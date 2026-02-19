Сейла - Успешный брак

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family

В мире, где количество разводов растет, Харольд Сейла предлагает трезвый и обнадеживающий взгляд на супружество. Автор развенчивает миф о «романтической сказке», заменяя его концепцией динамичных, развивающихся отношений. Центральная идея книги заключается в том, что успех в браке достижим для любой пары, готовой строить свои отношения на прочном фундаменте из обязательств, доверия и открытого общения.

Сейла исследует психологические аспекты совместимости и типичные «подводные камни», такие как финансовые трудности, вмешательство родственников и сексуальное несовпадение. Это книга о том, как превратить теоретические знания о любви в осязаемую реальность, создавая атмосферу, в которой оба партнера могут расти и чувствовать себя защищенными.

Харольд Дж. Сейла - Успешный брак - реальность

Перевод - Базылева С. Н.

World Wide Printing 2000

ISBN 1-58712-027-5

Харольд Дж. Сейла - Успешный брак - реальность - Содержание

Вступление

  • 1/ Жизнь семьи поставлена под угрозу

  • 2/ Формула успеха для семейной жизни

  • 3/ Жить любовью

  • 4/ Переплетение семейных отношений

  • 5/ Что делать, если дуэт превращается в трио

  • 6/ Разрешение конфликтных ситуаций в браке

  • 7/ Секрет номер один

  • 8/ Больше, чем любовь

  • 9/ Сексуальные отношения супругов

  • 10/ Божий план материального обеспечения

Added 19.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

