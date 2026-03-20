Сэйерс - Создатель здания

Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature

Сборник «Создатель здания» — это уникальное для российского читателя издание, открывающее Дороти Л. Сэйерс не как королеву детектива, а как глубокого христианского мыслителя и апологета. Книга подготовлена легендарным переводчиком Натальей Трауберг и включает в себя произведения, которые поставили Сэйерс в один ряд с К. С. Льюисом и Г. К. Честертоном.

В центре книги — вопросы христианского творчества, ответственности разума и живого воплощения Евангелия в культуре. Сэйерс убедительно доказывает, что догматы веры — это не скучные формулы, а «самая захватывающая драма в истории», способная преобразить искусство и повседневную жизнь.

Дороти Л. Сэйерс - Создатель здания. Пьесы, статьи, стихи

М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ; Хиллтоп. — 496 с.
ISBN: 5-98024-005-5

Дороти Л. Сэйерс - Создатель здания - Содержание

  • «Человек, рожденный на Царство»: Знаменитый цикл радиопьес о жизни Христа. Сэйерс совершила революцию, заставив библейских персонажей говорить живым, современным языком, что вызвало бурные дискуссии в Британии 1940-х.

  • «Разум Творца» (главы): Оригинальный трактат, в котором Сэйерс проводит аналогию между Божественным Творцом и человеческим писателем. Она рассматривает Троицу через призму творческого процесса: Идея, Воплощение и Отклик.

  • «Непопулярные мнения»: Эссе о прощении, нравственности и Данте, написанные с присущим автору блеском, юмором и бескомпромиссностью.

  • «Ревность по доме Твоем»: Пьеса, написанная для Кентерберийского собора, исследующая искушение художника гордыней.

