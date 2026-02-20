Шабельников - Функциональная психология

Этот учебник Виталия Константиновича Шабельникова представляет собой фундаментальный пересмотр традиционных взглядов на природу психики. Автор развивает идеи функциональной психологии, где психика рассматривается не как набор изолированных функций (память, мышление и т.д.), а как динамическая система, формирующаяся внутри более широких социальных и природных систем. Главная идея курса заключается в том, что психика — это не «вещь в себе», а орган взаимодействия, который «достраивается» средой и социальными задачами, стоящими перед человеком.

Шабельников детально анализирует процесс формирования психологических систем, показывая, как внешние социальные детерминанты превращаются во внутренние психологические механизмы. В книге прослеживается эволюция человеческого сознания в контексте истории и культуры, при этом автор опирается на идеи Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, развивая их в сторону системного подхода. Учебник помогает понять, как личность «вписывается» в глобальные системы и как масштаб этих систем (семья, этнос, человечество) определяет структуру и возможности индивидуального разума.

Книга ориентирована на студентов и специалистов, стремящихся к глубокому теоретическому осмыслению психологии. Она учит видеть за частными проявлениями человеческого поведения работу мощных системных механизмов. Это пособие для тех, кто ищет в психологии не просто набор рецептов, а цельную научную картину мира, объясняющую логику развития человеческой субъективности как части единого мирового процесса.

Шабельников В.К. - Функциональная психология - Формирование психологических систем - Учебник для вузов

2-е изд., испр. — М.: Академический проект, 2020. — 592 с.— (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2875-3

Шабельников В.К. - Функциональная психология – Содержание

Предисловие

Раздел I. ПСИХИКА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Природа - жизнь - личность: принципы сзмооргзниззции

Введение

Часть 1. Развитие представлений о природе психики Глава 1. Образ психики в картине мира Глава 2. Формирование научных представлений о природе психики Глава 3. Развитие деятельностного подхода к пониманию психики в советской психологии

Часть 2. Функциональные системы в деятельности, в обществе, в природе Глава 1. Принципы системности Глава 2. Психика, деятельность и личность как функциональные органические системы Глава 3. Жизнь как функциональная система Глава 4. Органические системы физического мира

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ БЫСТРОЙ МЫСЛИ (Психологические механизмы «непосредственного» понимания объектов)

Глава 1. Целостность мысли. Мышление в восприятии

Глава 2. К механизмам психического процесса через его формирование. Проблема свертывания умственных процессов

Глава 3. Формирование линейной структуры мыслительного действия

Глава 4. Формирование иерархической структуры категоризации

Глава 5. Некоторые условия, препятствующие образованию симультанной категоризации. Категоризация с изменяющейся системой классов

Глава 6. Формирование мотивации

Итоги. Проблемы. Гипотезы

ПРИЛОЖЕНИЕ. Предисловие П.Я. Гальперина к изданию «Формирования быстрой мысли» 1982 г