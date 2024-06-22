За мои двенадцать лет работы в должности школьного учителя и директора колледжа мне часто приходилось слышать эмоциональные высказывания раздраженных родителей о том, что они совершенно не представляют себе, как приучить своих детей душой приближаться к Богу.

Подчас испугавшись нынешней опасной для детей окружающей обстановки или страшась вульгарной распущенности и антирелигиозных настроений этого возраста, мамы и папы чувствуют себя почти или совершенно не подготовленными к воспитанию своих сыновей и дочерей.

Многие родители и сами совсем недавно обратились в веру. Они не являются ни выходцами из христианских семей, ни представителями многочисленных прихожан. И часто они просто по-мирски не имеют представления, что такое религиозные родители.

Так было и во времена Моисея. Когда Бог в первый раз отобрал группу самых обыкновенных людей для того, чтобы они стали Его особыми чадами, Он полюбил их и захотел, чтобы они жили счастливо, были здоровы и деятельны. Поэтому Он даровал им свод правил, по которым им следовало жить. Он просил их внушать эти правила и их детям. Таким образом Он смог увековечить избранный народ, оставив себе избранников из каждого поколения.*

Какая огромная ответственность была возложена на этих детей Израиля! Ведь жили они по соседству с абсолютно невежественными людьми - язычниками. Язычники поклонялись сотням богов, имели по два десятка жен и любовниц и приносили своих детей в жертву на ритуальных кострах. Как в таком грехе можно было воспитать своего ребенка богобоязненным родителям?

У Бога был замысел. Он предвидел, что дело это непростое, но со свойственными Ему мудростью и талантом Он предоставил нам не только содержание, но и методы воспитания детей в духе Своего образа жизни. Такое специальное руководство по воспитанию мы и сегодня находим в Библии.

Не имеет значения, испытываем ли мы страх перед воспитанием детей в наше время или нет. Бог не спрашивает нас и о том, пришли ли мы из идеальных домов-Ему хорошо известны наши недостатки. Он, однако, ждет от нас действий в соответствии со Своим замыслом о воспитании детей.

Если вы совсем недавно обзавелись детьми - перед вами учебник. Если вы неопытный христианин - вот вам подробное руководство. Если вы чувствуете, что теряете надежду на лучшее будущее своей семьи - Господь, наш общий Отец, вверяет вам эту надежду.

Пусть любой из вас найдет в этой брошюре новые подходы к решению проблем вашей семьи. Пусть каждый родитель, тетушка, бабушка, опекун, учитель воскресной или христианской школы сделают свежий глоток из кладезя Истины. Да возрастем мы все стойкими воинами против врагов наших детей и воспитаем поколение, надежды которого будут обращены к Богу.

Донна Дж. Шамбак - Рассказывайте, внушайте и обучайте - Как передать свою веру новым поколениям

Минск, 1993. – 50 с.

Донна Дж. Шамбак - Рассказывайте, внушайте и обучайте – Содержание

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