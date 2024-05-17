Сону Шамдасани - Юнг, обнажённый своими биографами

Из-за мифов, выдумок и ошибок, которыми изобилует посвященная Юнгу литература, широкие слои общества не в состоянии отделить его вымышленный образ от исторической фигуры. Настораживает, что профессиональные юнгианцы тоже не защищены от этого. Положение дел осложняется нехваткой достоверной исторической и биографической информации о нем, а такж е плохо осознаваемым фактом — многие рукописи, записи семинаров и тысячи писем все еще не опубликованы.

Как такое могло случиться и как можно это исправить? Ответ можно найти, проследив историю попыток написания биографических описаний Юнга и оценив, насколько успешными они были. Прежде чем сделать это, рассмотрим некоторые основные аспекты того, как понимали Юнга. Фрейд и Юнг повсеместно считаются основателями психотерапии и современной глубинной психологии. Такое понимание представляет собой особый взгляд на то, какого рода областями они являются: вместо того чтобы рассматриваться как дисциплины, появившиеся в результате сложных процессов развития западной мысли и общества, в которых соединились многие дисциплины и которые вовлекали в себя многих людей, психотерапия и глубинная психология воспринимаются как единоличные создания Фрейда и Юнга. Эти мифы о сотворении психотерапии, в свою очередь, обладали важными функциями обоснования самой идентичности этих областей.

В последние десятилетия целая плеяда ученых предложила радикально иной подход к пониманию генезиса этих дисциплин. Недавно я обнародовал новые сведения о происхождении психологии Юнга вместе с новыми аспектами, связанными с подъемом современной психологии и психотерапии. Эта работа бросила вызов тому, что можно назвать «юнгианской легендой». Ее наиболее значимые составные части в целом таковы: Фрейд был основателем психотерапии; Юнг был его учеником и почерпнул свои идеи от него; двумя наиболее важными фигурами в генезисе деятельности Юнга были Фрейд и С. Шпильрейн; после разрыва с Фрейдом Юнг пережил нервный срыв, и из этого появилась аналитическая психология; в период «конфронтации с бессознательным» он открыл (или изобрел) представления о коллективном бессознательном, архетипах и индивидуации; аналитическая психология представляет собой пересмотр психоанализа; Юнг написал свою автобиографию, которая стала восприниматься как главный источник информации о его жизни и работе; аналитическая психология сегодня напрямую восходит к Юнгу и, действительно, была им основана.

В таком виде «легенда о Юнге» частично отдает дань тому, что называется «легендой о Фрейде». Ее основные элементы заключаются в притязаниях на то, что психоанализ оказал обширное воздействие на общество в XX веке и привел к масштабным

изменениям в социальной жизни; что Фрейд открыл бессознательное; что Фрейд был первым, кто начал исследовать сновидения и открыл их значение; что Фрейд был первым, кто начал изучать сексуальность, открыл детскую сексуальность; его открытия спровоцировали шквал неодобрения и викторианских репрессий; что Фрейд изобрел современную психотерапию и что психоанализ — это ее наиболее продвинутая форма; что все эти открытия основаны на его самоанализе и наблюдении за пациентами. За последниє сорок лет исследований работ Фрейда, тщательного критического разбора, проводимого историками идей Фрейда, эта легенда окончательно умерла. Но все же она каким-то образом продолжает жить в общем дискурсе.

Эти легенды служили для того, чтобы сократить масштаб интеллектуальной истории до размеров истории «великих людей» и свести историю психоанализа и аналитической психологии к столкновению между двумя одинокими гениями. С одной стороны, эти легенды выполняли задачу радикальной де-историзации: Фрейд и Юнг как основатели универсальных теорий были вырваны из их социального и интеллектуального контекста. С другой стороны, эти легенды узаконивали современные дискурсы и выполняли роль обычных мифов о творении. Таким образом, кименам Фрейда и Юнга часто прибегают, чтобы обосновать концепции и практики, не имеющие непосредственной связи с собственно их подходами.

Сону Шамдасани - Юнг, обнажённый своими биографами

Перевод с английского: И.В. Борисюк

Редактор: Арджуна Горбачёв

«Касталия», 2024. — 174 с.

ISBN 978-5-521-24134-7

Сону Шамдасани - Юнг, обнажённый своими биографами - Содержание

Введение: биография, вымысел, история

Глава 1. «Как поймать птицу»: Юнг и его первые биографы

Биография К. Г. Юнга

Предложения к биографии К. Г. Юнга

Содержание «Биографии К. Г. Юнга»

Психическая энергия и либидо

«Эккерфрау»

«Обманутая Мастером»

Глава 2. Незавершенные труды Юнга

Глава 3. Другие жизни

Биографический архив К. Г. Юнга

Г. Элленбергер

Юнг: его жизнь и работа

«К. Г. Юнг: одержимый пророк»

«Юнг: человек и миф»

«Юнг и люди: исследование гениальности и безумия»

Юнг: биография

Карл Густав Юнг: биография

Жизнь Юнга

Глава 4. Новая жизнь Юнга

Заключение: жизнь после биографии?

Список литературы