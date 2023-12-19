Сейла - Руководство

Знакомый как-то рассказывал мне о том, как он летел однажды в самолете, и рядом с ним сидел парень, который носил обручальное кольцо на среднем пальце руки. Да, существуют страны, где действительно принято носить обручальные кольца на этом пальце, но большинство людей - по крайней мере на Западе - носят обручальные кольца на безымянном пальце левой руки. Этот обычай очень древний, фактически он берет свое начало из поверья, бытовавшего еще у древних римлян, согласно которому из безымянного пальца левой руки прямо в сердце идет артерия.

«Послушайте, - обратился мой друг к своему спутнику, - конечно, это не мое дело, но я заметил, что вы носите обручальное кольцо не на том пальце!»

«Да, - ответил незнакомец, - дело в том, что я и женат не на той женщине!»

Вы не представляете, как много людей думают точно так же о своих женах или мужьях. После того, как испаряются последние следы романтики первых встреч и свадебного торжества (это происходит, как правило, в течение первых двух лет), один из супругов может очнуться и сказать: «Эй, я совершил (а) большую ошибку! Я живу не с тем человеком, за которого выходила замуж (на котором женился)!» Вот именно в этот момент человек подходит к развилке на своем жизненном пути, и выбор дальнейшей дороги повлечет за собой очень серьезные последствия. Он или она задает себе вопрос: «Так, собираюсь ли я жить в этом браке и пытаться сделать все возможное, чтобы улучшить, честно говоря, незавидную ситуацию, в которую я попал(а), или пойду тем путем, который выбирает большинство - пошлю все куда подальше, разведусь и попробую еще раз все с начала?» Дилемма, перед которой вы оказываетесь, может значительно осложниться тем, что Бог не одобряет развод, поэтому разочарование из-за отсутствия счастья в семье усугубляется и может порой развиться в самую настоящую депрессию.

Вы начинаете задумываться: «А может быть у Бога извращенное чувство юмора, так как Он желает, чтобы Его дети продолжали сохранять неудачный брак, хотя Он знает, что они несчастны и страдают. Или у Него в запасе есть какой- то способ решить проблемы, научиться общению, устранить конфликт и жить вместе?» И вы не можете решить для себя, какой же из этих двух вариантов больше похож на правду.

Харольд Дж. Сейла – 52 совета супружеским парам

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Издательство «Ключ», 2003. – 318 с.

Харольд Дж. Сейла – 52 совета супружеским парам – Содержание

Предисловие

Часть I Возвращаясь к истокам

День 1 Рецепт счастливого брака - День 2 Сочетаясь браком со своей противоположностью - День 3 Самый женатый человек в мире - День 4 Когда отсутствует преданность - День 5 Преданность и жизнь - День 6 Преданность спасает брак

Часть II Любовь — это забота

День 7 Любовь придает смысл этому вращению - День 8 Я люблю тебя - День 9 Влюбляясь и остывая - День 10 Вновь разжигая пламя любви - День 11 Влюбиться дважды - День 12 Здесь говорит любовь

Часть III Получая то, что ожидали

День 13 Когда «достаточно» буквально соответствует своему значению - День 14 Преодолевая желание «задать по первое число» - День 15 Я здесь главный!... да неужели!? - День 16 Почем нынче жены? - День 17 Я тебя люблю, ты - само совершенство... а теперь изменись

Часть IV Измена и брак

День 18 Обратная сторона человеческой природы - День 19 Цена измены - День 20 Первые шаги к измене - День 21 Покаяние царя Давида - День 22 В поисках путей выхода из супружеской неверности - День 23 Когда вас искушают - День 24 Этот пропитанный сексом мир - День 25 Чувство вины

Часть V Мужчины и женщины очень разные

День 26 Мужчины и женщины выражают свои мысли по-разному - День 27 Мужчины и женщины слушают по-разному - День 28 Мужчины и женщины думают по-разному - День 29 Никогда не называйте их слабым полом - День 30 Проблемы в браке - проблемы в общении - День 31 Ориентируемся в общении на успех - День 32 Молчаливый муж - День 33 Думаете, что знаете своего мужа? - День 34 Уверены, что знаете свою жену? - День 35 Почему я боюсь сказать тебе, кто я есть? - День 36 Чего женщины больше всего ждут от брака?

Часть VI Брак и требования жизни

День 37 Как мужчины попадают в «черный список» - День 38 Как выбраться из «черного списка» - День 39 Совмещая работу и семью - День 40 Цена работающей жены - День 41 Мифы, убивающие брак - День 42 Деньги, разрушающие брак - День 43 В горе и радости

Часть VII Попросим Бога за свой брак

День 44 Можно ли спасти этот брак? - День 45 Замысел Божий и брак - День 46 Обращая мужа или жену ко Христу - День 47 Молимся вместе - День 48 Молитвенная терапия и супружество

Часть VIII Подумаем о завтрашнем дне

День 49 Химия любви - День 50 Мудрость, знания и умение - День 51 Время разногласий - День 52 Требуется текущий ремонт

Послесловие

Перечень сносок