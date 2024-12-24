Ференци Шандор - Травма и работа воображения - Избранные статьи

Данное собрание статей Шандора Ференци задумано в качестве введения в мир Ференци и предназначено не только для людей, которые не знакомы с его творчеством, но также для тех, кто нуждается в более подробном контекстуальном знакомстве с творчеством Ференци для оценки значимости его трудов для нас.

Отбирая статьи для публикации, я сосредоточил внимание на подходе Ференци к травме и к игре воображения. Хотя эта тематика неявно присутствует во многих его статьях, данный комплекс идей всё ещё нуждается в оформлении в качестве фундаментального вклада в наше исследование жизни разума.

Из-за своей поглощённости «реальностью» эдипова комплекса и, в более общем смысле, тем, что определялось как «психическая реальность», психоанализ, начиная с Фрейда и далее, обращал недостаточное внимание на травму. К тому же, недооценивая значимость травмы, психоанализ преуменьшал жизнь воображения. Это способствовало путанице по поводу природы и работы воображения в связи с травмой. На уместный вопрос о том, почему на это ранее не обращалось внимания, я отвечу, указав здесь лишь на ряд вводящих в заблуждение психоаналитических предположений. Во-первых, в психоанализе бытует предположение о том, что то бессознательное, как оно определяется психоанализом, адекватно обращено к тому, что не понимается, частично понимается и «понимается». Предполагаемое понимание может скрывать, искажать и преуменьшать широту разума. Во-вторых, в психоанализе наличествует ошибочное предположение о том, что психоаналитический подход к бессознательному и эдипову комплексу делает дальнейшие вопросы о работе воображения ненужными. В-третьих, часто утверждается, что сосредоточивая внимание на сексуальной фантазии, следует избегать раскрытия стыда беспомощности и связанности ограничениями как реакции на травму. В случае Доры Фрейд ограничился рассмотрением сексуальных фантазий Доры по поводу господина К., а не травматического воздействия на девушку сексуальных заигрываний со стороны господина К. (данный аспект был им исключён из рассмотрения). В-четвёртых, утверждается, что сексуальные и эдипальные фантазии, по сути, исчерпывают всю фантазийную жизнь. И наконец, утверждается, что внутренняя жизнь может быть безопасно защищена от ударов и вторжений со стороны внешнего мира, лишь если индивид сможет истолковывать язык бессознательного.

Для целей данной книги наиболее важна связь между травмой и работой воображения. Эта связь зависит от стыда из-за беспомощности, фрагментации и чувства своей неузнаваемости, которые неизменно порождает травма. Для Платона стыд является «окрасом добродетели», так как он делает человеческие связи крайне необходимыми и ценными. Без него все мы делаемся жертвами нарциссической регрессии, зависти и тайного отчаяния, несущих угрозу человеческим связям, без которых жизнь становится пустой. Короче говоря, стыд по поводу нашей беспомощности перед ударами со стороны внешнего мира питает человеческие связи и, когда нас поражает травма, неизбежно нанося нам удар, мы не остаёмся в одиночестве. И стыд может питать наше воображение.

Ференци Шандор - Травма и работа воображения - Избранные статьи

Пер. с англ.: В.В. Старовойтова; пер. с нем. Д.Г. Копелянского, Л. Сувойчик. Сер. Психоанализ. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2023. - 320 с.

ISBN 978-5-88373-761-8

Ференци Шандор - Травма и работа воображения – Содержание

Эльвира Спирова “Enfant terrible” психоанализа

Бенджамин Килборн Введение

В.В. Старовойтов Разработанная Ш. Ференци теория травмы, её последствий и лечения

Воспоминание

Шандор Ференци ЧАСТЬ I Детство, травма и работа воображения

1. Речевые противоречия в разговоре взрослого с ребенком. Язык нежности и страсти

2. Нежданный ребенок и его стремление к смерти

3. Приспособление семьи к ребёнку

4. Психоанализ детей применительно к взрослым

ЧАСТЬ II Игра воображения и психоаналитическая теория

5. Стадии в развитии чувства реальности

6. Таласса: теория генитальности

ЧАСТЬ III Переосмысление психоанализа

7. Эластичность техники психоанализа

8. О мнимых ошибках

9. Управляемые сновидения

10. Преобразование аффекта в сновидениях

11. Анализ сравнений

12. Фантазии Гулливера

13. Сновидение о ‘мудром’ младенце