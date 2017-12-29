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Шампиньоль - Роден

Бернар Шампиньоль - Роден
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Почти до конца жизни Родена его искусство вызывало ожесточенные споры. Но время всё расставило на свои места. То, что казалось скандальным, постепенно стало восприниматься иначе, позволяя увидеть гениальность новатора. В XX веке не было другого такого художника, который смог выразить себя настолько полно и с такой необычайной силой.
Родену посвящены три музея – такой чести не удостоен никакой другой скульптор в мире.

Бернар Шампиньоль - Роден

Серия Жизнь замечательных людей
Москва: Молодая гвардия; 2013 г. — 249[7]с.
ISBN 978-5-235-03583-6

Бернар Шампиньоль – Роден – Содержание

  • Предисловие
  • Молчаливый ученик
  • Трудные времена
  • Искусство и ремесло
  • «Граждане Кале»
  • «Я медлителен в работе»
  • «Божественная комедия»
  • Песни любви и сладострастия
  • Человеческая комедия
  • Вилла Брийан
  • Соборы
  • Бедный маленький полевой цветок
  • Отель Бирон
  • Большая тень
  • Посмертная слава
  • Основные даты жизни и творчества Огюста Родена
  • Наиболее известные произведения Родена
  • Библиография

Бернар Шампиньоль – Роден - Предисловие

Почему репродукция, которую я случайно увидел, листая старые журналы, поразила меня? В ту пору мне было лет четырнадцать или пятнадцать. Искусство вовсе не интересовало тогда мое окружение. Уроки рисования в школе, когда мы с грохотом расставляли мольберты, скорее служили поводом для шумных забав. Я не только ничего не знал о Родене, завершавшем в то время творческий путь, мне даже не было известно это имя.
Я не мог оторвать глаз от ясного, одухотворенного лица молодой женщины, погруженной в свои мысли. Ее прелестная головка с тонкими, хрупкими чертами лица выступала из массивной глыбы грубого, почти не обработанного мрамора, причем шея и подбородок были замурованы в этой глыбе. Подпись под репродукцией гласила: «РОДЕН – БЮСТ». Хотя никогда прежде меня не привлекали произведения искусства, не побуждали разгадать хранимую ими тайну, но я прочел много книг; про себя я назвал эту загадочную скульптуру «духом, высвобождающимся из материи».
Несколько позже я смог купить немецкое издание альбома Родена, из которого узнал, что это была одна из широко известных его скульптур – «Мысль». Я вырезал репродукцию и прикрепил ее над своим рабочим столом. Всякий раз, когда меня доводили до отчаяния невыносимые занятия латынью, мои глаза встречались с глазами скульптуры. Должен признаться, что она не давала пищу для ума, а только помогала погрузиться в мечты.
Я не думаю, что «Мысль» является вершиной творчества Родена. Но она позволила мне узнать, что произведение искусства может обладать таинственной силой воздействия, поскольку, безмолвная, она говорила со мной с таким пылом. Я понял, что она была создана выдающимся мастером. Вскоре я узнал, что автор этой скульптуры был признан гением. Это удивило меня еще больше, так как я считал, что гением может быть только исторический персонаж.
Хотя простая фотография едва ли могла передать все тонкости мастерства скульптора, тем не менее она позволила мне проникнуть в незнакомый мир – мир искусства, который затем не переставал изумлять меня. Более того, она побудила меня посвятить большую часть своей жизни изучению этого мира – я стал искусствоведом.
Полвека спустя мне представилась возможность продемонстрировать свою глубокую признательность Родену. Радость, какую доставляет мне его творчество, никогда не ослабевает. И да простит меня тень великого мастера, если я, не сумев обуздать свой критический настрой, бывал порой сдержан и даже иногда слишком строг по отношению к нему.
Views 249
Rating 5.0 / 5
Added 29.12.2017
Author brat Warden
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