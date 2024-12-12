Гениальный армянский поэт и богослов Х-XI веков Григор Накераци в Книге скорбных песнопений пытается понять и проанализировать глубины и тайны человеческой души и сущности и, обнажая свое эго, пытается познать себя и свой сложнейший внутренний мир. Тем не менее человеческая душа остается для него неразгаданной тайной. Другой выдающийся поэт армянского народа Паруйр Севак в современном мире пытается анализировать и изучить человеческую природу через свой сборник стихов " Человек на ладони", однако человеческая душа на ладони поэта продолжает оставаться мучительной, необъяснимой и недосягаемой загадкой.

Современные школы психологии и разные науки, изучающие человеческую сущность с разных сторон, хотя и дают конкретные и четкие сведения о природе человека, тем не менее не могут передать той общей картины, способной раскрыть настоящую сущность человеческой природы и цели его бытия. Лишь сам человек может объяснить, кем он является, и лишь Бог может изменить его ужасную и безвыходную ситуацию. Человек находится на ладони Бога, и только там он познается и описывается, и Слово Божье - тот ключ, который может объяснить тайну человеческой души и смысл ее существования.

Внутреннее исцеление во Христе - одно из прославленных моментов спасения и прекрасное отображение исцеляющей божественной любви. Это результат искупления, дарованного Христом, Который нас заново ввергает в круговорот, где мы освобождаемся от последствий греха, обновляемся по подобию славного образа нашего Творца. Внутреннее исцеление не является новым и современным пониманием, берущим начало от новых наук, это не результат новых теологических размышлений, но излияние любви Доброго Пастыря. Внутреннее исцеление - это предложение любви Христа оскорбленному и униженному человечеству для освобождения от прошлого и восстановления через прикосновение Святого Духа. Служение внутреннего исцеления - это живительный дар Христа всем отверженным и униженным, чтобы они нашли приют в объятиях утешающего Бога. Христос Своим словом и Кровью очищает Свою Церковь, и исцеление - тоже орудие в Его руках, чтобы представить Свою Церковь перед Собой во славе, святой и непорочной, без порока и пятен.

Именно на помощь израненным обидами и душевными страданиями людям был призван пастор Раффи Шахвердян. Он бережно и с заботой направлял людей к прощению и исцелению, показывая на оставленный нам в Священном Писании пример Иисуса Христа. Эта книга написана в результате многолетнего опыта служения душепопечения.