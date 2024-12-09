Сэйнт Джеймс - Ривз - Жди меня

Мое первое знакомство с движением «Истинная любовь ждет» произошло, когда мне было лет шестнадцать, на собрании в Преории, штат Иллинойс. Я была приглашена петь для нескольких сотен молодых людей в местном парке. Темой вечера была «Сексуальная чистота».

После того, как выступающий закончил речь, он спросил, кто из присутствующих чувствует побуждение посвятить себя и дать обет не иметь сексуальных отношений до брака. Почти все молодые люди, в том числе и я, откликнулись на его призыв.

С того дня у меня появилось страстное желание делиться с молодежью вестью о чудесном Божьем плане, о Его замечательной защите — сексуальном воздержании до брака.

Уже несколько лет я проповедую о проекте «Истинная любовь ждет», говорю о том, что храню девственность и воодушевляю молодых людей не вступать в сексуальные взаимоотношения до брака. Долгое время мне хотелось написать песню, которая бы призывала молодых людей держаться Божьих стандартов чистоты. Однажды, просматривая записи своих идей для нового альбома Transform (Преображение), я увидела заметку «„песня о чистоте", в которой содержалось бы слово любимый!»

Прошли месяцы, я уже заканчивала работу над новым диском, и мы наконец-то нашли все нужные песни, а песни о чистоте так и не было.

В то лето во время концерта на Христианском фестивале в Норсвест я встретила одного друга. В разговоре он поинтересовался, написала ли я песню, о которой говорила уже несколько лет. Я ответила — нет, тогда он и другие присутствующие при этом разговоре стали воодушевлять меня написать песню о непорочности, потому что в такой песне действительно есть огромная необходимость. Мой друг поделился со мной, что пишет книгу под названием «Парень встречает девушку» и хотел бы поместить мою песню в своей книге. (Вы, наверно, догадались, что это был Джошуа Харрис, а книга, над которой он тогда работал, — «Я попрощался со свиданиями».)

Спустя несколько недель после нашего разговора, песня «пришла». Я верю, что она была вдохновлена Богом, потому что я написала ее за час.

Я очень благодарна Богу за дарованную Им песню «Жди меня». С огромным удовольствием прочитала тысячи электронных и простых писем от различных людей, на которых она оказала влияние. За восемь лет служения ни одна из моих песен не задевала за живое так, как эта. Через нее я поняла, что всем нам нужно ободрение, чтобы продолжать хранить чистоту; не только в физическом смысле, но в сердце и в жизни в целом.

Сэйнт Джеймс P., Ривз Д. - Жди меня – Радость чистоты в романтических отношениях

Пер. с англ. — Μ.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2008. — 176 с.

ISBN 978-5-94324-046-1

Сэйнт Джеймс P., Ривз Д. - Жди меня – Содержание

Признания

Предисловие

Глава 1 Снова мечтать. Обновленная мечта о настоящей любви

Глава 2 Вопросы разума. Охранять свой разум, чтобы принимать мудрые решения

Глава 3 Экстаз (или агония) секса. Почему лучше ждать

Глава 4 Сохраняя чистоту. Практические советы, как можно ждать, живя в культуре, которая кричит: «Делай это!»

Глава 5 Любовь и брак. Что же это, чего мы ожидаем

Глава 6. Второй шанс. Прощение и надежда для тех, кто мучим виной и обидой

Глава 7 Хорошо, что ты спросил! Вопросы и ответы о сексуальной чистоте

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