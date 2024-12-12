Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире
Гениальный армянский поэт и богослов Х-XI веков Григор Накераци в Книге скорбных песнопений пытается понять и проанализировать глубины и тайны человеческой души и сущности и, обнажая свое эго, пытается познать себя и свой сложнейший внутренний мир. Тем не менее человеческая душа остается для него неразгаданной тайной. Другой выдающийся поэт армянского народа Паруйр Севак в современном мире пытается анализировать и изучить человеческую природу через свой сборник стихов " Человек на ладони", однако человеческая душа на ладони поэта продолжает оставаться мучительной, необъяснимой и недосягаемой загадкой.
Современные школы психологии и разные науки, изучающие человеческую сущность с разных сторон, хотя и дают конкретные и четкие сведения о природе человека, тем не менее не могут передать той общей картины, способной раскрыть настоящую сущность человеческой природы и цели его бытия. Лишь сам человек может объяснить, кем он является, и лишь Бог может изменить его ужасную и безвыходную ситуацию. Человек находится на ладони Бога, и только там он познается и описывается, и Слово Божье - тот ключ, который может объяснить тайну человеческой души и смысл ее существования.
Внутреннее исцеление во Христе - одно из прославленных моментов спасения и прекрасное отображение исцеляющей божественной любви. Это результат искупления, дарованного Христом, Который нас заново ввергает в круговорот, где мы освобождаемся от последствий греха, обновляемся по подобию славного образа нашего Творца. Внутреннее исцеление не является новым и современным пониманием, берущим начало от новых наук, это не результат новых теологических размышлений, но излияние любви Доброго Пастыря. Внутреннее исцеление - это предложение любви Христа оскорбленному и униженному человечеству для освобождения от прошлого и восстановления через прикосновение Святого Духа. Служение внутреннего исцеления - это живительный дар Христа всем отверженным и униженным, чтобы они нашли приют в объятиях утешающего Бога. Христос Своим словом и Кровью очищает Свою Церковь, и исцеление - тоже орудие в Его руках, чтобы представить Свою Церковь перед Собой во славе, святой и непорочной, без порока и пятен.
Именно на помощь израненным обидами и душевными страданиями людям был призван пастор Раффи Шахвердян. Он бережно и с заботой направлял людей к прощению и исцелению, показывая на оставленный нам в Священном Писании пример Иисуса Христа. Эта книга написана в результате многолетнего опыта служения душепопечения.
Раффи Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире
Санкт-Петербург 2023
ISBN 978-5-7454-1791-7
Раффи Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире - Содержание
ОТКРОВЕННОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 . ПРОЩЕНИЕ СКВОЗЬ БОЛЬ
- САМЫЙ РАНЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК
- ВОЗЗОВИ К ОТЦУ
- СЕРДЦЕ ОТЦА
- БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ
- ЗА КОГО ХОДАТАЙСТВОВАЛ ИИСУС?
- ИСТОРИЯ САХИРЫ
- ТЫ ПРОЩАЕШ Ь, ЧТОБЫ ПОБЕДИТ Ь
- КОГДА ТЫ ПРОЩАЕШ Ь
- СОВЕРШЕННОЕ ПРОЩЕНИЕ
- КОГДА ТЫ НЕ ПРОЩАЕШ Ь
- ПРОЦЕСС ИСЦЕЛЕНИЯ
2. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
- ТРОЕ РАСПЯТЫХ
- ПЕРВЫЙ ТИП
- ИСТОРИЯ ДЕЙЗИ
- ВТОРОЙ ТИП
- ТРЕТИЙ ТИП
- РАЙ РАСЦВЕТЕТ ИЗ ТВОИХ РАН
3. ЛЮБОВЬ НА КРЕСТЕ, ИСЦЕЛЕНИЕ У КРЕСТА
- БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА
- ГУСЛИ ЛЮБВИ ПРОТИВ СМЕРТОНОСНОГО КОПЬЯ
- ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАТЕРИНСТВО
- ЗАПАХ МОЕЙ МАМЫ
4. ЖАЖДА ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ
- ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЖАЖДАЛ И УМИРАЛ Н А КРЕСТЕ
- ДА С БУДЕТСЯ ПИСАНИЕ !
- КРИК О ВНУТРЕННЕЙ ЖАЖДЕ
- ЗАКРЫТУЮ РАНУ НЕ ВЫЛЕЧИШЬ
- ГОЛУБИНЫЙ СКИТ
- ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ
5. ПСАЛОМ НА КРЕСТЕ
- БРАТ АЛЬФРЕД
- ПРИМКНИ РАНАМИ К КРЕСТУ, КРИК ЖЕ ОБРАТИ К НЕБЕСАМ
- СЕКРЕТ ИСЦЕЛЕНИЯИОВА
- ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
6. СОВЕРШИЛОСЬ !
- ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ ТВОИМИ РАНАМИ ?
- ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНИЛИСЬ
- ПАВЕЛ В ТЮРЬМЕ
- ЧТО ПРОИЗОШЛО НА КРЕСТЕ?
- ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЩЕНИЯ ОТ КОРРИ ТЕН БУМ
7. ВЕЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
- ИСТОРИЯ САИДА
- ИСТОРИЯ ПЕСНИ « ВСЕ Я ОТДАЮ »
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