Шамир - Что такое Израиль
Чтобы понять духовный поиск пророков, нужно поставить себя на их место – оказаться у безымянного источника на безымянной высоте. Чтобы постичь дух Святой земли, нужно отказаться от осмотра ее знаменитых мест и обратиться к местам непримечательным, вполне обыкновенным и обыденным, каждое из которых могло бы стать величайшей святыней мира, если бы, скажем, был покороче нос Клеопатры.
Святая земля не музей под открытым небом, но совместное творчество Бога и человека. Ведь ни одна земля не существует сама по себе. Скажем, Францию ежедневно и ежеминутно творят французы. И только чудак может любить Францию и не любить французов. Напрасно богатые туристы затворяются в оазисах отелей от докучливых местных жителей, создавших и созидающих Венецию, Тадж-Махал или Храмовую гору, Харам аш-Шариф. Любить страну и не любить ее народ – форма некрофилии, влечение к трупу.
Полная гармония народа и рельефа, эта мечта Льва Гумилева, достигнута в Палестине. Нельзя понять страну, не поняв ее народа. Ведь они неотделимы; феллахи, их оливы, ухоженные ими родники, исхоженные ими горы, белые купола святых гробниц на вершинах – они живут бок о бок и нуждаются друг в друге.
Этот удивительный народ, в жилах которого течет кровь эгейских воителей, сынов Израиля, героев Давида, апостолов Христа и спутников Пророка, арабских наездников, норманнских крестоносцев и туркменских вождей, создал древнюю Звезду Гассула, написал Библию, построил храмы Иерусалима и Гаризим, дворцы Иерихона и Самарии, церкви Воскресения и Рождества, мечети Харам аш-Шариф, порты Цезареи и Акки, замки Монфор и Бельвуар, шел рядом с Иисусом, победил Наполеона и разбил израильтян при Караме. Его заряд не выдохся. Поэзия Махмуда Дарвиша, мудрость Эдуарда Сайда, чистое оливковое масло, пыл молитвы и мужество детей на баррикадах Рамаллы доказывают это поныне.
Исраэль Шамир - Что такое Израиль
«РИПОЛ Классик», 1987г. — 278стр. (Заграница без вранья)
ISBN 978-5-386-12464-9
Исраэль Шамир - Что такое Израиль - Содержание
Часть I. Источники и святыни
- Деревенский родник
- Верхом на ослике
- Свято место не бывает пусто
- Приятные села
Часть II. Река времени
- От Адама до Потопа
- Бронза патриархов
- Железо завоевания
- Анархия – мать порядка
- Война Нагорья с Побережьем
- Цвет Израиля
- Три столицы
- Египетская интермедия
- Молот Маккавеев
- Царь Ирод
- Новый Завет
- Источники в пустыне
- Евреи возвращаются
Часть III. Сосна и олива
- Источник зла
- Большой дележ
- На высотах Кастеля
- Беженцы и террор
- Кибуц
- Город
- Последние из могикан
- Сосна и олива
- Испанская интермедия
- Восточные евреи заполняют вакуум
- Русские евреи
Часть IV. Страна ключей и замков
- По следам крестоносцев
- Южная интермедия
- Пророк Кармила
- Дева и ангел
- Дева и дракон
- Еретический Мессия
- Храмовая гора
Послесловие автора
Исраэль Шамир - Что такое Израиль - Деревенский родник
Все народы замечательны, но каждый замечателен по-своему. Европейские колонизаторы не очень-то различали туземцев. Для них все неевропейцы были на одно лицо. В Российской империи азербайджанцы, узбеки, крымчане, коренные сибиряки, казахи звались просто татарами. Для немецких колонизаторов русские, украинцы, поляки были просто славяне. Израильтяне, как и прочие колонизаторы, зовут всех жителей Ближнего Востока арабами. У алжирского французского писателя Альбера Камю в его замечательной повести «Чужой» нет алжирцев, но есть арабы. Понадобилась деколонизация, битва за Алжир с ее миллионом жертв, освобождение почти всех стран Востока, чтобы наряду с французами и англичанами на нашей планете «появились» алжирцы, сирийцы, египтяне, украинцы, узбеки, казахи и жители Святой земли – палестинцы.
Мы вместе пройдем по Святой земле, в пространстве и времени, и постараемся понять, как она устроена, что делает ее уникальной. Если сможем – найдем Бога, если постараемся – отыщем себя.
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