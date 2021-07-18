В незапамятные времена где-то между Африкой и Индостаном была река, настолько еврейская, что соблюдала шабат. По словам путешественника IX века Эльдада Данита (Элдада ха-Дани), река Самбатион в течение шести дней в неделю толкала тяжелые камни по своему песчаному руслу. На седьмой день она, подобно Творцу в ту пору, когда он мастерил Вселенную, отдыхала. Некоторые авторы писали, что на ночь Самбатион пересыхал. Другие божились, что река становилась безводной — дорогой из движущихся камней, которые ударялись и терлись друг о друга с такой силой, что за полторы тысячи шагов был слышен глухой грохот, подобный звуку «морской бури». Если что и могло заставить Самбатион отказаться от своего эксцентричного поведения, так только его собственные неестественные законы. Говорили, что, если наполнить мешок его песком, а потом высыпать песок в стеклянный сосуд, тайна реки предстанет перед наблюдателем во всей полноте. Когда опустится закат и настанет конец субботы, белые песчинки, в течение всего дня отдыха не подававшие ни малейших признаков жизни, вдруг зашевелятся, затрясутся и начнут биться о стенки сосуда, словно желая вернуться в материнский поток. Если какой-нибудь бесстрашный путешественник решит воспользоваться шабатом, чтобы пересечь каменистое русло, из его затеи, предупреждал Эльдад, ничего не выйдет, ибо «как только начнется суббота, противоположный берег вспыхнет огнем, и пламя будет гореть до самого конца шабата. Ни один человек не способен подойти к реке ближе, чем на полтысячи шагов, ибо дальше ему пришлось бы ступать по огню».

В 1480 году в Мантуе были опубликованы «Письма» Эльдада, так что один из самых ранних печатных еврейских текстов представлял собой описание путешествия в воображаемое. Но границы мира менялись каждый раз, как только очередная каравелла огибала побережье Африки, устремляясь на северо-восток, в Индию. Самые фантастические истории могли оказаться правдой. К тому же была одна немаловажная причина надеяться на то, что какой-нибудь бесстрашный путешественник отыщет Самбатион: ходила легенда, что где-то на его берегах обитают четыре потерянных колена Израилева — племена, в VIII веке до н.э. уведенные в далекие края ассирийскими завоевателями. Об их местонахождении было известно лишь одно: оно далеко на востоке, ибо ассирийцы правили огромным государством, простиравшимся от побережья Йемена до Каспия. Но если бы удалось найти Самбатион, нашлись бы и израильтяне, сохранившиеся в изгнании, подобно насекомым в янтаре. Рассказы о них напоминали сказки. Они ездили верхом на слонах по долинам, где не было ядовитых существ. «У них нет ничего нечистого... ни диких зверей, ни мух, ни блох, ни вшей, ни лисиц, ни скорпионов, ни змей, ни собак...» Они жили в высоких красивых домах, красили свою одежду киноварью, не держали работников, но сами возделывали плодородную землю. Гранаты плодоносили не переставая, с деревьев падали мясистые, сочные, медовые на вкус фиги. Их край был страной кошерных молочных рек с кисельными берегами.

Даже те, кто подозревал, что рассказ Эльдада выдуман от начала до конца, жаждали узнать больше, ибо обнаружение реки и пропавших колен на ее берегах явилось бы тем знамением, о котором мечтал каждый еврей. По преданию, явление царя-избавителя из дома Давида, истинного Мессии, Освободителя Иерусалима, Восстановителя Храма, будет возвещено обнаружением потерянных колен Израиля во главе с коленом Рувима. В 1453 году, когда Константинополь был захвачен турками, распространились слухи, что Самбатион остановил свое течение и потерянные колена готовятся к воссоединению с остальным миром, если, конечно, уже этого не сделали. Рабби Овадья из Бертиноро, отнюдь не легковерный простак, находясь в 1487 году Иерусалиме, счел необходимым спросить у освобожденных рабов, есть ли у них сведения о Самбатионе и народе, живущем на его дальних берегах. «Евреи Адена,— писал он своему брату,— говорят обо всем этом с такой уверенностью, как если бы они сами побывали в тех местах». Первая книга на иврите ученого географа Авраама Фариссоля «Иггерет орхот олам» («Эпистола об устройстве вселенной») содержит сведения о местонахождении реки где-то в Азии.

Саймон Шама - История евреев: Осознание дома: 1492—1900

Екатеринбург : Гонзо, 2021. — 768 с.

ISBN 978-5-904577-86-5

Саймон Шама - История евреев: Осознание дома: 1492—1900 - Содержание

1. МОГЛО Л И ЭТО БЫТЬ СЕЙЧАС?

I. Давид

II. Соломон

2. В ПУТИ

I. Caminho Dificil

II. Сестры

3. УСТРОИТЕЛЬ ЗРЕЛИЩ

4. ВРЕМЯ СОЛОВЬЯ

5. МУЗЫКА И СЛЕЗЫ

I. Леоне

II. Сарра

III. Леоне, Саломоне, Симоне: лицом к миру

6. ЕВРЕИ БЕЗ СТРАДАНИЙ?

7. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

I. Королева в храме

II. Сбившиеся с пути?

III. Евреи в Америке!

8. КОРОНА

I. Призраки

II. Торжество нормальности

9. ЕДИНЕНИЕ УМОВ

I. Руины

II. Прогулки в саду

10. БЕЗБОРОДЫЕ ЕВРЕИ

I. Боец и фанаты

II. Апельсины и лимоны

III. Пророк Даниэль

11. ГРАЖДАНЕ ЕВРЕИ

I. Слушай, Израиль

II. Êtes-vous de la Nation?

III. Демократия смерти

IV. Хелек Тов

V. Чолнт

12. ПОЛИН

I. Камни Подолья

II. Безумная ночь в Лянцкороне

III. Человек в белом атласе

IV. Мальчишки

13. АМЕРИКАНЦЫ

I. Дом для Урии, ковчег для Ноя

II. В пути

III. Неощипанный

14. СОВРЕМЕННОСТЬ И ЕЕ ЦУРИС

I. Музыка железной дороги

II. «Мы единый народ»

III. Зов Моисея

15. ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

I. Разочарование Хаима Хибшуша

II. Купола семитов

III. Милая Одесса

IV. Катра, 1884 год

V. Возвращение гадитов

16. ДОЛЖНО ЛИ ЭТО СЛУЧИТЬСЯ СЕЙЧАС?

I. Евреи в кино

II. Занавес поднимается

III. На улице Пророков

Неавторитетный глоссарий встречающихся в книге терминов из иврита и идиша

Дополнительная литература

Благодарности