в силу чего автора вполне можно назвать составителем). Она возникла из курса лекций, которые автор читал более десяти лет в разных учебных заведениях. Написание книги растянулось на четыре года (с 2003 по 2006 гг.). В это время мир все стремительнее менял свой облик, что отразилось, в частности, на системе ссылок. Если в первых главах превалирует упоминание книг, то с каждой последующей главой автор-составитель все более отдает предпочтение интернет-сайтам.
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