Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Эта книга адресована тем, кто чувствует себя «неполноценным» из-за отсутствия штампа в паспорте. Доктор Сейла деконструирует миф о том, что человек — это «половинка», которая обязательно должна найти вторую,чтобы стать целой. Автор утверждает, что истинная полнота жизни и радость зависят не от социального статуса, а от внутреннего мира и осознания своего призвания.

Сейла бережно касается тем одиночества, страха перед будущим и давления со стороны общества. Он показывает,как превратить вынужденное или осознанное одиночество в период высокой продуктивности, глубокого самопознания и служения. Это манифест самодостаточности,

Харольд Дж. Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар - Жить каждый день, испытывая удовлетворение, мир и полноту - возможно

Черкассы: Смирна, 2012. — 200 с.

ISBN 978-966-8617-90-4

Харольд Дж. Сейла - Радость одиночества в окружении супружеских пар – Содержание

Вступление

  • 1. Примирение с мечтами

  • 2. Обращение самых больших врагов на вашу сторону

  • 3. В чем вы на самом деле нуждаетесь?

  • 4. Сила положительных решений

  • 5. Что делать с ожиданиями других людей?

  • 6. Разве мы не можем быть просто друзьями?

  • 7. Жизненный выбор и Божья воля

  • 8. Если вам придется оставить ряды неженатых

  • 9. Не беспокойся, будь счастливым!

Views 74
Rating
Added 19.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

