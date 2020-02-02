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Шамир - Что такое Израиль

Исраэль Шамир - Что такое Израиль
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History
Чтобы понять духовный поиск пророков, нужно поставить себя на их место – оказаться у безымянного источника на безымянной высоте. Чтобы постичь дух Святой земли, нужно отказаться от осмотра ее знаменитых мест и обратиться к местам непримечательным, вполне обыкновенным и обыденным, каждое из которых могло бы стать величайшей святыней мира, если бы, скажем, был покороче нос Клеопатры.
Святая земля не музей под открытым небом, но совместное творчество Бога и человека. Ведь ни одна земля не существует сама по себе. Скажем, Францию ежедневно и ежеминутно творят французы. И только чудак может любить Францию и не любить французов. Напрасно богатые туристы затворяются в оазисах отелей от докучливых местных жителей, создавших и созидающих Венецию, Тадж-Махал или Храмовую гору, Харам аш-Шариф. Любить страну и не любить ее народ – форма некрофилии, влечение к трупу.
Полная гармония народа и рельефа, эта мечта Льва Гумилева, достигнута в Палестине. Нельзя понять страну, не поняв ее народа. Ведь они неотделимы; феллахи, их оливы, ухоженные ими родники, исхоженные ими горы, белые купола святых гробниц на вершинах – они живут бок о бок и нуждаются друг в друге.
Этот удивительный народ, в жилах которого течет кровь эгейских воителей, сынов Израиля, героев Давида, апостолов Христа и спутников Пророка, арабских наездников, норманнских крестоносцев и туркменских вождей, создал древнюю Звезду Гассула, написал Библию, построил храмы Иерусалима и Гаризим, дворцы Иерихона и Самарии, церкви Воскресения и Рождества, мечети Харам аш-Шариф, порты Цезареи и Акки, замки Монфор и Бельвуар, шел рядом с Иисусом, победил Наполеона и разбил израильтян при Караме. Его заряд не выдохся. Поэзия Махмуда Дарвиша, мудрость Эдуарда Сайда, чистое оливковое масло, пыл молитвы и мужество детей на баррикадах Рамаллы доказывают это поныне.

Исраэль Шамир - Что такое Израиль

«РИПОЛ Классик», 1987г. — 278стр. (Заграница без вранья)
ISBN 978-5-386-12464-9

Исраэль Шамир - Что такое Израиль - Содержание

Часть I. Источники и святыни
  • Деревенский родник
  • Верхом на ослике
  • Свято место не бывает пусто
  • Приятные села
Часть II. Река времени
  • От Адама до Потопа
  • Бронза патриархов
  • Железо завоевания
  • Анархия – мать порядка
  • Война Нагорья с Побережьем
  • Цвет Израиля
  • Три столицы
  • Египетская интермедия
  • Молот Маккавеев
  • Царь Ирод
  • Новый Завет
  • Источники в пустыне
  • Евреи возвращаются
Часть III. Сосна и олива
  • Источник зла
  • Большой дележ
  • На высотах Кастеля
  • Беженцы и террор
  • Кибуц
  • Город
  • Последние из могикан
  • Сосна и олива
  • Испанская интермедия
  • Восточные евреи заполняют вакуум
  • Русские евреи
Часть IV. Страна ключей и замков
  • По следам крестоносцев
  • Южная интермедия
  • Пророк Кармила
  • Дева и ангел
  • Дева и дракон
  • Еретический Мессия
  • Храмовая гора
Послесловие автора

Исраэль Шамир - Что такое Израиль - Деревенский родник

Все народы замечательны, но каждый замечателен по-своему. Европейские колонизаторы не очень-то различали туземцев. Для них все неевропейцы были на одно лицо. В Российской империи азербайджанцы, узбеки, крымчане, коренные сибиряки, казахи звались просто татарами. Для немецких колонизаторов русские, украинцы, поляки были просто славяне. Израильтяне, как и прочие колонизаторы, зовут всех жителей Ближнего Востока арабами. У алжирского французского писателя Альбера Камю в его замечательной повести «Чужой» нет алжирцев, но есть арабы. Понадобилась деколонизация, битва за Алжир с ее миллионом жертв, освобождение почти всех стран Востока, чтобы наряду с французами и англичанами на нашей планете «появились» алжирцы, сирийцы, египтяне, украинцы, узбеки, казахи и жители Святой земли – палестинцы.
Мы вместе пройдем по Святой земле, в пространстве и времени, и постараемся понять, как она устроена, что делает ее уникальной. Если сможем – найдем Бога, если постараемся – отыщем себя.
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Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2020
Author brat Aleksey
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5.0/5 (2)

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