Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар
Эта книга адресована тем, кто чувствует себя «неполноценным» из-за отсутствия штампа в паспорте. Доктор Сейла деконструирует миф о том, что человек — это «половинка», которая обязательно должна найти вторую,чтобы стать целой. Автор утверждает, что истинная полнота жизни и радость зависят не от социального статуса, а от внутреннего мира и осознания своего призвания.
Сейла бережно касается тем одиночества, страха перед будущим и давления со стороны общества. Он показывает,как превратить вынужденное или осознанное одиночество в период высокой продуктивности, глубокого самопознания и служения. Это манифест самодостаточности,
Харольд Дж. Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар - Жить каждый день, испытывая удовлетворение, мир и полноту - возможно
Черкассы: Смирна, 2012. — 200 с.
ISBN 978-966-8617-90-4
Харольд Дж. Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар – Содержание
Вступление
1. Примирение с мечтами
2. Обращение самых больших врагов на вашу сторону
3. В чем вы на самом деле нуждаетесь?
4. Сила положительных решений
5. Что делать с ожиданиями других людей?
6. Разве мы не можем быть просто друзьями?
7. Жизненный выбор и Божья воля
8. Если вам придется оставить ряды неженатых
9. Не беспокойся, будь счастливым!
