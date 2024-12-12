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Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире

Раффи Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Гениальный армянский поэт и богослов Х-XI веков Григор Накераци в Книге скорбных песнопений пытается понять и проанализировать глубины и тайны человеческой души и сущности и, обнажая свое эго, пытается познать себя и свой сложнейший внутренний мир. Тем не менее человеческая душа остается для него неразгаданной тайной. Другой выдающийся поэт армянского народа Паруйр Севак в современном мире пытается анализировать и изучить человеческую природу через свой сборник стихов " Человек на ладони", однако человеческая душа на ладони поэта продолжает оставаться мучительной, необъяснимой и недосягаемой загадкой.
Современные школы психологии и разные науки, изучающие человеческую сущность с разных сторон, хотя и дают конкретные и четкие сведения о природе человека, тем не менее не могут передать той общей картины, способной раскрыть настоящую сущность человеческой природы и цели его бытия. Лишь сам человек может объяснить, кем он является, и лишь Бог может изменить его ужасную и безвыходную ситуацию. Человек находится на ладони Бога, и только там он познается и описывается, и Слово Божье - тот ключ, который может объяснить тайну человеческой души и смысл ее существования.
Внутреннее исцеление во Христе - одно из прославленных моментов спасения и прекрасное отображение исцеляющей божественной любви. Это результат искупления, дарованного Христом, Который нас заново ввергает в круговорот, где мы освобождаемся от последствий греха, обновляемся по подобию славного образа нашего Творца. Внутреннее исцеление не является новым и современным пониманием, берущим начало от новых наук, это не результат новых теологических размышлений, но излияние любви Доброго Пастыря. Внутреннее исцеление - это предложение любви Христа оскорбленному и униженному человечеству для освобождения от прошлого и восстановления через прикосновение Святого Духа. Служение внутреннего исцеления - это живительный дар Христа всем отверженным и униженным, чтобы они нашли приют в объятиях утешающего Бога. Христос Своим словом и Кровью очищает Свою Церковь, и исцеление - тоже орудие в Его руках, чтобы представить Свою Церковь перед Собой во славе, святой и непорочной, без порока и пятен.
Именно на помощь израненным обидами и душевными страданиями людям был призван пастор Раффи Шахвердян. Он бережно и с заботой направлял людей к прощению и исцелению, показывая на оставленный нам в Священном Писании пример Иисуса Христа. Эта книга написана в результате многолетнего опыта служения душепопечения.

Раффи Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире

Санкт-Петербург 2023
ISBN 978-5-7454-1791-7

Раффи Шахвердян - 7 ключей к исцелению от самого раненого человека в мире - Содержание

ОТКРОВЕННОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 . ПРОЩЕНИЕ СКВОЗЬ БОЛЬ
  • САМЫЙ РАНЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  • ВОЗЗОВИ К ОТЦУ
  • СЕРДЦЕ ОТЦА
  • БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ
  • ЗА КОГО ХОДАТАЙСТВОВАЛ ИИСУС?
  • ИСТОРИЯ САХИРЫ
  • ТЫ ПРОЩАЕШ Ь, ЧТОБЫ ПОБЕДИТ Ь
  • КОГДА ТЫ ПРОЩАЕШ Ь
  • СОВЕРШЕННОЕ ПРОЩЕНИЕ
  • КОГДА ТЫ НЕ ПРОЩАЕШ Ь
  • ПРОЦЕСС ИСЦЕЛЕНИЯ
2. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
  • ТРОЕ РАСПЯТЫХ
  • ПЕРВЫЙ ТИП
  • ИСТОРИЯ ДЕЙЗИ
  • ВТОРОЙ ТИП
  • ТРЕТИЙ ТИП
  • РАЙ РАСЦВЕТЕТ ИЗ ТВОИХ РАН
3. ЛЮБОВЬ НА КРЕСТЕ, ИСЦЕЛЕНИЕ У КРЕСТА
  • БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА
  • ГУСЛИ ЛЮБВИ ПРОТИВ СМЕРТОНОСНОГО КОПЬЯ
  • ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МАТЕРИНСТВО
  • ЗАПАХ МОЕЙ МАМЫ
4. ЖАЖДА ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ
  • ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЖАЖДАЛ И УМИРАЛ Н А КРЕСТЕ
  • ДА С БУДЕТСЯ ПИСАНИЕ !
  • КРИК О ВНУТРЕННЕЙ ЖАЖДЕ
  • ЗАКРЫТУЮ РАНУ НЕ ВЫЛЕЧИШЬ
  • ГОЛУБИНЫЙ СКИТ
  • ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПУТЬ ЛЮБВИ
5. ПСАЛОМ НА КРЕСТЕ
  • БРАТ АЛЬФРЕД
  • ПРИМКНИ РАНАМИ К КРЕСТУ, КРИК ЖЕ ОБРАТИ К НЕБЕСАМ
  • СЕКРЕТ ИСЦЕЛЕНИЯИОВА
  • ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
6. СОВЕРШИЛОСЬ !
  • ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ ТВОИМИ РАНАМИ ?
  • ПРОРОЧЕСТВА ИСПОЛНИЛИСЬ
  • ПАВЕЛ В ТЮРЬМЕ
  • ЧТО ПРОИЗОШЛО НА КРЕСТЕ?
  • ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЩЕНИЯ ОТ КОРРИ ТЕН БУМ
7. ВЕЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
  • ИСТОРИЯ САИДА
  • ИСТОРИЯ ПЕСНИ « ВСЕ Я ОТДАЮ »
Views 200
Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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