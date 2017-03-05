Современная наука в последние десятилетия все более активно стремится наладить контакты с религией, в нашем обществе — с христианством. И это не просто дань моде или результаты успешной деятельности христианских миссионеров. Дело в том, что сложность явлений нашей цивилизации и несомненные успехи естественных наук приводят ученых, да и вообще мыслящих людей, к невидимому барьеру, в который упираются современные знания.

За этим барьером начинается не просто непознанное, а возможно, и непознаваемое, воистину запредельное. Там начинается пространство веры. И чем глубже проникает разум в мир живой материи, чем изощреннее становятся возможности информационных технологий, тем очевиднее проявляется неполноценность знаний, добытых человечеством: с каждым новшеством возникает следующий горизонт непознанного.

Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия

Киев: «Пролог», 2008 г. — 488 с.

ISBN 978-966-8538-61-2

Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава I ЭКОЛОГИЯ И ВЫЖИВАНИЕ

1.1. Суть сегодняшнего кризиса

Научный комментарий к системности кризиса

Истоки катастрофизма: христианский взгляд

1.2. Психологические трудности восприятия кризиса

1.3. От кризиса к катастрофе

1.4. Состояние окружающей среды: язык цифр

Почва

Экосистемы

Воздух

Вода

Лес

Истощение озонового слоя

1.5. Глобальное потепление

1.6. На вершине прогресса

Глава II ЭНЕРГЕТИКА

2.1. Ископаемые топлива

Уголь

Нефть

2.2. Атомная энергетика

Атомные электростанции: степень риска

Захоронение радиоактивных отходов

Будущее атомной энергетики

2.3. Возобновляемые источники

Аккумуляция солнечной энергии

Фотоэлектрическая энергия

Гидроэнергетика

Извлечение энергии из биомассы

Использование энергии ветра

Глава III КОМПЬЮТЕРЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

3.1. Социальные аспекты экспансии информационных технологий

3.2. Компьютеры в человеческой деятельности

Использование компьютеров в опасных условиях

Компьютеры в учреждениях

Использование компьютеров в медицине и образовании

Компьютеры в военном деле

3.3. Использование информации

Компьютеры - орудие распространения информации

Влияние компьютеров на психику людей

Вторжение компьютеров в личную жизнь

Компьютеры-орудие культурной экспансии

3.4. Искусственный интеллект

Имитация понимания в диалоге

Моделирование понимания

Моделирование понимания текста

Автоматический перевод

Экспертные системы

3.5. Искусственный интеллект и человеческая природа

Глава IV ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. КЛОНИРОВАНИЕ

4.1. Что такое гены

4.2. Генная инженерия

Цели вмешательства в структуру генов

Социально-экономический и этический контекст генной инженерии

Геномное (биологическое) оружие

4.3. Клонирование

Суть метода

Клонирование в природе

Клоны овец (жизнь Долли)

Клонирование свиней и собак

Успехи 2005-2006 гг

«Технология бессмертия»

Реальные возможности клонирования человека

Глава V НАНОТЕХНОЛОГИИ

5.1. История возникновения

5.2. Современное состояние рынка нанотехнологий

Области применения

5.3. От гуманизма к трансгуманизму

Определение трансгуманизма и его основная цель

Трансчеловек и постчеловек

Сверхразум и загрузка

Философские и этические основы трансгуманизма

5.4. Опасные последствия внедрения нанотехнологий

Этические барьеры для научных исследований

Прогнозы Билла Джоя

Наноботы в медицине

«Серая и черная топь»

Глава VI ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ФОНЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

6.1. Постиндустриализм и глобализация

Постиндустриализм и знания

Глобализация—единое коммуникационное пространство

Социальный смысл глобализации

Виртуализация реальности

Технологизация человеческой цивилизации

Гуманитарная грань глобализации

Полисубъектность в эпоху глобализма

Сетевое общество

6.2. Антиглобализм

6.3. Глобализация и глобальность (христианский взгляд)

6.4. Молчание слов в глобальном обществе риска

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СТАДИИ КОНФЛИКТА ЧЕЛОВЕКА С БИОСФЕРОЙ

Глава VII ПУТЬ ОТ КУЛЬТУРЫ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

7.1. Первофеномен истории

7.2. Стремление к могуществу жизни

7.3. Культура и религия

7.4. Машинная основа цивилизации

7.5. Цивилизация и религия

Глава VIII ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ

8.1. К истории идеи

8.2. Синтетическая картина мира по Вернадскому

Роль разума

8.3. Человек как геологическая сила

Ноосферная стратегия XXI века

Глава IX НООСФЕРА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ

9.1. Логика природы

9.2. Человеческая история на фоне природы

9.3. Пробуждение коллективного разума

9.4. Мировоззрение: вера и разум

9.5. Нравственность — фундамент выживания

9.6. Христианство как основа нравственности

Глава X ЭКСПАНСИЯ ИНФОРМАЦИИ (НА ПУТИ К ИНФОСФЕРЕ)

10.1. Определения информации и ее природа

10.2. Данные — знание — понимание — мудрость

Данные

Информация и знание

Понимание

Мудрость

10.3. Человек между Логосом и инфосферой

Логос-Слово

София-Премудрость

Понятие инфосферы (инфосфера как текст)

Свойства информации

10.4. В плену Интернета

Возникновение Интернета и его свойства

Содержимое Интернета

Возникновение субкультуры Интернета

Психологическое воздействие Интернета

Информационная война и терроризм

Postscriptum

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ

Глава XI ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

11.1. Создание Римского клуба

11.2. «Пределы роста»

11.3. Тупики предложенных моделей

11.4. Конференция в Рио-де-Жанейро

11.5. Декларация Рио-92

11.6. Мир после конференции в Рио

Климатические проблемы

Демография

Перспективы «устойчивого развития».

11.7. Всемирный саммит 2002 года

11.8. Заявления И. И. Моисеева и Д. Л. Медоуза

Глава XII ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО В СВЕТЕ РЕАЛИЙ НАСТОЯЩЕГО

12.1 Смысл истории и поступь прогресса (христианский взгляд)

Сущность исторического

Судьба человека в истории

На пути к прогрессу. Конец истории

Параллели между Библией и современностью

12.2 Секулярный взгляд: глобальные и локальные меры

«Устойчивое развитие»

Созидание экодома

12.3 Реальность утопии

Человек и человечество

Культура как игра

Маски и личины

Ориентиры надежды. Человек будущего

Новая планета

Заключение

Словарь терминов

Обращение к читателю

Summary

Ирина Платоновна Севбо-Белецкая - У порога иного бытия - Предисловие

Мы живем в мире экологического кризиса, постоянных техногенных катастроф разного масштаба, нарастающего дефицита энергии и яростной, непрерывно набирающей темп информационной экспансии. Эти явления лежат в основе системного кризиса нашей цивилизации.

Человечество знает о каждом из них в отдельности и временами обсуждает под определенным углом зрения катастрофическое состояние планеты: например, дискутирует по вопросам экологии (захоронение ядерных отходов, утилизация мусора, борьба с вредоносными выбросами в атмосферу и т. д. и т. п.); или задумывается над возможностями дополнительных источников энергии; или размышляет о причинах очередной техногенной аварии. Это знание из элитарных научных кругов постепенно перетекает в головы образованного «среднего класса», однако парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что общая картина по-прежнему остается фрагментарной, а благородная деятельность по сохранению окружающей среды практически не выходит за региональные границы. К тому же, если кризисы и катастрофы в области экологии, энергетики и технологий вполне ощутимы в реальной жизни и оцениваются количеством человеческих жертв, то четвертая составляющая — информационное бедствие — остается как будто неузнанной. По существу же в основе видимого кризиса лежит фундаментальная сущность нематериальной природы — информация, точнее, ее использование современным человечеством.

Мы живем в условиях предельного, критического состояния биосферы, которая уже не может вынести техногенного насилия над собой. Мы настолько привыкли к этому, что свято верим: «как- то обойдется», «что-нибудь придумают», «такое уже бывало». Не «обойдется», потому что никогда еще «не бывало» такой мощи технических информационных устройств, такой силы оружия массового уничтожения, такой глубины проникновения в структуру неживой и живой материи. Психика человека самым естественным образом отталкивается от негативной информации, точно так же, как не воспринимает слишком глобальную информацию. Но как быть, если приходится сталкиваться с глобально-негативной информацией? Считается, что столь общими категориями оперируют лишь крупные мыслители, философы или писатели-фантасты. Среднестатистическому обывателю, проживающему на Земле, не положено мыслить такими масштабами. Но ситуация складывается так, что подобно беглому монаху Варлааму из «Бориса Годунова», который «давно не читывал и худо разбирает», придется читать Глобальный Текст, «как дело до петли доходит». Англичане говорят: «Осведомлен — значит вооружен». Нет ничего хуже, чем закрывать глаза на истину, прятать голову в песок, подобно неразумному страусу. Реальную ситуацию — катастрофизм современной цивилизации — необходимо, наконец, воспринимать сознательно, с открытыми глазами. Только так может возникнуть «коллективное сознательное» состояние человечества, побуждающее к необходимым действиям, среди которых распространение глобальной информации — одно из важнейших.

Предлагаемая книга по жанру — научно-популярная, круг ее читателей не ограничен ни возрастом, ни образованием, ни мировоззрением. Можно сказать, что в значительной мере это учебник или хрестоматия, так как в ней цитируются большие тексты из разных источников (в силу чего автора вполне можно назвать составителем). Она возникла из курса лекций, которые автор читал более десяти лет в разных учебных заведениях. Написание книги растянулось на четыре года (с 2003 по 2006 гг.). В это время мир все стремительнее менял свой облик, что отразилось, в частности, на системе ссылок. Если в первых главах превалирует упоминание книг, то с каждой последующей главой автор-составитель все более отдает предпочтение интернет-сайтам.