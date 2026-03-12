Книга Карла-Густава Северина «Непьющий», опубликованная издательством «Золотые страницы» в 2011 году, представляет собой решительный призыв к полному отказу от алкоголя, основанный на личном опыте автора, библейских принципах и социальных реалиях. Будучи известным проповедником и миссионером, Северин ставит целью разрушить миф о «культуре умеренного пития», особенно внутри церковной среды. Основная идея произведения заключается в том, что осознанное решение говорить «нет» алкоголю — это не просто вопрос здоровья или морали, а радикальный выбор в пользу духовной свободы, ясности ума и формирования культуры Божьего Царства, свободной от любых зависимостей.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр аргументов: от роли родительского примера и библейских предостережений до суровых медицинских фактов. Автор подробно анализирует, как алкоголь незаметно крадет у человека сосредоточенность на Боге, постепенно подменяя духовные приоритеты зависимостью. Северин делится потрясающими историями из своего служения в тюрьмах и реабилитационных центрах по всей России и Скандинавии, показывая разрушительное влияние спиртного на судьбы отдельных людей и нации в целом. Особое внимание уделено приложениям, где с научной точки зрения объясняется воздействие алкоголя на мозг, печень и развитие плода (ПАС), а также приводится список центров помощи для тех, кто ищет освобождения.

Текст написан в очень прямой, бескомпромиссной и в то же время пастырской манере. Автор не боится выглядеть «слишком радикальным», утверждая, что церковь должна быть «безалкогольным маяком» в мире, тонущем в зависимостях. Работа служит важным манифестом для христианских лидеров, молодежи и родителей, призывая их принять осознанное решение, которое послужит защитой для будущих поколений. Это чтение, которое не просто информирует, но бросает вызов привычному образу жизни, предлагая взамен радость и силу, исходящую от полноты Святого Духа, а не от вина.

Карл-Густав Северин - Непьющий

«Золотые страницы», 2011

Карл-Густав Северин - Непьющий - Содержание

Предисловие

Глава 1

Я рано решил говорить «Нет, спасибо»

Глава 2

Пример родителей много значит

Яркий пример из Библии

И сегодня вы можете говорить: «Нет, спасибо!»

Трудно ли воздерживаться от алкоголя?

Культура употребления алкоголя проникает в церкви

«Это как выбрать Иисуса»

Как должны родители говорить со своими детьми?

Стакан молока

Глава 3

Делаешь то, что не сделал бы трезвым

Алкоголь – это как укус ядовитой змеи

Всего лишь несколько бокалов…

Алкоголь приводит к потере сосредоточенности на Боге

Зависимость от алкоголя развивается постепенно. Многие думают, что у них все под контролем, и не замечают, как становятся зависимыми. Когда они уже полностью зависимы, алкоголь становится самым важным в их жизни.

Даже важнее Бога

Вы отдаете себя на милость другим

Древняя истина

Алкоголь – тяжелое бремя для страны

Дети

Не пора ли сменить направление?

Злоупотребление алкоголем в прошлом и сейчас

Высказывания об алкоголе:

Глава 4

Программа, которую я никогда не забуду

Дом 81

Друг, который только разрушает

Медицинский секретарь

Случай в российской тюрьме

Почему я часто посещаю тюрьмы?

В гостинице в Норвегии

Элиас лилья – предупреждение осужденного на смерть

Глава 5

Ваша церковь стала опасным местом?

Чем хороша трезвая церковь?

Умеренно употребляющие

Швеции и всему миру нужны безалкогольные зоны

Почему церковь отказывается от своих возможностей?

Церковь должна быть маяком

Хорошо иметь непьющих лидеров

Не захожу ли я слишком далеко?

Реакция на пасторском собрании

Обед после собрания

В самолете и на приеме

Лидер молитвенной группы, потерявший почву

Письмо от матери

А вот письмо от сына

Проявил ли я, Карл-Густав, трусость?

Глава 6

Мое признание в любви к Святому Духу

Святой Дух помогает мне и направляет меня

Человек может слышать голос Святого Духа

Пригласите ли вы Святого Духа в свою жизнь?

Когда Святой Дух действует, происходят удивительные вещи

Глава 7

Мы мечтаем о культуре Божьего Царства

Какую культуру мы выберем?

Что подразумевает культура Божьего Царства?

Даже небольшие шаги в сторону опасны

Всего лишь бокал вина к обеду…

Культура Божьего Царства – «за», а не «против»

Для формирования культуры Божьего Царства требуется время

Глава 8

Нам нужно определиться, чего мы хотим

Осознанное радикальное решение послужит защитой

Молодые люди, решение за вами

Быть родителями и подавать пример

Мы можем поменять ситуацию

Что еще мы можем сделать?

Заключительное слово

Приложение 1

Что происходит в головном мозге при употреблении алкоголя?

Почему некоторые люди становятся зависимыми от алкоголя или других наркотических веществ?

Наследственность

Среда

Соприкосновение

Как можно прекратить злоупотребление?

Приложение 2

Мозг

Память

Туннельное зрение

Мозжечок

Кровеносные сосуды

Желудок

Печень

Сексуальная жизнь

Что такое белая горячка?

Приложение 3

Из-за алкоголя жизнь ребенка может начаться плохо

Можно ли помочь детям с ПАС?

Некоторые факты о ПАС, плодном алкогольном синдроме

Приложение 4

Реабилитационный центр Иисуса Навина

Почему церковь занимается реабилитационным центром?

Кто обращается в реабилитационный центр Иисуса Навина?

Как построена программа восстановления в реабилитационном центре Иисуса Навина?

Деятельность организации ЛП

Стремительное развитие

Где найти помощь

Москва

Томск

Новосибирск

Нижний Новгород

Общественное объединение «Исход»

Украина

Приложение 5