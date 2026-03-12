Книга Карла-Густава Северина «Непьющий», опубликованная издательством «Золотые страницы» в 2011 году, представляет собой решительный призыв к полному отказу от алкоголя, основанный на личном опыте автора, библейских принципах и социальных реалиях. Будучи известным проповедником и миссионером, Северин ставит целью разрушить миф о «культуре умеренного пития», особенно внутри церковной среды. Основная идея произведения заключается в том, что осознанное решение говорить «нет» алкоголю — это не просто вопрос здоровья или морали, а радикальный выбор в пользу духовной свободы, ясности ума и формирования культуры Божьего Царства, свободной от любых зависимостей.
Содержательная часть книги охватывает широкий спектр аргументов: от роли родительского примера и библейских предостережений до суровых медицинских фактов. Автор подробно анализирует, как алкоголь незаметно крадет у человека сосредоточенность на Боге, постепенно подменяя духовные приоритеты зависимостью. Северин делится потрясающими историями из своего служения в тюрьмах и реабилитационных центрах по всей России и Скандинавии, показывая разрушительное влияние спиртного на судьбы отдельных людей и нации в целом. Особое внимание уделено приложениям, где с научной точки зрения объясняется воздействие алкоголя на мозг, печень и развитие плода (ПАС), а также приводится список центров помощи для тех, кто ищет освобождения.
Текст написан в очень прямой, бескомпромиссной и в то же время пастырской манере. Автор не боится выглядеть «слишком радикальным», утверждая, что церковь должна быть «безалкогольным маяком» в мире, тонущем в зависимостях. Работа служит важным манифестом для христианских лидеров, молодежи и родителей, призывая их принять осознанное решение, которое послужит защитой для будущих поколений. Это чтение, которое не просто информирует, но бросает вызов привычному образу жизни, предлагая взамен радость и силу, исходящую от полноты Святого Духа, а не от вина.
Карл-Густав Северин - Непьющий
«Золотые страницы», 2011
Карл-Густав Северин - Непьющий - Содержание
Предисловие
Глава 1
Я рано решил говорить «Нет, спасибо»
Глава 2
Пример родителей много значит
Яркий пример из Библии
И сегодня вы можете говорить: «Нет, спасибо!»
Трудно ли воздерживаться от алкоголя?
Культура употребления алкоголя проникает в церкви
«Это как выбрать Иисуса»
Как должны родители говорить со своими детьми?
Стакан молока
Глава 3
Делаешь то, что не сделал бы трезвым
Алкоголь – это как укус ядовитой змеи
Всего лишь несколько бокалов…
Алкоголь приводит к потере сосредоточенности на Боге
Зависимость от алкоголя развивается постепенно. Многие думают, что у них все под контролем, и не замечают, как становятся зависимыми. Когда они уже полностью зависимы, алкоголь становится самым важным в их жизни.
Даже важнее Бога
Вы отдаете себя на милость другим
Древняя истина
Алкоголь – тяжелое бремя для страны
Дети
Не пора ли сменить направление?
Злоупотребление алкоголем в прошлом и сейчас
Высказывания об алкоголе:
Глава 4
Программа, которую я никогда не забуду
Дом 81
Друг, который только разрушает
Медицинский секретарь
Случай в российской тюрьме
Почему я часто посещаю тюрьмы?
В гостинице в Норвегии
Элиас лилья – предупреждение осужденного на смерть
Глава 5
Ваша церковь стала опасным местом?
Чем хороша трезвая церковь?
Умеренно употребляющие
Швеции и всему миру нужны безалкогольные зоны
Почему церковь отказывается от своих возможностей?
Церковь должна быть маяком
Хорошо иметь непьющих лидеров
Не захожу ли я слишком далеко?
Реакция на пасторском собрании
Обед после собрания
В самолете и на приеме
Лидер молитвенной группы, потерявший почву
Письмо от матери
А вот письмо от сына
Проявил ли я, Карл-Густав, трусость?
Глава 6
Мое признание в любви к Святому Духу
Святой Дух помогает мне и направляет меня
Человек может слышать голос Святого Духа
Пригласите ли вы Святого Духа в свою жизнь?
Когда Святой Дух действует, происходят удивительные вещи
Глава 7
Мы мечтаем о культуре Божьего Царства
Какую культуру мы выберем?
Что подразумевает культура Божьего Царства?
Даже небольшие шаги в сторону опасны
Всего лишь бокал вина к обеду…
Культура Божьего Царства – «за», а не «против»
Для формирования культуры Божьего Царства требуется время
Глава 8
Нам нужно определиться, чего мы хотим
Осознанное радикальное решение послужит защитой
Молодые люди, решение за вами
Быть родителями и подавать пример
Мы можем поменять ситуацию
Что еще мы можем сделать?
Заключительное слово
Приложение 1
Что происходит в головном мозге при употреблении алкоголя?
Почему некоторые люди становятся зависимыми от алкоголя или других наркотических веществ?
Наследственность
Среда
Соприкосновение
Как можно прекратить злоупотребление?
Приложение 2
Мозг
Память
Туннельное зрение
Мозжечок
Кровеносные сосуды
Желудок
Печень
Сексуальная жизнь
Что такое белая горячка?
Приложение 3
Из-за алкоголя жизнь ребенка может начаться плохо
Можно ли помочь детям с ПАС?
Некоторые факты о ПАС, плодном алкогольном синдроме
Приложение 4
Реабилитационный центр Иисуса Навина
Почему церковь занимается реабилитационным центром?
Кто обращается в реабилитационный центр Иисуса Навина?
Как построена программа восстановления в реабилитационном центре Иисуса Навина?
Деятельность организации ЛП
Стремительное развитие
Где найти помощь
Москва
Томск
Новосибирск
Нижний Новгород
Общественное объединение «Исход»
Украина
Приложение 5
