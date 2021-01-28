Шахбазян - Крымов - Зракъ раба прiимъ

Данная монография представляет достаточно ясную картину противостояния на протяжении конца XIX - начала XXI в. двух направлений христианского богословия: «богословия искупления» и «богословия воплощения» (воспользуемся процитированным в монографии выражением историка II Ватиканского собора Жиля Рутье, увидевшего «основное противоречие между богословием воплощения и богословием искупления»), которые дают понимание причины и цели воплощения Христова согласно так называемым юридической и органической теориям Искупления.

Работа проведена на материале текстов богословских сочинений католического Запада и православного Востока (преимущественно относящихся к Русской Православной Церкви) в контексте документов Церковных Соборов и сочинений свв. отцов. Авторы, открыто заявляющие о своей приверженности «богословию искупления», отказались от широты охвата материала (прежде всего - персоналий), избрав путь предельно детального критического разбора сочинений лишь наиболее влиятельных богословов, отстаивающих «органический» взгляд на Искупление. Такое решение представляется довольно обоснованным, поскольку представители обоих направлений выражают претензию на соответствие традиционному ортодоксальному учению Церкви и настаивают на укорененности своих взглядов в Священном Предании. Для того чтобы оценить обоснованность претензий, авторам пришлось рассмотреть огромное количество цитат из свв. отцов и ссылок на их тексты, предлагаемых сторонниками «богословия воплощения» в качестве опоры. Разумеется, при расширении круга рассматриваемых персоналий авторам пришлось бы писать многотомное исследование. Надо признать, что число обнаруженных авторами тенденциозных интерпретаций цитируемых источников, недобросовестного цитирования и даже буквальных искажений текстов оказалось впечатляющим.

Но проделанная работа не осталась просто коллекцией критических наблюдений и заметок, не отвлекла авторов от главной цели - попытки увидеть за деталями два целостных взгляда на христианство, отчетливо проявляющихся в различном раскрытии смысла большинства его ключевых понятий: сотворения человека, грехопадения, воплощения Христова, крестной смерти Спасителя, Евхаристии, Церкви и, наконец, спасения и посмертной участи человека. Кроме того, авторам удалось показать принципиальную связь понимания смысла названных понятий с пониманием смысла терминов «сущность» (природа) и «ипостась» (личность, лицо, индивид).

Пройденный авторами путь и достигнутый ими результат можно признать первым в богословской литературе опытом целостного и, одновременно, детализированного сравнительного анализа «богословия искупления» и «богословия воплощения». Авторам удалось убедительно показать, что именно «богословие искупления» является традиционным ортодоксальным учением Церкви, тогда как «богословие воплощения» представляет собой извод оригенизма. Вместе с тем авторами впервые введено в научный оборот и достаточно аргументированно обосновано понимание оригенизма как инклюзивистской версии гностицизма (в отличие от эксклюзивизма традиционного гностицизма).

Хотя в работе прослеживание ранних (до конца XIX в.) истоков современного «богословия воплощения» (помимо, разумеется, Оригена) лишь кратко намечено, монография открывает возможность для дальнейших исследований в этом направлении.

К. Г. Шахбазян, В. В. Крымов, М. А. Шахбазян - Зракъ раба прiимъ... К вопросу об искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX - начала XXI в.

Краснодар: Традиция, 2020. - 368 с.

ISBN 978-5-91883-350-6

К. Г. Шахбазян, В. В. Крымов, М. А. Шахбазян - Зракъ раба прiимъ... К вопросу об искажениях ортодоксального понимания Боговоплощения в католической и православной богословской мысли конца XIX - начала XXI в. - Содержание

Предисловие

Введение

1. Искажение ортодоксального понимания Боговоплощения в католическом богословии XX века 1.1. Учение II Ватиканского собора 1.2. «Новая теология» 1.3. Некоторые итоги

2. Искажение святоотеческого учения в православном богословии конца XIX - начала XXI в 2.1. Учение о Боговоплощении в современном школьном богословии 2.2. Протопресвитер Иоанн Мейендорф 2.3. Владимир Лосский: критический очерк догматического богословия 2.4. «Метафизика всеединства» 2.5. Митрополит Антоний (Храповицкий) 2.6. Архимандрит Иларион (Троицкий)

3. Ортодоксальное учение о Боговоплощении 3.1. Священомученик Ириней Лионский и святитель Афанасий Александрийский 3.2. Святители Василий Великий и Григорий Нисский 3.3. Учение о μορφή у других свв. отцов 3.4. Преподобные Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин

Выводы

Послесловие: Критский собор

Вклады авторов

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